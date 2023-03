Splashtop Lanceert Nieuwe "Limitless" Remote IT-support Oplossing Voor Europese Kleine en Middelgrote Ondernemingen - Splashtop Inc.

Splashtop SOS Teams biedt IT-, klantensupport- en helpdeskteams een snelle en kosteneffectieve veilige remote support-oplossing voor een onbeperkt aantal apparaten

* SOS Teams is per 11-11-22 niet langer beschikbaar voor nieuwe abonnees.

Amsterdam, Nederland, 9 februari 2022 - Splashtop, een leider in veilige, EU GDPR-compliant oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning, kondigde de release aan van zijn nieuwste oplossing voor IT-ondersteuning op afstand, ontworpen voor het Europese midden- en kleinbedrijf (MKB). Splashtop SOS Teams is nu algemeen beschikbaar in *de meeste Europese landen en biedt IT-afdelingen, customer support en helpdesk/service desk teams een snelle, kosteneffectieve ( 199 euro vaste prijs per jaar, per technicus voor een onbeperkt aantal apparaten ) en complete oplossing voor begeleide en onbeheerde IT-ondersteuning op afstand.

Splashtop SOS Teams is een enkele app waarmee supportmedewerkers vanaf elk apparaat zonder beperkingen remote support kunnen bieden. Dus zelfs als er onderweg iets onverwachts gebeurt, kunnen ze onmiddellijk handelen.

"Het werken vanaf elke denkbare locatie zorgt voor meer complexiteit bij IT-supportteams die tijdige, veilige en specifieke technische ondersteuning moeten bieden aan werknemers op een grotere verscheidenheid aan apparaten en besturingssystemen - waar die zich ook bevinden", zegt Alexander Draaijer, algemeen directeur van Splashtop EMEA. “Splashtop SOS Teams maakt remote support eenvoudig en betaalbaar voor het MKB. U hoeft geen tijd of geld te verspillen om naar het apparaat van uw gebruiker te gaan. Een supportmedewerker kan vanaf elke plaats of elk apparaat op afstand het apparaat van de gebruiker binnenkomen en de controle overnemen als dat nodig is, en zo het probleem meteen oplossen met beheerde support. Of u kan onbeheerde support bieden voor updates en onderhoud op een van de vele eindpunten, apps of systemen.”

Wie profiteren van Splashtop SOS Teams:

Organisaties die de tevredenheid van hun klanten en/of werknemers willen verhogen en tegelijk hun beveiliging willen verbeteren en de kosten voor IT-support willen beperken.

Werknemers, wanneer ze sneller worden ondersteund als ze thuis werken. dit komt hun productiviteit ten goede en vermindert stress bij IT-problemen.

IT-technici die snelle, on-demand beheerde remote support moeten bieden en snel problemen van eindgebruikers moeten oplossen voor bijna elk apparaat, inclusief mobiele devices.

IT-teams die computers op afstand moeten beheren en onbeheerde support moeten bieden, zelfs zonder dat een eindgebruiker aanwezig is.

IT-teams die directe persoonlijke ondersteuning willen bieden bij het installeren of oplossen van problemen.

Splashtop SOS Teams biedt de beste waarde met een vereenvoudigde workflow, hoge prestaties, brede apparaatondersteuning, gebruikersrechten en voldoet aan regelgeving zoals de AVG. Dankzij de eenvoud van de software, maakt het supportverzoeken gemakkelijk voor technici en eindgebruikers. Het biedt alle tools die organisaties nodig hebben om remote IT- support snel en effectief problemen op te laten lossen, zoals het delen van schermen, het overzetten van bestanden tussen apparaten, chatten met gebruikers, het opnemen van sessies, enz.

"We zijn gericht op het leveren van een IT-supportoplossing die de productiviteit op afstand echt verbetert en geen frustraties over de technologie met zich meebrengt", vervolgt Draaijer. “Splashtop SOS Teams biedt echt de beste waarde voor remote IT-support in Europa. Bovendien zijn onze geavanceerde beveiliging, complete set functies en directe wereldwijde klantenondersteuning, die telefonisch of via chat bereikbaar is, ongeëvenaard.”

*Splashtop SOS Teams is onderdeel van een breder productportfolio van remote support oplossingen voor Small & Large Enterprise bedrijven. SOS Teams is momenteel niet beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Over Splashtop

Splashtop, met het hoofdkantoor in Silicon Valley en Amsterdam, is de leider in Secure Remote Access en Support en levert een in-person ervaring die gebruikers nodig hebben met beveiliging die IT kan vertrouwen. In tegenstelling tot onhandige en trage oplossingen voor toegang op afstand, is de persoonlijke ervaring van Splashtop net zo snel, eenvoudig en veilig als wanneer je voor de machine op locatie staat. Onze 4k kwaliteit bij 60fps met enterprise-grade betrouwbaarheid en schaalbaarheid zet de standaard voor prestaties. Splashtop stroomlijnt de toegang en ondersteuning voor Windows, Mac, Linux, iOS en Android in één applicatie. Met ingebouwde twee-factor authenticatie en single sign-on, alsmede SOC2, GDPR, CCPA en HIPAA compliance biedt vertrouwde beveiliging. Dankzij de onmiddellijke wereldwijde ondersteuning van Splashtop kunnen gebruikers direct met een expert praten, ongeacht de grootte van het bedrijf. Meer informatie op www.splashtop.com.