Splashtop lanceert Mirroring360. Geef het scherm van je iPad of iPhone draadloos weer via Airplay op elke computer. Woon Splashtop Sessie bij op ISTE in AT&T en HoverCam Booths.

In combinatie met Splashtop Classroom maakt Mirroring360 het mogelijk het gespiegelde iOS-scherm te delen met alle leerlingenapparaten, waaronder andere iPads, Android, pc's en Chromebooks. Download Mirroring360 op je computer, en maak er een Airplay Receiver van.

San Jose, CA en ISTE, Atlanta. - 26 juni 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Mirroring360 aan. Met Mirroring360 kun je het scherm van je iPad/iPhone delen zonder dat je kabels of Apple TV's nodig hebt. Eenmaal geïnstalleerd werkt Mirroring360 als een Airplay-ontvanger op je computer. Je kunt het vervolgens selecteren in het Airplay-menu op je iPad of iPhone om je werk en apps met iedereen te gaan delen!

"Mirroring360 stelt ons in staat onze bestaande investering in klassentechnologie te benutten door onze vloot iPads draadloos te spiegelen aan displays in de klas," aldus Matt Penner, directeur Informatie- en Instructietechnologie, Val Verde Unified School District."Met behulp van Mirroring360 in een educatieve setting heeft een directe toename van betrokkenheid bij onze leerlingen laten zien. Door het gebruiksgemak en de lage kosten kunnen we dit op een verantwoorde en kosteneffectieve manier in elk klaslokaal beschikbaar maken."

"Sinds Splashtop Classrooms een paar maanden geleden uitkwam, gebruiken honderden scholen en districten over de hele wereld het om zowel de mobiliteit van leraren als de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Leraren en beheerders vertelden ons dat ze ook hun iOS, Android en Chromebook schermen wilden delen," aldus Mark Lee, Splashtop CEO. "Mirroring360 is ons antwoord. Door te beginnen met iOS schermdeling kunnen leraren en leerlingen de betrokkenheid in de klas vergroten met behulp van hun iOS-apparaten. En binnenkort zullen zowel de Chromebooks als de Android schermen ook gedeeld worden met de rest van de klas."

Hoe ga je Mirroring360 gebruiken?

Opvoeders - Laat je leerlingen hun ideeën of huiswerk delen zonder van hun stoel te komen. Leerlingen selecteren gewoon je computer in het Airplay menu om hun scherm te spiegelen. Leraren kunnen ook hun scherm met de klas delen. In combinatie met Splashtop Classroom kun je het gespiegelde iOS-scherm screencasten op computers, iPads/iPhones, Android-apparaten en Chromebooks. Je hoeft geen Apple TV aan te schaffen. Geweldig voor je 1:1 of BYOD programma!

Instructeurs en presentatoren - Draadloos presenteren vanaf je iPad of iPhone overal in de zaal. Laat anderen hun eigen inhoud of apps presenteren zonder van hun stoel te komen. Presenteer elke app of inhoud via een WebEx, join.me of GoToMeeting sessie.

Trainers en demonstrateurs - Demonstreer de nieuwste functies van de app. Test de deskundigheid van de deelnemers door hun apparaat te spiegelen. Deel interne apps, productdemo's en meer.

Media-enthousiastelingen - Deel je foto's of muziek met je familie op een groot scherm (via een computer). Leun achterover en bedien het scherm op afstand met je iOS-apparaat.

Gamers - Toon je gamekunsten op een groot scherm (via een computer), met geweldige prestaties en geluid voor een plezierige, meeslepende ervaring.

Bespaar vandaag meer dan 40%: gedurende een beperkte tijd bieden we elke licentie aan voor slechts $6.99 (normaal $ 11,99). Bulkaankopen zijn ook beschikbaar (neem contact op met sales@splashtop.com voor meer informatie).

Begin je gratis proefperiode van 14 dagen vandaag door www.mirroring360.com te bezoeken.



Over Splashtop

remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze best presterende oplossing voor externe desktop en toepassing is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine, en is een 2013 Red Herring 100 Noord-Amerika finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en extra resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Voor meer informatie bezoek www.splashtop.com

