Splashtop lanceert Mirroring360. Geef het scherm van je iPad of iPhone draadloos weer via Airplay op elke computer. Woon Splashtop Sessie bij op ISTE in AT&T en HoverCam Booths.

Splashtop lanceert Mirroring360. Geef het scherm van uw iPad of iPhone draadloos weer via Airplay op elke computer. Kom naar de Splashtop sessie op ISTE in de AT&T en HoverCam stands.
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In combinatie met Splashtop Classroom maakt Mirroring360 het mogelijk het gespiegelde iOS-scherm te delen met alle leerlingenapparaten, waaronder andere iPads, Android, pc's en Chromebooks. Download Mirroring360 op je computer, en maak er een Airplay Receiver van.
San Jose, CA en ISTE, Atlanta. - 26 juni 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device computing en samenwerking, kondigt Mirroring360 aan. Met Mirroring360 kun je het scherm van je iPad/iPhone delen zonder dat je kabels of Apple TV's nodig hebt. Eenmaal geïnstalleerd werkt Mirroring360 als een Airplay-ontvanger op je computer. Je kunt het vervolgens selecteren in het Airplay-menu op je iPad of iPhone om je werk en apps met iedereen te gaan delen!
"Mirroring360 stelt ons in staat onze bestaande investering in klassentechnologie te benutten door onze vloot iPads draadloos te spiegelen aan displays in de klas," aldus Matt Penner, directeur Informatie- en Instructietechnologie, Val Verde Unified School District."Met behulp van Mirroring360 in een educatieve setting heeft een directe toename van betrokkenheid bij onze leerlingen laten zien. Door het gebruiksgemak en de lage kosten kunnen we dit op een verantwoorde en kosteneffectieve manier in elk klaslokaal beschikbaar maken."
"Sinds Splashtop Classrooms een paar maanden geleden uitkwam, gebruiken honderden scholen en districten over de hele wereld het om zowel de mobiliteit van leraren als de betrokkenheid van leerlingen te vergroten. Leraren en beheerders vertelden ons dat ze ook hun iOS, Android en Chromebook schermen wilden delen," aldus Mark Lee, Splashtop CEO. "Mirroring360 is ons antwoord. Door te beginnen met iOS schermdeling kunnen leraren en leerlingen de betrokkenheid in de klas vergroten met behulp van hun iOS-apparaten. En binnenkort zullen zowel de Chromebooks als de Android schermen ook gedeeld worden met de rest van de klas."
Hoe ga je Mirroring360 gebruiken?
Docenten – Laat uw studenten hun ideeën of huiswerk delen zonder op te hoeven staan. Studenten selecteren eenvoudig uw computer in het Airplay-menu om hun scherm te delen. Docenten kunnen hun scherm ook delen met de klas. In combinatie met Splashtop Classroom kan het gedeelde iOS-scherm worden gescreencast op computers, iPads/iPhones, Android-apparaten en Chromebooks. U hoeft geen Apple TV aan te schaffen. Ideaal voor uw 1:1- of BYOD-programma!
Docenten en presentatoren – Presenteer draadloos vanaf uw iPad of iPhone overal in de zaal. Laat anderen hun eigen content of apps presenteren zonder van hun stoel op te staan. Presenteer elke app of content via een WebEx-, join.me- of GoToMeeting-sessie.
Trainers en demonstrators – Demonstreer de nieuwste app-functies. Test de expertise van deelnemers door hun apparaat te delen. Deel interne apps, productdemo's en meer.
Foto en muziekliefhebbers – Deel uw foto's of muziek met uw gezin op een groot scherm (via een computer). Bedien uw scherm comfortabel op afstand met uw iOS-apparaat.
Gamers – Toon uw spelvaardigheden op een groot scherm (via een computer), met geweldige prestaties en geluid voor een plezierige, meeslepende ervaring.
Ga je naar ISTE (International Society for Technology in Education) in Atlanta? Bekijk dan Mirroring360 en Splashtop bij deze stands:
AT&T - Stand 3348 - Woon de sessie van Splashtop bij op zondag 29 juni van 12.30 - 13.30 en luister naar Thomas Deng, mede-oprichter van Splashtop, die de onderwijsoplossingen van Splashtop bespreekt.
HoverCam – Stand 1854 – zie Splashtop in actie met de revolutionaire SOLO 8!
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Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij een brug wordt geslagen. tussen smartphones, tablets, computers, tv's en de cloud. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen toegang tot en controle over hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel en anderen hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
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