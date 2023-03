Splashtop lanceert Mirroring360 Receiver en Mirroring Assist App, de eerste oplossing in de industrie die iOS9 Airplay Mirroring ondersteunt.

Airplay Screen Sharing van iOS9 naar Windows en MAC over netwerken heen, waarbij de netwerkchatproblemen in verband met Bonjour voor Airplay worden aangepakt.

San Jose, CA - 9 september 2015 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigt aan dat Mirroring360 AirPlay Receiver de eerste oplossing in de sector is die iOS9 Airplay Mirroring ondersteunt. Met Mirroring360 kun je je muziek, films, tv-programma's, foto's, games en apps van je iOS-apparaat streamen of spiegelen naar elk apparaat, waaronder Windows, MAC en Android. Eenmaal geïnstalleerd verandert de Mirroring360 Receiver je Windows of MAC in een AirPlay-ontvanger. Vervolgens kun je het apparaat ontdekken en selecteren in het AirPlay-menu op je iPad, iPhone, iPod Touch en MAC om te beginnen met streamen en spiegelen!

"Mirroring360 voor Windows en MAC wordt al door honderdduizenden mensen gebruikt, vooral onder leraren en zakelijke presentatoren", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "We zijn verheugd dat we iOS9-ondersteuning kunnen leveren aan onze gebruikers."

Hoe ga je Mirroring360 gebruiken?

Opvoeders - Laat je leerlingen hun ideeën of huiswerk delen zonder van hun stoel te komen. Leerlingen selecteren gewoon je computer in het Airplay menu om hun scherm te spiegelen. Leraren kunnen ook hun scherm met de klas delen. In combinatie met Splashtop Classroom maakt het mogelijk het gespiegelde iOS-scherm te screencasten op computers, iPads/iPhones, Android-apparaten en Chromebooks. Geweldig voor je 1:1 of BYOD programma!

Instructeurs en presentatoren - Draadloos presenteren vanaf je iPad of iPhone overal in de zaal. Laat anderen hun eigen inhoud of apps presenteren zonder van hun stoel te komen. Presenteer elke app of inhoud via een WebEx, join.me of GoToMeeting sessie.

Trainers en demonstrateurs - Demonstreer de nieuwste functies van de app. Test de deskundigheid van de deelnemers door hun apparaat te spiegelen. Deel interne apps, productdemo's en meer.

Media-enthousiastelingen - Deel je foto's of muziek met je familie op een groot scherm (via een computer). Leun achterover en bedien het scherm op afstand met je iOS-apparaat.

Gamers - Toon je gamekunsten op een groot scherm (via een computer), met geweldige prestaties en geluid voor een plezierige, meeslepende ervaring.

Verder is Mirroring Assist bijgewerkt om de inzet en het beheer van Mirroring360 voor grotere scholen en organisaties te vergemakkelijken. Met Mirroring360 kunnen presentatoren, docenten en leerlingen hun apparaatschermen (iPad, iPhone, Chromebooks, PC, Mac) draadloos delen met elke computer of smart display.

Mirroring Assist maakt het gebruik van een QR-code gebaseerde ontdekking mogelijk om de iOS apparaten met de computers te verbinden, waarbij Bonjour wordt omzeild. Je kunt je iPad of iPhone schermen spiegelen over verschillende subnetten en VLAN's zolang de netwerken routeerbaar zijn. Dit nieuwe hulpmiddel heeft belangrijke gevolgen voor het gemak waarmee grote scholen en bedrijven het kunnen gebruiken:

IT-beheerders hoeven de netwerken van de school niet opnieuw te configureren voor Bonjour, wat tijd en geld bespaart. IT-beheerders kunnen Bonjour broadcast uitschakelen, waardoor onnodig netwerkverkeer wordt voorkomen. Ook helpt het om het probleem te voorkomen waarbij het iOS-apparaat een grote lijst computers zou ontdekken bij het starten van AirPlay.

"Mirroring360 lost veel van onze problemen met het aansluiten van een iPad op ons schoolnetwerk op. We hebben heel lang geprobeerd AirPlay aan de praat te krijgen, zonder succes," zegt Rick Meyer, technologiefacilitator en -instructeur op de openbare scholen van Sidney. "Eindelijk is er iets dat gemakkelijk te gebruiken is en ons IT-personeel niet belast."

De update van Mirroring360 bevat ook functies en hulpmiddelen om grote implementaties op scholen en districten te vergemakkelijken, zoals een .msi pakket en vooraf ingestelde configuratieopties. Meer informatie op: www.mirroring360.com/mirroring-assist.

Mirroring360 is momenteel in de aanbieding voor $14.99 (50% korting).Mirroring Assist is gratis te downloaden in de appstore: https://apps.apple.com/us/app/mirroring-assist/id950117741

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en clouds te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.

Deze uitstekend presterende oplossing voor externe desktop en toegang tot toepassingen is een snellere, eenvoudigere en meer kosteneffectieve manier om problemen met mobiele VPN-compatibiliteit en RDP over WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze prijs "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" prijs van LAPTOP Magazine, en is een Red Herring 100 North America finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM / MAM partners en aanvullende resellers. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com

en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Mediacontact

Robert Ha

robert.ha@splashtop.com