Splashtop sluit zich aan bij ServiceNow Partnerprogramma

Splashtop is van plan zijn Remote Computer Access en Remote Support oplossingen te integreren met ServiceNow IT Service Management oplossingen.

San Jose, Californië - 27 maart 2019 - Splashtop Inc. is verheugd aan te kondigen dat ze zijn toegelaten tot het ServiceNow Technology Partner-programma. Lidmaatschap van dit partnerprogramma machtigt Splashtop om door te verwijzen, training te ontvangen en implementatieoplossingen te bieden aan ServiceNow-klanten. Het lidmaatschap van dit programma geeft Splashtop ook recht op toegang tot ServiceNow-tools en -bronnen, waardoor het bedrijf de automatisering van IT-services kan versnellen. Splashtop kijkt ernaar uit om de toonaangevende producten en implementaties van ServiceNow te leveren om het werk voor mensen beter te maken.

Splashtop biedt veilige en betaalbare oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand die ideaal zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, maar ook voor helpdesks en ondersteuningsteams van ondernemingen.

IT, servicedesks en ondersteuningsteams kunnen op afstand toegang krijgen tot de Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten van gebruikers om ondersteuning te bieden met behulp van Splashtop On-Demand Support (SOS).

MSP's en IT-ondersteuning kunnen Splashtop Remote Support gebruiken voor altijd toegang op afstand en monitoring en beheer van eindpuntcomputers.

Particulieren en zakelijke professionals hebben op afstand toegang tot hun computers vanaf een andere computer of mobiel apparaat met Splashtop Business Access.

De zakelijke producten van Splashtop geven IT veilige mogelijkheden voor ondersteuning op afstand en geven werknemers tegelijkertijd de flexibiliteit om overal toegang te krijgen tot hun eigen computers.

"We zijn verheugd deel uit te maken van het ServiceNow Technology Partner Program," zei Mark Lee, CEO van Splashtop. "Door deelname aan het programma zal Splashtop integraties kunnen leveren die Splashtop tools voor ondersteuning op afstand gemakkelijk toegankelijk maken vanuit ServiceNow IT Service Management (ITSM) oplossingen om de service-efficiëntie voor ServiceNow klanten te vergroten."

Ga voor meer informatie over het Splashtop-aanbod voor ondersteuning op afstand en toegang op afstand naar www.splashtop.com.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSPs in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop On-Demand Support-oplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.

ServiceNow, het ServiceNow logo, Now, Now Platform en andere ServiceNow merken zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van ServiceNow, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze verbonden zijn.