Splashtop introduceert chatmogelijkheid in Remote Support Product Suite voor MSP's en IT-professionals
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Meer dan 30k MSP's en IT's zijn van alternatieven overgestapt op Splashtop Remote Support Solution
San Jose, CA - 22 maart 2016 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device toegang op afstand, ondersteuning en samenwerking, kondigt aan dat chatmogelijkheid nu is opgenomen in zijn familie van producten voor ondersteuning op afstand - Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support, en Splashtop On-Demand Support (SOS), geoptimaliseerd voor MSP's en IT-professionals die op zoek zijn naar een kosteneffectieve, best-in-class oplossing voor ondersteuning op afstand. Ontevreden over de escalerende verlengingsprijzen en ontoereikende klantenservice van bestaande oplossingen voor ondersteuning op afstand, kunnen MSP's en IT's nu migreren naar Splashtop, waarbij ze profiteren van de volgende voordelen:
Kosteneffectieve oplossing tegen een fractie van de kosten van een alternatief, met zowel gebruikers- als computergebaseerde prijsmodellen
Beste prestaties op afstand zonder vertraging
Onbemande en bemande ondersteuningsoplossing
Naadloze connectiviteit over elk netwerk
Robuuste beveiliging - TLS met 256-bits AES-versleuteling
Groeperen, loggen en waarschuwen
Eenvoudige migratie en inzet
Bestandsoverdracht
Afdrukken vanop afstand
Chat
Splashtop Remote Support producten zijn ook goed geïntegreerd met verschillende Remote Monitoring and Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) en helpdesk oplossingen, waardoor IT's en MSP's effectiever hun klanten kunnen bedienen.
"Meer dan dertigduizend MSP's en IT's hebben Splashtop Business en Splashtop Business for Remote Support geadopteerd," aldus Mark Lee, Splashtop CEO. "Velen hebben gevraagd om chatmogelijkheden, en we zijn verheugd dat we onze belofte om voortdurend waarden toe te voegen aan onze klanten kunnen waarmaken."
Lees meer en meld je aan voor een gratis proefperiode:
Splashtop Business (gebruikersgebaseerde prijzen): https://www.splashtop.com/business
Splashtop Business voor ondersteuning op afstand (computergebaseerde prijzen): https://www.splashtop.com/remote-support
Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de best-in-class cross-screen productiviteit, ondersteuning en samenwerkingservaring door smartphones, tablets, computers, tv's en cloud te overbruggen. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten te benaderen en te controleren. Samenwerkingsproducten als Splashtop Classroom en Mirroring360 maken effectief scherm delen 1-op-1 tussen apparaten mogelijk. Meer dan 18 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores, en productiepartners als HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD en Intel hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar www.splashtop.com
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com