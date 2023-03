Splashtop introduceert chatmogelijkheid in Remote Support Product Suite voor MSP's en IT-professionals

Meer dan 30k MSP's en IT's zijn van alternatieven overgestapt op Splashtop Remote Support Solution

San Jose, CA - 22 maart 2016 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device toegang op afstand, ondersteuning en samenwerking, kondigt aan dat chatmogelijkheid nu is opgenomen in zijn familie van producten voor ondersteuning op afstand - Splashtop Business, Splashtop Business for Remote Support, en Splashtop On-Demand Support (SOS), geoptimaliseerd voor MSP's en IT-professionals die op zoek zijn naar een kosteneffectieve, best-in-class oplossing voor ondersteuning op afstand. Ontevreden over de escalerende verlengingsprijzen en ontoereikende klantenservice van bestaande oplossingen voor ondersteuning op afstand, kunnen MSP's en IT's nu migreren naar Splashtop, waarbij ze profiteren van de volgende voordelen:

Kosteneffectieve oplossing tegen een fractie van de kosten van een alternatief, met zowel gebruikers- als computergebaseerde prijsmodellen

Beste prestaties op afstand zonder vertraging

Onbemande en bemande ondersteuningsoplossing

Naadloze connectiviteit over elk netwerk

Robuuste beveiliging - TLS met 256-bits AES-versleuteling

Groeperen, loggen en waarschuwen

Eenvoudige migratie en inzet

Bestandsoverdracht

Afdrukken vanop afstand

Chat

Splashtop Remote Support producten zijn ook goed geïntegreerd met verschillende Remote Monitoring and Management (RMM), Professional Services Automation (PSA) en helpdesk oplossingen, waardoor IT's en MSP's effectiever hun klanten kunnen bedienen.

"Meer dan dertigduizend MSP's en IT's hebben Splashtop Business en Splashtop Business for Remote Support geadopteerd," aldus Mark Lee, Splashtop CEO. "Velen hebben gevraagd om chatmogelijkheden, en we zijn verheugd dat we onze belofte om voortdurend waarden toe te voegen aan onze klanten kunnen waarmaken."

Lees meer en meld je aan voor een gratis proefperiode:

Splashtop Business (gebruikersgebaseerde prijzen): https://www.splashtop.com/business

Splashtop Business voor ondersteuning op afstand (computergebaseerde prijzen): https://www.splashtop.com/remote-support

Splashtop On-Demand Support (SOS): https://www.splashtop.com/sos