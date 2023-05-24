Splashtop Highly Commended Finalist bij de IT Europa Channel Awards 2023

Splashtop is Highly Commended Finalist bij de IT Europa Channel Awards 2023
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IT Europa erkent Splashtop voor hun innovatieve project met remote support van meeslepende digital signage-oplossingen in heel Europa en Noord-Amerika.
CUPERTINO, Californië, 24 mei 2023 – Vandaag viert Splashtop zijn recente erkenning bij de IT Europa Channel Awards als een Highly Commended Vendor in de categorie Vertical Application Solution of the Year voor de innovatieve klantapplicatie van Splashtop met Beyond Digital Solutions.
Beyond Digital Solutions is een communicatiebureau dat meeslepende digitale oplossingen ontwerpt die de manier beïnvloeden waarop mensen met merken omgaan. Ze gebruiken de Splashtop Enterprise-oplossing om hun remote supportmogelijkheden voor de 7.000 digitale schermen die ze beheren voor klanten in heel Europa, de VS en Canada te verbeteren. Dankzij de hieruit voortvloeiende efficiëntieverbeteringen kon Beyond Digital Solutions 90% van de problemen op afstand oplossen, waardoor de verstoring tot een minimum werd beperkt en gemiddeld 24.000 kilometer reizen werd bespaard, evenals vier ton CO2-uitstoot per klant.
“Splashtop voldeed aan al onze eisen. Met één schaalbare oplossing konden we onze schermen overal op afstand bedienen en een breed scala aan apparaten voor klanten en intern personeel ondersteunen. Allemaal met niet-invasieve en veilige software die on-demand kan worden geactiveerd”, zegt Michael Thompson, Digital Architect en Digital Signage Expert
Dankzij de bekroonde oplossingen voor remote access en remote support van Splashtop, kon Beyond Digital Solutions kosten besparen en de klanttevredenheid verhogen door:
Het minimaliseren van de downtime van hun digital signage-campagnes. Splashtop stelde hun servicedesk in staat om dagelijks gemakkelijk meer dan 200 machines te controleren en te ondersteunen, waarbij bezoeken ter plaatse werden vervangen door slechts een paar klikken op afstand.
Het vergroten van flexibiliteit en concurrentievermogen. Met de mogelijkheid om alle software op afstand te kiezen en te beheren, kon Beyond Digital op maat gemaakte digitale campagnes voor hun klanten maken.
Het ondersteunen van klanten en medewerkers met een veilige, niet-invasieve remote supporttool. On-demand geactiveerd, zonder dat installatie of onderhoud op locatie nodig is.
IT-personeel toegang te geven tot en tegelijkertijd te laten werken op dezelfde machine, zonder te worden afgemeld bij hun sessies, voor een efficiënter probleemoplossingsproces.
Het in staat stellen van werknemers om op afstand te werken vanaf hun eigen apparaten. Met tijdige ondersteuning en toegang tot hoogwaardige werkcomputers en programma's, ongeacht hun besturingssysteem.
"Bij Splashtop veranderen we de manier waarop bedrijven alles ondersteunen, van alledaags werk tot IoT-applicaties. Onze recente erkenning door IT Europa bevestigt weer ons streven naar uitmuntendheid", aldus Alexander Draaijer, General Manager van Splashtop EMEA. “Onze remote supportmogelijkheden hebben bewezen een belangrijke rol te spelen bij het stimuleren van innovatie, zoals blijkt uit ons baanbrekende project met Beyond Digital Solutions. Het maakt ons trots om voorop te lopen op het gebied van IoT-support en we zijn bijzonder enthousiast en gedreven om baanbrekende oplossingen voor bedrijven over de hele wereld te blijven leveren."
Splashtop is een toonaangevende leverancier van veilige remote access en supportoplossingen voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB), evenals grotere ondernemingen, in alle branches wereldwijd, waaronder media en entertainment, onderwijs, financiële diensten, gezondheidsdiensten, transport en meer. Splashtop werd onlangs bekroond met de Top Rated Award 2023 van TrustRadius, een prijs die volledig is gebaseerd op feedback van klanten. Ga voor meer informatie naar Splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com