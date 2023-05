Splashtop Highly Commended Finalist bij de IT Europa Channel Awards 2023

IT Europa erkent Splashtop voor een innovatief project met ondersteuning op afstand van meeslepende digital signage-oplossingen in heel Europa en Noord-Amerika.

CUPERTINO, Californië, 24 mei 2023 – Vandaag viert Splashtop zijn recente erkenning bij de IT Europa Channel Awards als een Highly Commended Vendor in de categorie Vertical Application Solution of the Year voor de innovatieve klantapplicatie van Splashtop met Beyond Digital Solutions.

Beyond Digital Solutions is een communicatiebureau dat meeslepende digitale oplossingen ontwerpt die de manier beïnvloeden waarop mensen met merken omgaan. Ze gebruiken de Splashtop Enterprise- oplossing om hun ondersteuningsmogelijkheden op afstand te verbeteren voor de 7.000 digitale schermen die ze beheren voor klanten in heel Europa, de VS en Canada. Dankzij de resulterende efficiëntieverbeteringen kon Beyond Digital Solutions 90% van de problemen op afstand oplossen, waardoor de verstoring tot een minimum werd beperkt en gemiddeld 24.000 kilometer op de weg werd bespaard, evenals vier ton CO2-uitstoot per klant.

“Splashtop voldeed aan al onze eisen. Met één schaalbare oplossing konden we onze schermen overal op afstand bedienen en een breed scala aan apparaten voor klanten en intern personeel ondersteunen. Allemaal met niet-invasieve en veilige software die on-demand kan worden geactiveerd”, zegt Michael Thompson, Digital Architect en Digital Signage Expert

Dankzij de bekroonde oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op afstand van Splashtop kon Beyond Digital Solutions kosten besparen op klanttevredenheid door:

Minimaliseer de downtime van hun digital signage-campagnes. Splashtop stelde hun servicedesk in staat om dagelijks gemakkelijk meer dan 200 machines te controleren en te ondersteunen, waarbij bezoeken ter plaatse met slechts een paar klikken op afstand werden vervangen.

Win flexibiliteit en concurrentievermogen. Met de mogelijkheid om alle software op afstand te kiezen en te beheren, kon Beyond Digital op maat gemaakte digitale campagnes voor hun klanten maken.

Ondersteun klanten en medewerkers met een veilige, niet-invasieve tool voor ondersteuning op afstand. On-demand geactiveerd zonder dat lokale installatie of onderhoud nodig is.

Geef IT-personeel toegang tot en gebruik tegelijkertijd op dezelfde machine , zonder te worden afgemeld bij hun sessies, voor een efficiënter probleemoplossingsproces.

Stel werknemers in staat om op afstand te werken vanaf hun eigen apparaten. Met tijdige ondersteuning en toegang tot hoogwaardige werkstations en programma's, ongeacht hun besturingssysteem.

"Bij Splashtop veranderen we de manier waarop bedrijven alles ondersteunen, van alledaags werk tot IoT-applicaties, en onze recente erkenning door IT Europa bevestigt ons streven naar uitmuntendheid", aldus Alexander Draaijer, General Manager van Splashtop EMEA. “Onze mogelijkheden voor ondersteuning op afstand hebben bewezen een belangrijke rol te spelen bij het stimuleren van innovatie, zoals blijkt uit ons baanbrekende project met Beyond Digital Solutions. We zijn er trots op voorop te lopen op het gebied van IoT-ondersteuning en we zijn verheugd om door te gaan met het leveren van baanbrekende oplossingen voor bedrijven over de hele wereld."

Splashtop is een toonaangevende leverancier van veilige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB), evenals grotere ondernemingen, in elke branche wereldwijd, waaronder media en entertainment, onderwijs, financiële diensten, gezondheidsdiensten, transport en meer . Splashtop werd onlangs erkend met de Top Rated Award 2023 van TrustRadius, een prijs die volledig is gebaseerd op feedback van klanten. Ga voor meer informatie naar Splashtop.com.

Over Splashtop

Splashtop loopt voorop met oplossingen die de 'work-anywhere'-wereld vereenvoudigen.De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-remote support leveren een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is.De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps te bereiken met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede apparaatondersteuning en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com