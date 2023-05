Splashtop wint twee jaar op rij TrustRadius Best Rated Award 2023

Splashtop opnieuw erkend voor uitzonderlijke gebruikerservaring en klantenondersteuning in de categorieën Remote Desktop en Remote Support

CUPERTINO, Californië, 10 mei 2023 -Splashtop, een leider in oplossingen op afstand die de wereld van overal werken vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat het is uitgeroepen tot winnaar van de TrustRadius Top Rated Award 2023 in zowel de Remote Desktop als de Remote Ondersteuning categorieën. Deze prestigieuze onderscheiding is volledig gebaseerd op beoordelingen en klantsentiment, wat de nadruk legt op Splashtop's toewijding aan gebruikerservaring en klantenondersteuning.

"Splashtop heeft Best Rated Awards gewonnen in de categorieën Remote Support en Remote Desktop", zegt Megan Headley, VP of Research bij TrustRadius. "Deze onderscheidingen zijn rechtstreeks gebaseerd op feedback van klanten en helpen softwarekopers betere aankoopbeslissingen te nemen door producten te benadrukken die een hoge mate van klanttevredenheid bieden."

Splashtop CEO, Mark Lee, sprak zijn dankbaarheid en trots uit over de prestaties van het bedrijf en verklaarde: "Onze klantgerichte, productgestuurde groeistrategie heeft ons in staat gesteld om continu de beste producten op de markt te brengen. We zijn toegewijd om onze gebruikers een uitzonderlijke ervaring te bieden, ondersteund door responsieve klantenondersteuning. Het winnen van deze TrustRadius Top Rated Awards is een bewijs van ons niet aflatende streven naar uitmuntendheid in de branche."

Als koploper op het gebied van oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning, biedt Splashtop een scherp geprijsd, gebruiksvriendelijk platform met toonaangevende beveiligingsfuncties. De toewijding van het bedrijf aan klantvriendelijkheid onderscheidt het van concurrenten en zorgt ervoor dat gebruikers het hoogste niveau van tevredenheid krijgen.

Het behalen van een Best Rated Award onderstreept de geloofwaardigheid en toewijding van Splashtop om de beste oplossingen voor externe toegang en ondersteuning op de markt te leveren. Recensenten van TrustRadius prezen het platform vanwege het gebruiksgemak, de beveiliging en de ondersteuning.

Bekijk wat klanten zeggen:

“Met Splashtop kan ons 2D- en 3D-ontwerpteam communiceren met software die is geïnstalleerd op kantoorsystemen die mogelijk CPU-intensief zijn. We kunnen weergaven in de wachtrij plaatsen voor verwerking zonder externe computers te belasten die niet over de middelen beschikken. Splashtop is een betrouwbaar hulpmiddel geweest voor ons kleine team en is tegelijkertijd kostenefficiënt.” Directeur, marketing- en reclamebureau

“Vergeleken met andere tools heb ik ontdekt dat Splashtop een product is waar ik me geen zorgen over hoef te maken als het eenmaal is geïnstalleerd. Vaker wel dan niet zijn tools voor ondersteuning op afstand van cruciaal belang in noodsituaties en in tegenstelling tot andere heeft Splashtop me niet in de steek gelaten in noodsituaties. Het is gemakkelijk te gebruiken en ik kan het gebruiken vanaf elk apparaat dat ik bij de hand heb in geval van nood.” IT-manager, Hoger Onderwijs

"Uitstekend product voor een uitstekende prijs! Heeft me geld, tijd en stress bespaard. Bijna drie jaar later en ik ben nog steeds blij.” IT-directeur, IT-dienstverlener

Ga voor meer informatie over de bekroonde oplossingen voor externe toegang en ondersteuning van Splashtop naar Splashtop.com.

Over Splashtop

Splashtop loopt voorop met oplossingen die de 'work-anywhere'-wereld vereenvoudigen.De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-remote support leveren een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is.De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat om 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps te bereiken met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede apparaatondersteuning en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com

Over TrustRadius

TrustRadius is een vertrouwde beoordelingssite voor zakelijke technologie, die zowel kopers als verkopers bedient. Het platform helpt kopers om betere productbeslissingen te nemen op basis van onbevooroordeelde en inzichtelijke beoordelingen, en helpt verkopers ook om de authentieke stem van hun klanten te benutten en te schalen. TrustRadius heeft meer dan 680.000 geverifieerde beoordelingen en beoordelingen in meer dan 400 softwarecategorieën. Ga voor meer informatie naar www.trustradius.com