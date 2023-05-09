Splashtop wint twee jaar op rij TrustRadius Best Rated Award 2023

Splashtop wint voor het tweede jaar op rij de TrustRadius Best Rated Award 2023
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Splashtop opnieuw erkend voor uitzonderlijke gebruikerservaring en klantenondersteuning in de categorieën Remote Desktop en Remote Support
CUPERTINO, Californië, 10 mei 2023 - Splashtop, een marktleider in remote oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen, kondigt met trots aan dat het is uitgeroepen tot winnaar van de TrustRadius Top Rated Award 2023 in zowel de Remote Desktop als de Remote Ondersteuning categorieën. Deze prestigieuze onderscheiding is volledig gebaseerd op beoordelingen en meningen van klanten, wat Splashtop's toewijding aan gebruikerservaring en klantenondersteuning nog maar eens onderstreept.
"Splashtop heeft Best Rated Awards gewonnen in de categorieën Remote Support en Remote Desktop", aldus Megan Headley, VP of Research bij TrustRadius. "Deze onderscheidingen zijn rechtstreeks gebaseerd op feedback van klanten en helpen softwarekopers betere aankoopbeslissingen te nemen door producten te laten zien die een hoge mate van klanttevredenheid bieden."
Splashtop CEO, Mark Lee, sprak zijn dankbaarheid en trots uit over de prestaties van het bedrijf en verklaarde: "Onze klantgerichte, productgestuurde groeistrategie heeft ons in staat gesteld om continu de beste producten op de markt te brengen. We zijn toegewijd om onze gebruikers een uitzonderlijke ervaring te bieden, ondersteund door responsieve klantenondersteuning. Het winnen van deze TrustRadius Top Rated Awards is een bewijs van ons niet aflatende streven naar uitmuntendheid in de branche."
Als koploper op het gebied van remote access en supportoplossingen, biedt Splashtop een scherp geprijsd, gebruiksvriendelijk platform met toonaangevende beveiligingsfuncties. De toewijding van het bedrijf aan klantvriendelijkheid onderscheidt het van concurrenten en zorgt ervoor dat gebruikers het meest tevreden zijn.
Het behalen van een Best Rated Award onderstreept de geloofwaardigheid en toewijding van Splashtop om de beste remote access en supportoplossingen op de markt te leveren. Recensenten van TrustRadius prezen het platform vanwege het gebruiksgemak, de beveiliging en de support.
Dit is wat klanten zeggen:
“Met Splashtop kan ons 2D- en 3D-ontwerpteam communiceren met software die is geïnstalleerd op kantoorsystemen die zeer CPU-intensief kunnen zijn. We kunnen renderings in de wachtrij voor verwerking plaatsen, zonder externe computers te belasten die niet over de middelen beschikken. Splashtop is een betrouwbare tool voor ons kleine team en is tegelijkertijd kostenefficiënt.” Directeur, marketing- en reclamebureau
“Vergeleken met andere tools heb ik ontdekt dat Splashtop een product is waar ik me geen zorgen over hoef te maken als het eenmaal is geïnstalleerd. Vaker wel dan niet zijn remote supporttools van cruciaal belang in noodsituaties en in tegenstelling tot andere tools heeft Splashtop me nooit in de steek gelaten in noodsituaties. Het is gemakkelijk te gebruiken en ik kan het in geval van nood gebruiken vanaf elk apparaat dat ik bij de hand heb.” IT-manager, Hoger Onderwijs
"Uitstekend product voor een uitstekende prijs! Heeft me geld, tijd en stress bespaard. Bijna drie jaar later en ik ben nog steeds blij.” IT-directeur, IT-dienstverlener
Ga voor meer informatie over de bekroonde remote access en supportoplossingen van Splashtop naar Splashtop.com.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com
Over TrustRadius
TrustRadius is een vertrouwde beoordelingssite voor zakelijke technologie, gericht op zowel kopers als verkopers. Het platform helpt kopers om betere productbeslissingen te nemen op basis van onbevooroordeelde en inzichtelijke beoordelingen, en helpt verkopers ook om de authentieke stem van hun klanten te benutten en te schalen. TrustRadius heeft meer dan 680.000 geverifieerde reviews en beoordelingen in meer dan 400 softwarecategorieën. Ga voor meer informatie naar www.trustradius.com