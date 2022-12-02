Splashtop geeft leerkrachten meer vrijheid, samenwerking en gemakkelijke toegang om te zwerven en te interageren in de klas.
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Bij FETC krijgt de belofte van mobiliteit in de klas vorm met twee bekroonde apps: Splashtop for Business en Splashtop Whiteboard.
Splashtop is marktleider op het gebied van toegang op afstand met meer dan 12 miljoen gebruikers
Splashtop op FETC, stand 1425
FETC 2013 - ORLANDO, Fla. en SAN JOSE, Californië - 30 januari 2013 - Splashtop Inc., de marktleider op het gebied van samenwerking tussen apparaten en remote access, benadrukte op FETC hoe de best verkopende remote accesstoepassing Splashtop for Business en het award-winnende Splashtop Whiteboard zorgen voor meer mobiliteit en samenwerking voor onderwijsinstellingen.
Splashtop productdemonstraties zijn beschikbaar in stand 1425 op FETC 2013, 's lands belangrijkste conferentie voor basisonderwijstechnologie die plaatsvindt van 28 tot 31 januari in het Orange County Convention Center, Orlando, Florida.
"Onderwijsinnovatie is een enorme focus voor ons," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop, Inc. "Sinds de introductie vorig jaar wint Splashtop for Business aan kracht onder onderwijsinstellingen die mobiele technologie in hun klaslokalen willen maximaliseren. Bovendien zijn leraren dol op het interactieve whiteboard om vanuit alle vier de hoeken van hun klaslokalen het werk van de leerlingen te kunnen volgen."
In een schooldistrict in Zuid-Californië waren meer dan 800 leraren uitgerust met iPads en de Whiteboard-app van Splashtop. Leraren in het Val Verde Unified School District zijn niet langer gebonden aan hun desktop-pc en kunnen zich nu met hun iPads vrij door het klaslokaal bewegen terwijl ze rechtstreeks met studenten in contact staan en hun werk opvolgen. Ze kunnen ouders ook realtime voorbeelden sturen van het werk van hun kinderen.
Met Splashtop for Business zijn onderwijsinstellingen:
Eenvoudig – Eenvoudige installatie voor IT-afdelingen en docenten, zodat leraren op afstand toegang hebben tot hun pc's vanaf iPads en tablets.
Veilig - aanpasbaar en robuust groepsbeleid om te garanderen dat enkel wie toestemming heeft veilige toegang op afstand krijgt.
Flexibel – Licentie- en prijsmodellen kunnen worden geschaald van kleine tot grote installaties.
Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren:
Wees vrij om rond te lopen – Leraren zijn niet langer gebonden één plek in de klas; ze kunnen vrijelijk samenwerken met en toezicht houden op het werk van studenten.
Aantekeningen maken - gebruik gebaren om over inhoud te tekenen en markeer met pennen van verschillende kleuren en formaten. Maak snapshots van het scherm en e-mail ze naar leerlingen en ouders.
Betrokken - Rich media-inhoud wordt afgespeeld in high definition op een tablet. Laat langzaam tekst of afbeeldingen verschijnen om een publiek gefocust te houden met de Screen Shade-tool..
Werk op afstand - Toegang tot hun klascomputer vanaf hun tablet, vanaf andere schoollocaties of thuis, voor maximaal gemak en maximale productiviteit.
Ga voor meer informatie over Splashtop naar https://www.splashtop.com; volg het bedrijfsblog op https://www.splashtop.com/blog, op Facebook via https://www.facebook.com/Splashtop en op Twitter via @Splashtop.
Prijzen en beschikbaarheid
Splashtop for Business is te koop op de Splashtop-website op www.splashtop.com/business#pricing-tab. Speciale prijzen voor het onderwijs zijn op aanvraag beschikbaar.
Splashtop Whiteboard voor iPad is voor $19,99 USD verkrijgbaar in de Apple App Store. Splashtop Whiteboard voor Android, Nook en Kindle Fire is te downloaden van voor $9,99. Bezoek www.splashtop.com/whiteboard voor meer informatie over Splashtop Whiteboard.
Ondersteunende middelen
Splashtop-startpagina: www.splashtop.com
Splashtop voor bedrijven: https://www.splashtop.com/business
Splashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboard
Splashtop Streamer downloaden: https://www.splashtop.com/streamer
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Vandaag de dag genieten meer dan 12 miljoen gebruikers van het gemak van Splashtop Remote Desktop, genoemd in de Apple App Store's Top 25 best verkopende iPad Apps aller tijden. Splashtop biedt superieure prestaties en gebruiksgemak voor iOS, Android, RIM, Windows en MAC gebruikers die altijd en overal op afstand toegang willen tot hun desktops, apps en gegevens.
Voortbouwend op de BYOD/CYOD-trends is Splashtop for Business een veilige, krachtige remote desktop-oplossing die is ontworpen om binnen enkele minuten personeel te mobiliseren, met volledige naleving van het IT-beleid van het bedrijf. Het biedt een gecentraliseerde console op locatie voor het bewaken, beheren, activeren/deactiveren en controleren van externe toegang van applicaties en gegevens door werknemers via computers en clouds. Veel organisaties gebruiken Splashtop for Business als een snellere, kosteneffectievere manier om compatibiliteitsproblemen met mobiele VPN's en RDP over WAN-prestatieproblemen aan te pakken, en om bestaande VDI (virtuele desktopinfrastructuur) op te schalen en te versnellen naar mobiele kenniswerkers. Splashtop werkt ook samen met leveranciers van mobiel apparaatbeheer (MDM), systeemintegrators, leveranciers van beveiligingsnetwerken en serviceproviders om flexibele SaaS en lokale oplossingen voor bedrijven te leveren.
Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren en studenten hun iPad, Android tablet, B&N NOOK of Amazon Kindle Fire veranderen in een mobiel interactief whiteboard tegen een fractie van de kosten van een traditioneel digibord. Leerkrachten kunnen samenwerken, aantekeningen maken en leerplannen en inhoud in vele formaten, waaronder Flash, delen met alle leerlingen terwijl ze door de klas lopen. Anywhere Access Pack is een Splashtop 2 add-on waarmee gebruikers naadloos toegang krijgen tot hun computers via 3G/4G, internet en firewalls, met behulp van onze Splashtop Bridging Cloud™, een wereldwijde infrastructuur van relayservers in de VS, Europa en Azië. Splashtop Bridging Cloud levert de beste beveiliging, betrouwbaarheid en wereldwijde prestaties.
Splashtop, waar in is geïnvesteerd door Storm Ventures, DFJ, NEA en SAP Ventures, leidt de golf van mobiliteit en cloud-computing - met verbeterde productiviteit en samenwerking door gebruikers te koppelen aan apps, gegevens en services op elk apparaat. Ga voor meer informatie over Splashtop naar https://www.splashtop.com.
Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
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Perscontact:
Dottie O’Rourke
TECHMarket Communications
Splashtop@TECHMarket.com