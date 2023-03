Splashtop geeft leerkrachten meer vrijheid, samenwerking en gemakkelijke toegang om te zwerven en te interageren in de klas.

Bij FETC krijgt de belofte van mobiliteit in de klas vorm met twee bekroonde apps: Splashtop for Business en Splashtop Whiteboard.

FETC 2013 - ORLANDO, Fla. en SAN JOSE, Californië - 30 januari 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in samenwerking en toegang op afstand tussen verschillende apparaten, benadrukte op FETC hoe de best verkopende toepassing voor toegang op afstand Splashtop for Business en de bekroondeSplashtop Whiteboard meer mobiliteit en samenwerking bieden aan onderwijsinstellingen.

Splashtop productdemonstraties zijn beschikbaar in stand 1425 op FETC 2013, 's lands belangrijkste conferentie voor basisonderwijstechnologie die plaatsvindt van 28 tot 31 januari in het Orange County Convention Center, Orlando, Florida.

"Onderwijsinnovatie is een enorme focus voor ons," zegt Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop, Inc. "Sinds de introductie vorig jaar wint Splashtop for Business aan kracht onder onderwijsinstellingen die mobiele technologie in hun klaslokalen willen maximaliseren. Bovendien zijn leraren dol op het interactieve whiteboard om vanuit alle vier de hoeken van hun klaslokalen het werk van de leerlingen te kunnen volgen."

In een schooldistrict in Zuid-Californië waren meer dan 800 leraren uitgerust met iPads en de Whiteboard-app van Splashtop. Leraren in het Val Verde Unified School District zijn niet langer gebonden aan hun desktop-pc en kunnen zich nu met hun iPads vrij door het klaslokaal bewegen terwijl ze rechtstreeks met studenten in contact staan en hun werk opvolgen. Ze kunnen ouders ook realtime voorbeelden sturen van het werk van hun kinderen.

Met Splashtop for Business zijn onderwijsinstellingen:

Eenvoudig - Eenvoudig in te stellen voor IT-afdelingen en onderwijzers, zodat leraren hun pc's op afstand kunnen benaderen vanaf iPads en tablets.

Beveiligd - Aanpasbaar en robuust groepsbeleid om veilige toegang op afstand te garanderen voor alleen degenen aan wie toestemming is verleend.

Flexibel - Licentie- en prijsmodellen schalen van kleine tot grote installaties.

Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren:

Wees vrij om te zwerven - Leraren zijn niet langer gebonden aan de voorkant van de klas; ze kunnen vrij samenwerken met en toezicht houden op het werk van de leerlingen.

Annoteren - Gebruik gebaren om over de inhoud te tekenen en te markeren met verschillende gekleurde en grote pennen. Maak snapshots van het scherm en mail ze naar leerlingen en ouders.

Engage - Rijke media-inhoud wordt in hoge definitie afgespeeld op een tablet. Onthul langzaam tekst of afbeeldingen om de aandacht van het publiek vast te houden met het schermschaduwgereedschap.

Op afstand werken - Toegang tot hun klaslokaal vanaf hun tablet vanaf andere schoollocaties of thuis, voor maximaal gemak en productiviteit.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Vandaag de dag genieten meer dan 12 miljoen gebruikers van het gemak van Splashtop Remote Desktop, genoemd in de Apple App Store's Top 25 best verkopende iPad Apps aller tijden. Splashtop biedt superieure prestaties en gebruiksgemak voor iOS, Android, RIM, Windows en MAC gebruikers die altijd en overal op afstand toegang willen tot hun desktops, apps en gegevens.

Voortbouwend op de BYOD/CYOD-trends is Splashtop for Business een veilige, krachtige remote desktop-oplossing die is ontworpen om binnen enkele minuten personeel te mobiliseren, met volledige naleving van het IT-beleid van het bedrijf. Het biedt een gecentraliseerde console op locatie voor het bewaken, beheren, activeren/deactiveren en controleren van externe toegang van applicaties en gegevens door werknemers via computers en clouds. Veel organisaties gebruiken Splashtop for Business als een snellere, kosteneffectievere manier om compatibiliteitsproblemen met mobiele VPN's en RDP over WAN-prestatieproblemen aan te pakken, en om bestaande VDI (virtuele desktopinfrastructuur) op te schalen en te versnellen naar mobiele kenniswerkers. Splashtop werkt ook samen met leveranciers van mobiel apparaatbeheer (MDM), systeemintegrators, leveranciers van beveiligingsnetwerken en serviceproviders om flexibele SaaS en lokale oplossingen voor bedrijven te leveren.

Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren en studenten hun iPad, Android tablet, B&N NOOK of Amazon Kindle Fire veranderen in een mobiel interactief whiteboard tegen een fractie van de kosten van een traditioneel digibord. Leerkrachten kunnen samenwerken, aantekeningen maken en leerplannen en inhoud in vele formaten, waaronder Flash, delen met alle leerlingen terwijl ze door de klas lopen. Anywhere Access Pack is een Splashtop 2 add-on waarmee gebruikers naadloos toegang krijgen tot hun computers via 3G/4G, internet en firewalls, met behulp van onze Splashtop Bridging Cloud™, een wereldwijde infrastructuur van relayservers in de VS, Europa en Azië. Splashtop Bridging Cloud levert de beste beveiliging, betrouwbaarheid en wereldwijde prestaties.

Splashtop, waar in is geïnvesteerd door Storm Ventures, DFJ, NEA en SAP Ventures, leidt de golf van mobiliteit en cloud-computing - met verbeterde productiviteit en samenwerking door gebruikers te koppelen aan apps, gegevens en services op elk apparaat. Ga voor meer informatie over Splashtop naar https://www.splashtop.com.

