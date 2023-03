Splashtop breidt Remote Support Technologie uit naar Kyocera Mobiele Apparaten

Kyocera voegt on-demand ondersteuning op afstand toe voor robuuste apparaten met Splashtop SOS-toepassing

SAN JOSE, Californië, donderdag 19 november 2020 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning, heeft zijn technologische ondersteuning uitgebreid naar Kyocera's robuuste mobiele telefoons in Noord-Amerika. Na toestemming van de klant kunnen Kyocera-technici nu op afstand toegang krijgen tot de apparaten van klanten en er controle over nemen met de toepassing Splashtop SOS voor snellere en nauwkeurigere technische ondersteuning.

Na het downloaden van de Splashtop SOS app openen de mobiele klanten van Kyocera gewoon de app om een unieke sessiecode te krijgen die ze met hun Kyocera support technicus kunnen delen. De technicus kan de code gebruiken om een sessie voor toegang op afstand tot het Kyocera apparaat te starten.

Technici zien het scherm van de mobiele telefoon op hun eigen computer en kunnen die, met toestemming van de klant, op afstand bedienen om problemen op te lossen alsof ze de telefoon van de gebruiker zelf bedienen.

"Kyocera is lange tijd een leider geweest op de markt voor sterke apparaten", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Met Splashtop kan Kyocera hun klanten onmiddellijke hulp op afstand bieden om problemen zo snel mogelijk op te lossen."

"Beveiliging is van het grootste belang, en de wetenschap dat zij een bestaand klantenbestand hebben van 200.000 bedrijven wereldwijd - waaronder banken, overheid en wetshandhaving - die Splashtop veilig gebruiken voor het snel oplossen van problemen was cruciaal voor onze beslissing om Splashtop te gebruiken," aldus Vipul Dalal, algemeen manager bij Kyocera's Communications Equipment Group.

De Splashtop SOS-app ondersteunt Kyocera's robuuste mobiele apparaten, die zijn gebouwd met Mil-Spec 810G en IP68 waterdichte bescherming voor betrouwbare communicatie in ruwe, vaak werkomstandigheden op afstand. Technische ondersteuning op afgelegen locaties kan een uitdaging zijn, maar de SOS-app kan vrijwel overal worden gebruikt.

