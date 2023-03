Splashtop breidt mogelijkheden voor afstandsbediening uit voor alle Android 8.0+ apparaten

Splashtop software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand ondersteunt nu meer dan 100 merken Android-apparaten

SAN JOSE, Californië, dinsdag 15 september 2020 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, kondigt vandaag de beschikbaarheid aan van uitgebreide toegang op afstand en volledige ondersteuning voor alle apparaten met Android 8.0 en hoger.

"Met onze laatste update hebben we de ondersteuning uitgebreid naar meer dan 100 merken Android-apparaten," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Dit is heel belangrijk voor het waarmaken van onze visie om miljarden apparaten met elkaar te verbinden, of ze nu Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS of iOS draaien."

Beschikbaarheid

Splashtop SOS Enterprise en Splashtop Remote Support Premium. Beheerde snelle ondersteuning voor Android is beschikbaar in alle huidige Splashtop SOS-plannen. Gratis proeven zijn beschikbaar op de Splashtop website. De technicus of eindgebruiker moet de Splashtop Streamer of SOS app op het apparaat kunnen installeren vanuit de Google Play Store of handmatig.

De groeiende lijst van ondersteunde Android-apparaten omvat:

Acer

Alcatel

Asus

Blackberry

Essentieel

Google Pixel

Eer

HTC

Huaweui

Lenovo

LG

Motorola

Nokia

OnePlus

OPPO

Realmi

Samsung

Sony

Vivo

XIAomi

ZTE

IoT, Rugged, en aanvullende leveranciersspecifieke ondersteuning voor Android-apparaten

Splashtop Rugged & IoT.

CalAmp

CipherLab

Crossmatch Sentry

DataLogic

Handheld

Honeywell

Intermec

Janam

Kyocera

MobileDemand

Newland

NextGen

Panasonic

Sonim

Zebra

Splashtop's afstandsbediening en toegang tot Android apparaten, omvat, maar is niet beperkt tot: smartphones, tablets, point-of-sale apparaten, kiosken en set-top boxes. Eenmaal aangesloten kunnen de gebruikers van Splashtop het scherm van een android live bekijken en bedienen alsof ze voor het apparaat zitten. Meer informatie over Splashtop toegang/bediening op afstand voor Android-apparaten.

