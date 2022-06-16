Splashtop breidt mogelijkheden voor afstandsbediening uit voor alle Android 8.0+ apparaten
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Splashtop software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand ondersteunt nu meer dan 100 merken Android-apparaten
SAN JOSE, Californië, 15 september 2020 – Splashtop Inc., de wereldwijde leider in remote access en remote support oplossingen, kondigde vandaag de beschikbaarheid aan van uitgebreide remote access en volledige remote control ondersteuning voor alle apparaten met Android 8.0 en hoger.
"Met onze laatste update hebben we de ondersteuning uitgebreid naar meer dan 100 merken Android-apparaten," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "Dit is heel belangrijk voor het waarmaken van onze visie om miljarden apparaten met elkaar te verbinden, of ze nu Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS of iOS draaien."
Beschikbaarheid
Onbewaakte toegang op elk moment tot Android-apparaten is beschikbaar in de Splashtop Remote Support plannen. Attended quick support voor Android is beschikbaar in alle huidige Splashtop SOS plannen. Gratis proefversies zijn beschikbaar op de Splashtop-website. De technicus of eindgebruiker moet in staat zijn om de Splashtop Streamer of SOS-app op het apparaat te installeren via de Google Play Store of handmatig.
De groeiende lijst van ondersteunde Android-apparaten omvat:
Acer
Alcatel
Asus
Blackberry
Essentieel
Google Pixel
Eer
HTC
Huaweui
Lenovo
LG
Motorola
Nokia
OnePlus
OPPO
Realmi
Samsung
Sony
Vivo
XIAomi
ZTE
IoT, Rugged, en aanvullende leveranciersspecifieke ondersteuning voor Android-apparaten
Splashtop werkt ook samen met fabrikanten van apparaten om het op afstand bedienen van Android-apparaten te ondersteunen met op maat gemaakte add-ons voor apparaten/fabrikanten met Splashtop Rugged & IoT.
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Handheld
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
MobileDemand
Newland
NextGen
Panasonic
Sonim
Zebra
Splashtop's afstandsbediening en toegang tot Android apparaten, omvat, maar is niet beperkt tot: smartphones, tablets, point-of-sale apparaten, kiosken en set-top boxes. Eenmaal aangesloten kunnen de gebruikers van Splashtop het scherm van een android live bekijken en bedienen alsof ze voor het apparaat zitten. Meer informatie over Splashtop toegang/bediening op afstand voor Android-apparaten.
Over Splashtop
Splashtop levert de beste waarde en best-in-class, eenvoudig te gebruiken en veilige cloud-gebaseerde en on-premise software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand aan meer dan 30+ miljoen gebruikers wereldwijd - professionals, MSP's, IT, helpdesks, instellingen voor hoger onderwijs en overheidsinstellingen. Meer informatie op www.splashtop.com.