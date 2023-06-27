Splashtop breidt Remote Access Integratie uit met Autotask
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Start sessies voor ondersteuning op afstand rechtstreeks vanuit Autotask PSA Support Tickets
Splashtop On-Demand Support (SOS) geïntegreerd met Autotask PSA
San Jose, Californië - 15 september 2017 Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigde vandaag de nieuwe Splashtop On-Demand Support (SOS) integratie aan met Autotask PSA, die zal debuteren op de Autotask Community Live conferentie op 17 september 2017. Met deze nieuwe integratie kunnen Autotask klanten snel en naadloos Splashtop On-Demand Support sessies starten terwijl ze klanten helpen. Voordelen van de nieuwe integratie zijn onder meer:
Eenvoudig een ondersteuningssessie op afstand starten vanuit een Autotask ticket
Sessie-informatie wordt automatisch vastgelegd in de ticketnotities voor toekomstige referentie
Problemen met klanten sneller oplossen en de klanttevredenheid verhogen
“We zijn verheugd dat Splashtop hun integratie heeft uitgebreid met Autotask PSA. De Splashtop remote accesstechnologie die al beschikbaar is in Autotask Endpoint Management, heeft IT-teams en MSPs in staat gesteld om veilig toegang te krijgen tot werkcomputers en gebruikersproblemen snel en effectief op te lossen”, aldus Patrick Burns, Vice President, Product Management, Autotask. "Deze nieuwe integratie biedt Autotask PSA-klanten dezelfde wereldklasse tools om hun klanten efficiënt te helpen, rechtstreeks vanuit een serviceticket."
Splashtop On-Demand Support stelt supportprofessionals in staat om op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten en deze te bedienen.
Windows en Mac computers bekijken en bedienen, schermen van Android apparaten in realtime bekijken en veel Android apparaten op afstand bedienen
Eenvoudig voor zowel de technicus als de gebruiker op afstand met een 9-cijferige toegangscode en kleine download
Nuttige ondersteuningsfuncties zoals bestandsoverdracht, chat en verheffen tot beheerdersrechten
Hoge prestaties en robuuste beveiliging
Bij het helpen van gebruikers op afstand kan de mogelijkheid om het scherm van hun computer of apparaat te zien en te bedienen problemen tot 90% sneller oplossen dan bij verbale interactie alleen.
"MSPs willen een geïntegreerde oplossing om hun klanten effectief te ondersteunen", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "We zijn verheugd om te vertellen dat zowel Autotask Endpoint Management (RMM) als PSA nu naadloos zijn geïntegreerd met Splashtop remote control, zodat MSPs kunnen genieten van een eersteklas end-to-end-oplossing."
Beschikbaarheid
De Splashtop On-Demand Support integratie in Autotask PSA is nu beschikbaar in de Autotask LiveLinks catalogus. De integratie vereist Splashtop On-Demand Support (afzonderlijk verkrijgbaar). Splashtop On-Demand Support is te koop via de Splashtop website met licenties per gelijktijdige gebruiker. SOS biedt de meeste waarde van alle beheerde remote supportoplossingen die een licentie hebben voor commercieel gebruik. Er is ook een gratis proefversie beschikbaar.
We zijn verheugd om mee te delen dat zowel Autotask Endpoint Management (RMM) als PSA nu naadloos zijn geïntegreerd met Splashtop Remote Control, zodat MSP's kunnen genieten van de beste end-to-end-oplossing in zijn klasse.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de allerbeste cross-screen productiviteits-, support- en samenwerkingservaring. Met Splashtop remote desktop-services
hebben mensen vanaf elk apparaat en overal toegang tot hun apps en gegevens. Met Splashtop Remote Support-services kunnen IT en MSPs, computers,
mobiele, industriële apparatuur en Internet of Things (IoT) devices ondersteunen. Splashtop-samenwerkingsservices, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken
effectieve 1-op-veel schermdeling mogelijk op verschillende apparaten. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten vandaag van Splashtop-producten en productiepartners, waaronder
Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp, Toshiba en anderen hebben Splashtop gebundeld op meer dan
100 miljoen apparaten. Meer informatie op https://www.splashtop.com
Over Autotask Corporation
Autotask Corporation helpt IT-organisaties over de hele wereld slimmer te werken met een compleet, cloudgebaseerd platform voor IT-bedrijfsbeheer dat efficiëntie, verantwoording en toegang tot de statistieken die intelligente zakelijke beslissingen sturen, mogelijk maakt. Met ingebouwde best practices en workflowautomatisering versnelt
Autotask de time-to-revenue terwijl de dienstverlening voortdurend wordt verbeterd. Autotask is beschikbaar in zeven talen en wordt in meer dan 90
landen gebruikt. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York, maar Autotask heeft kantoren in Beijing, Chicago, Dallas, Londen, Los Angeles, München en Sydney. Bezoek datto.com voor meer informatie.
Mediacontact
Robert Ha
robert.ha@splashtop.com