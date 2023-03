Splashtop breidt Remote Access Integratie uit met Autotask

Start sessies voor ondersteuning op afstand rechtstreeks vanuit Autotask PSA Support Tickets

San Jose, Californië - 15 september 2017 Splashtop Inc, de wereldwijde leider in cross-screen toegang, ondersteuning en samenwerking, kondigde vandaag de nieuwe Splashtop On-Demand Support (SOS) integratie aan met Autotask PSA, die zal debuteren op de Autotask Community Live conferentie op 17 september 2017. Met deze nieuwe integratie kunnen Autotask klanten snel en naadloos Splashtop On-Demand Support sessies starten terwijl ze klanten helpen. Voordelen van de nieuwe integratie zijn onder meer:

Eenvoudig een ondersteuningssessie op afstand starten vanuit een Autotask ticket

Sessie-informatie wordt automatisch vastgelegd in de ticketnotities voor toekomstige referentie

Problemen met klanten sneller oplossen en de klanttevredenheid verhogen

"We zijn verheugd dat Splashtop hun integratie heeft uitgebreid met Autotask PSA. Met de Splashtop remote access technologie die al beschikbaar is in

Patrick Burns, Vice President, Product Management, Autotask. "Deze nieuwe integratie biedt Autotask PSA-klanten dezelfde wereldklasse tools



Splashtop On-Demand Support stelt supportprofessionals in staat om op afstand toegang te krijgen tot computers en mobiele apparaten en deze te bedienen.

Windows en Mac computers bekijken en bedienen, schermen van Android apparaten in realtime bekijken en veel Android apparaten op afstand bedienen

Eenvoudig voor zowel de technicus als de gebruiker op afstand met een 9-cijferige toegangscode en kleine download

Nuttige ondersteuningsfuncties zoals bestandsoverdracht, chat en verheffen tot beheerdersrechten

Hoge prestaties en robuuste beveiliging

Bij het helpen van gebruikers op afstand kan de mogelijkheid om het scherm van hun computer of apparaat te zien en te bedienen problemen tot 90% sneller oplossen dan bij verbale interactie alleen.

"MSP's willen een geïntegreerde oplossing om hun klanten effectief te ondersteunen," zegt Mark Lee, CEO Splashtop. "We zijn verheugd te kunnen delen dat zowel Autotask



Beschikbaarheid

De Splashtop On-Demand Support integratie in Autotask PSA is nu beschikbaar in de Autotask LiveLinks catalogus. De integratie vereist

aankoop via de Splashtop website met licenties per gelijktijdige technicus. SOS is de voordeligste oplossing voor ondersteuning op afstand met een licentie voor commercieel gebruik. Een gratis proefversie is ook beschikbaar.