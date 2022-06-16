Splashtop breidt Linux Toegang op Afstand-ondersteuning uit naar aanvullende Linux-distributies
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Splashtop gebruikers kunnen nu hun Linux computers op afstand benaderen en bedienen vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaten.
SAN JOSE, Californië, 26 maart 2020 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, heeft nieuwe Linux-distributies toegevoegd die op afstand kunnen worden benaderd en bestuurd met de Splashtop-tools voor toegang op afstand. De ondersteunde Linux desktop platforms omvatten nu:
Nieuw! CentOS 7 en 8
Nieuw! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1
Nieuw! Fedora 29-31
Ubuntu desktop 16.04 en 18.04
Computers die op deze Linux-distributies draaien zijn nu toegankelijk en bestuurbaar vanuit de Splashtop Business-app op Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook-apparaten.
Mark Lee, CEO van Splashtop: "Door meer Linux-distributies te ondersteunen, zoals CentOS, RHEL en Fedora, breiden we Splashtop nu uit naar een grote meerderheid van Linux-gebruikers. Gebruikers hebben op afstand toegang tot Linux computers alsof ze er vlak voor zitten. De laatste tijd zien we dat steeds meer klanten die VNC (en zelfs VPN) gebruiken, overstappen op Splashtop omdat ze problemen met prestaties en schaalvergroting ervaren nu hele bedrijven op afstand vanuit huis werken."
Een superieur alternatief voor VNC
Linux gebruikers kunnen overstappen van VNC omdat Splashtop een 10x sneller, veiliger, eenvoudiger in te stellen en te gebruiken alternatief biedt om op afstand toegang te krijgen tot Linux computers.
Splashtop-oplossingen voor Linux Externe Desktop
Onbemande externe bureaubladtoegang tot Linux is beschikbaar in:
Splashtop Remote Support - Onbeheerd en altijd computertoegang en beheer voor MSP's en IT
Splashtop SOS - SOS+10 en SOS Unlimited bieden onbewaakte altijd toegang tot 10 of onbeperkte computers. SOS, met licentie per gelijktijdige technicus, omvat ook bijgewoonde snelle ondersteuning voor computers en mobiele apparaten voor helpdesks
Splashtop Business-toegang - Externe computertoegang voor particulieren en zakelijke professionals
Beveiligde verbindingen met Splashtop
Bedrijven over de hele wereld, waaronder grote banken, wetshandhavers en overheidsinstanties maken veilig gebruik van Splashtop. Splashtop beveiligingsfuncties omvatten twee-factor authenticatie, TLS 1.2, 256 bit AES encryptie en meer.
Over Splashtop
Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens.
Met Splashtop-ondersteuningsservices op afstand kunnen IT- en MSP's computers, mobiele, industriële apparatuur en het internet der dingen (IoT) ondersteunen. Met Splashtop on-demand ondersteuningsoplossingen kunnen ondersteunings- en helpdeskteams op afstand toegang krijgen tot computers, evenals iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden.
Splashtop-samenwerkingsservices, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen mogelijk, een-op-veel, op verschillende apparaten. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop-producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.