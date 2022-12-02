Splashtop breidt Chromebook-ondersteuning uit, zodat leraren en leerlingen inhoud kunnen delen van en naar elk apparaat in de klas
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Dankzij een licentie voor het hele district met Val Verde Unified School District kunnen meer dan 5.000 leerlingen hun Chromebook-schermen spiegelen aan andere apparaten, waaronder iPads, Android-apparaten, Windows-pc's en Macs.
San Jose, CA (PRWEB) - 24 september 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in platform agnostische cross-device computing en samenwerking, heeft vandaag nieuwe Chromebook ondersteuning en functies aangekondigd voor zijn Splashtop Classroom en Splashtop Mirroring360 onderwijstechnologie oplossingen. Met deze aankondiging breidt het Val Verde Unified School District in Zuid-Californië, dat meer dan 800 leraren en bijna 20.000 leerlingen telt, zijn Splashtop-implementatie uit tot meer dan 5.000 Chromebooks voor leerlingen.
Deel lesstof met Chromebooks
Met Splashtop Classroom kunnen docenten nu hun lesstof en apps, naast met iPads, Android-apparaten, Windows-pc's en Macs, ook delen met Chromebooks van leerlingen. Sinds de lancering in januari wordt Splashtop Classroom gebruikt in meer dan 50 schooldistricten wereldwijd. De nieuwste release bevat nieuwe functies zoals cloudsupport, streaming audio en de mogelijkheid voor leerlingen om lessen te volgen met Chromebooks en andere apparaten.
Deel Chromebook-schermen, net als Airplay
Mirroring360, geïntroduceerd in juni, wordt door duizenden leraren gebruikt om hun iOS-schermen draadloos weer te geven op een projector via hun pc of Mac, zonder extra hardware of kabels. Met deze nieuwste update kunnen leerlingen content spiegelen en zelfs live video streamen van hun Chromebooks naar pc's en Macs in de klas, waardoor de betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot en initiatieven voor 1:1 onderwijs, BYOD en gemengde klaslokalen worden ondersteund. Chromebooks kunnen nu ook worden gebruikt om de levensduur van bestaande apparaten in de klas, zoals projectoren, SMART en interactieve whiteboards, te verlengen, waardoor het rendement op hardware-investeringen voor veel onderwijsinstellingen toeneemt.
Nu Mirroring360 samen met Splashtop Classroom wordt gebruikt, genieten de 800 docenten en bijna 20.000 studenten van Val Verde van veel voordelen, waaronder:
Alles direct delen tussen Chromebooks en andere apparaten van leraar en leerling
Inhoud direct voor de leerlingen plaatsen - van onschatbare waarde voor visueel/slechthorende en gehandicapte leerlingen
Leerlingen hun schermen laten delen vanaf elke plek in de klas zonder hun stoel te verlaten
Leraren kunnen overal in de klas lesgeven terwijl ze de controle over de les houden.
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"Chromebooks zijn een integraal onderdeel van onze instructie geworden. Naadloze interactie met pc's en iPads bleef echter een uitdaging. Splashtop Classroom en Mirroring360 doorbreken deze barrière ”, zegt Matt Penner, directeur Informatie- en Instructietechnologie, CCTO, Val Verde USD. "Mirroring360 stelt individuele studenten in staat hun Chromebook-scherm op het hoofdscherm te spiegelen. Splashtop Classroom zendt vervolgens het scherm van de docent uit naar alle apparaten van de leerlingen en nodigt zelfs de leerlingen uit om direct met de les te communiceren. Naadloos. Makkelijk te gebruiken. Platform agnostisch. Splashtop dekt het allemaal.'
"We zijn verheugd samen te werken met Val Verde om leerlingen en leraren in staat te stellen Chromebooks en iPads te gebruiken, ter ondersteuning van de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden en de Common Core normen," zei Mark Lee, CEO en President van Splashtop. "Splashtop en Val Verde verbeteren voortdurend instructietools zoals Splashtop Classroom en Mirroring360 om de samenwerking tussen leraren en leerlingen in de klas te bevorderen."
Meer over Val Verde USD - https://www.valverde.edu
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteit en samenwerkingservaring in zijn klasse, waarbij een brug wordt geslagen. tussen smartphones, tablets, computers, tv's en de cloud. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen toegang tot en controle over hun favoriete apps, bestanden en gegevens via hun mobiele apparaten. Meer dan 16 miljoen mensen hebben Splashtop-producten gedownload uit app stores en productiepartners, waaronder HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, AMD, Intel en anderen hebben Splashtop op meer dan 100 miljoen apparaten geleverd.
Deze beste oplossing voor remote desktop- en applicatietoegang is een snellere, eenvoudigere en kosteneffectievere manier om mobiele VPN-compatibiliteitsproblemen en RDP via WAN aan te pakken. Splashtop heeft de prestigieuze "Most Innovative Product" award van PC World, "Best of What's New" van Popular Science, "Best of 2012 CES" award van LAPTOP Magazine gewonnen en is een 2013 Red Herring 100 North America-finalist. Splashtop wordt gedistribueerd via MDM/MAM-partners en extra resellers. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com.
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