Splashtop breidt Chromebook-ondersteuning uit, zodat leraren en leerlingen inhoud kunnen delen van en naar elk apparaat in de klas

Dankzij een licentie voor het hele district met Val Verde Unified School District kunnen meer dan 5.000 leerlingen hun Chromebook-schermen spiegelen aan andere apparaten, waaronder iPads, Android-apparaten, Windows-pc's en Macs.

San Jose, CA (PRWEB) - 24 september 2014 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in platform agnostische cross-device computing en samenwerking, heeft vandaag nieuwe Chromebook ondersteuning en functies aangekondigd voor zijn Splashtop Classroom en Splashtop Mirroring360 onderwijstechnologie oplossingen. Met deze aankondiging breidt het Val Verde Unified School District in Zuid-Californië, dat meer dan 800 leraren en bijna 20.000 leerlingen telt, zijn Splashtop-implementatie uit tot meer dan 5.000 Chromebooks voor leerlingen.

Lesinhoud delen met Chromebooks

Met Splashtop Classroom kunnen leraren nu hun lesinhoud en apps delen naar Chromebooks van leerlingen, naast iPads, Android-apparaten, Windows-pc's en Macs. Sinds de lancering in januari wordt Splashtop Classroom gebruikt in meer dan 50 schooldistricten wereldwijd. De nieuwste release bevat nieuwe functies zoals: Cloud-ondersteuning, streaming audio en de mogelijkheid voor leerlingen om lessen te besturen met behulp van Chromebooks en andere apparaten.

Chromebook schermen spiegelen Net als Airplay

Mirroring360, geïntroduceerd in juni, wordt door duizenden leraren gebruikt om hun iOS schermen draadloos te tonen aan een projector via hun PC of Mac zonder extra hardware of kabels. Met deze nieuwste update kunnen leerlingen inhoud spiegelen en zelfs live video streamen vanaf hun Chromebooks naar PC's en Mac's in de klas - waardoor de betrokkenheid van leerlingen wordt vergroot en initiatieven voor 1:1, BYOD en blended classroom worden ondersteund. Chromebooks kunnen nu ook worden gebruikt om de levensduur van bestaande klaslokaalapparatuur zoals projectoren, SMART en Interactive White Boards te verlengen, waardoor het rendement op hardware-investeringen voor veel onderwijsinstellingen toeneemt.

Wanneer Mirroring360 samen met Splashtop Classroom wordt gebruikt, profiteren de 800 leerkrachten en bijna 20.000 leerlingen van Val Verde van vele voordelen, waaronder:

Alles direct delen tussen Chromebooks en andere apparaten van leraar en leerling

Inhoud direct voor de leerlingen plaatsen - van onschatbare waarde voor visueel/slechthorende en gehandicapte leerlingen

Leerlingen hun schermen laten delen vanaf elke plek in de klas zonder hun stoel te verlaten

Leraren kunnen overal in de klas lesgeven terwijl ze de controle over de les houden.

Van tablets interactieve whiteboards maken tegen een fractie van de kosten van traditionele digiborden

IT in staat stellen honderden leraren en duizenden leerlingen te ondersteunen met behulp van cloud- of on-premise oplossingen

"Chromebooks zijn een integraal onderdeel van onze instructie geworden. Naadloze interactie met pc's en iPads bleef echter een uitdaging. Splashtop Classroom en Mirroring360 doorbreken deze barrière ”, zegt Matt Penner, directeur Informatie- en Instructietechnologie, CCTO, Val Verde USD. "Mirroring360 stelt individuele studenten in staat hun Chromebook-scherm op het hoofdscherm te spiegelen. Splashtop Classroom zendt vervolgens het scherm van de docent uit naar alle apparaten van de leerlingen en nodigt zelfs de leerlingen uit om direct met de les te communiceren. Naadloos. Makkelijk te gebruiken. Platform agnostisch. Splashtop dekt het allemaal.'

"We zijn verheugd samen te werken met Val Verde om leerlingen en leraren in staat te stellen Chromebooks en iPads te gebruiken, ter ondersteuning van de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden en de Common Core normen," zei Mark Lee, CEO en President van Splashtop. "Splashtop en Val Verde verbeteren voortdurend instructietools zoals Splashtop Classroom en Mirroring360 om de samenwerking tussen leraren en leerlingen in de klas te bevorderen."

