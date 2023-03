Splashtop Enterprise levert een uitgebreide oplossing voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand

Met het flexibele licentiemodel kunnen bedrijven en onderwijsorganisaties hun eigen mix van veilige software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand kiezen.

SAN JOSE, Californië, donderdag 5 november 2020 - Splashtop Inc., een wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, heeft vandaag een geheel nieuwe Splashtop Enterprise uitgebracht, een uitgebreide oplossing voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand die voorziet in de behoeften van IT-personeel, helpdesk en eindgebruikers aan toegang op afstand van bedrijven; en Splashtop Enterprise for Remote Labs voor onderwijsinstellingen.

"De vraag naar toegang op afstand is enorm toegenomen sinds het begin van de pandemie en dat geldt ook voor de behoefte aan flexibiliteit in de manier waarop organisaties oplossingen voor externe toegang gebruiken", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Splashtop Enterprise is ontstaan uit de behoefte aan een enkele hoogwaardige oplossing waarmee organisaties hun eigen mix van thuiswerken en IT en helpdesk-tools voor externe ondersteuning kunnen kiezen. Splashtop Enterprise voor Externe Labs bevat ook tools voor toegang tot computerlab op afstand met planningsmogelijkheden. "

Splashtop Enterprise is een veilige, flexibele en functierijke oplossing, ontworpen voor organisaties met meerdere behoeften aan toegang op afstand. Bijvoorbeeld met Splashtop Enterprise:

Werknemers in allerlei bedrijfstakken en functietitels kunnen productief thuis werken met hoogwaardige toegang op afstand tot hun werkstations.

IT-afdelingen kunnen op afstand ondersteuning bieden aan computers en mobiele apparaten van gebruikers.

Helpdeskmedewerkers kunnen on-demand ondersteuning op afstand bieden aan gebruikers, ongeacht waar ze zich bevinden.

Bovendien kunnen onderwijsinstellingen met Splashtop Enterprise voor Externe Labs:

Biedt studenten en docenten de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot computerlaboratoriumwerkstations en software op de campus.

IT-personeel in staat stellen toegang tot computerlokalen op afstand te plannen en technische ondersteuning op afstand te bieden voor gebruikers op de campus en op afstand.

Voordelen van Splashtop Enterprise

Met Splashtop Enterprise krijgen organisaties en onderwijsinstellingen een goed presterende, veilige oplossing die eenvoudig te implementeren en te schalen is en die voldoet aan meerdere behoeften op het gebied van toegang op afstand. Voordelen van Splashtop Enterprise zijn onder meer:

Werknemers hebben toegang tot Windows, Mac en Linux computers op hun werkplek en kunnen de toepassingen en gegevens gebruiken alsof ze voor de fysieke computer zitten.

IT-teams kunnen alle gebruikers, computers en apparaten beheren via een gecentraliseerde beheerconsole, en effectieve interne ondersteuning bieden met mogelijkheden voor eindpuntbeheer op afstand.

Met snelle ondersteuningsfuncties op aanvraag kunnen IT-teams helpdeskondersteuning bieden aan de computers en mobiele apparaten van werknemers. Organisaties kunnen deze mogelijkheid ook integreren met hun ticketing- en PSA-systemen, en daarmee in hun bestaande ITSM-kader en -processen.

Splashtop Enterprise-accounts kunnen worden geïntegreerd met Eenmalige Aanmeldingsidentiteitsproviders voor gecentraliseerde authenticatie en verbeterde beveiliging.

Functies als groepering, fijnmazige toegangsrechten en planning maken het voor IT gemakkelijk om grote teams van werknemers of groepen studenten te beheren.

Met flexibele licentie-opties kunnen organisaties een willekeurig aantal eindgebruikerslicenties op naam en gelijktijdige technicuslicenties kiezen.

Met Splashtop Enterprise voor Externe Labs kunnen onderwijsinstellingen gelijktijdige licentieverlening voor studenten kiezen en tijdsloten plannen voor studenten en docenten om toegang te krijgen tot laboratoriumcomputers.

Beschikbaarheid

Splashtop Enterprise en Splashtop Enterprise voor Externe Labs zijn nu beschikbaar. Organisaties en onderwijsinstellingen kunnen meer te weten komen en informeren naar:

Splashtop Enterprise bij https://www.splashtop.com/enterprise

Splashtop Enterprise voor externe labs bij https://www.splashtop.com/enterprise/remote-labs

Over Splashtop

Splashtop levert hoogwaardige oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VNC, RD Gateway, en andere remote-access software. Meer dan 30 miljoen gebruikers, meer dan 200.000 bedrijven en meerdere overheidsinstellingen maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.