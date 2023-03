Splashtop demonstreert Remote Support Software Innovaties op de 2019 HDI Annual Conference

[Orlando, Florida - 8 april 2019 -] Splashtop Inc., wereldwijd leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, demonstreert zijn nieuwste SaaS-softwareaanbod voor helpdesks, IT, ondersteuningsteams en managed service providers op de HDI Annual Conference 2019, die plaatsvindt op 9-11 april in Orlando, Florida. De HDI Conferentie & Expo brengt een gevarieerde groep deskundigen, praktijkmensen, thought leaders en aanbieders van oplossingen samen, allen verenigd rond één enkel doel: service- en supportprofessionals energie geven en in staat stellen een echt verschil te maken in hun carrière en organisaties. Splashtop staat op stand # 635 in de beurshal.

Nieuwe On-Demand Support integratie met populaire PSA oplossingen

Splashtop zal zijn nieuwe Splashtop On-Demand Support (Splashtop SOS) integratie met ServiceNow laten zien in demonstraties op de Splashtop stand. Met deze nieuwe integratie kunnen supportprofessionals die ServiceNow gebruiken snel een on-demand sessie met een eindgebruiker starten, rechtstreeks vanuit de ServiceNow-console. Kenmerken zijn:

Klik om een snelle ondersteuningssessie te starten vanuit een ServiceNow incident

Op afstand toegang tot Windows, Mac, iOS en Android apparaten

Registreer automatisch details van de RAS-sessie in het ServiceNow-incident voor auditvereisten

De Splashtop On-Demand Support Integration for ServiceNow is nu beschikbaar in de ServiceNow Store en kan worden gebruikt met een proef- of betaalde versie van Splashtop SOS. Neem contact op met sales@splashtop.com voor informatie over de aanschaf van SOS voor gebruik met ServiceNow. Er is ook integratie beschikbaar tussen Splashtop SOS en andere automatiseringsoplossingen voor professionele diensten, waaronder Autotask PSA van Datto en Spiceworks Help Desk.

"Tijdens de jaarlijkse HDI-conferentie van vorig jaar en als sponsor van de lokale HDI-afdeling van San Francisco Bay Area Chapter, hebben we van HDI-leden gehoord over het belang van integratie tussen hun service management-oplossing en hun oplossing voor toegang en ondersteuning op afstand", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "We zijn verheugd om dit jaar weer aanwezig te zijn op de jaarlijkse HDI-conferentie, met de populairste integratie tussen Splashtop On-Demand Support en ServiceNow."

Splashtop SOS maakt het bieden van remote support eenvoudig. Maak verbinding met de Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaten van gebruikers met een eenvoudige sessiecode. U hoeft geen tijd of geld te verspillen aan reizen naar de fysieke locatie van een gebruiker. Maak verbinding op afstand en neem de controle over wanneer men u nodig heeft. Diagnose stellen en het probleem snel oplossen en uw klanten tevreden stellen. Het biedt ook veel waar voor uw geld met prijzen vanaf slechts €189 per technicus per jaar voor onbeperkte on-demand quick supportsessies. Een gratis proefversie is beschikbaar op: https://www.splashtop.com/sos.

Eenvoudigere computerbewaking en -beheer voor IT- en supportteams met Splashtop Remote Support Premium

IT- en helpdeskprofessionals kunnen leren hoe ze proactiever kunnen zijn met behulp van de mogelijkheden voor bewaking en beheer op afstand van Splashtop Remote Support Premium. Deze oplossing bundelt de populaire technologie van Splashtop voor computertoegang op afstand met beheer- en controlefuncties die helpen om problemen snel op te sporen en te onderzoeken, zodat ze snel kunnen worden opgelost. Remote Support Premium functies die op de Splashtop stand worden gedemonstreerd zijn onder andere:

Nieuw! Bitdefender Antimalwaretechnologie inzetten en beheren op eindpuntcomputers

Configureerbare waarschuwingen, waaronder nieuwe waarschuwingen voor Windows Gebeurtenissen

Windows Update Management om computers veilig en vlot te laten werken

Remote Command om op afstand commando's op de achtergrond uit te voeren op Windows en Mac computers

Gebeurtenislogboeken en systeeminventaris op een intuïtieve manier bekijken met filteren, sorteren en wijzigingslogboeken

Meer informatie over Splashtop Remote Support Premium op https://www.splashtop.com/remote-support

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.

ServiceNow en andere ServiceNow-merken zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van ServiceNow, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Andere bedrijfsnamen, productnamen en logo's kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke bedrijven waarmee ze zijn geassocieerd.