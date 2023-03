Splashtop voltooit zijn Unicorn-financiering met een extra $15 miljoen van bestaande investeerders

Een extra financiering van $15 miljoen verhoogt Splashtops over-ingetekende unicorn ronde tot $65 miljoen

SAN JOSE, Californië, woensdag 10 maart 2021 - Splashtop Inc., een marktleider op het gebied van next-gen remote access en remote support software, heeft $15 miljoen extra financiering binnengehaald van de bestaande investeerders Sapphire Ventures, Storm Ventures, NEA en DFJ DragonFund.

In januari 2021 kondigde Splashtop een financieringsronde van $50 miljoen aan die zijn waardering boven het $1 miljard unicorn-niveau duwde. De nieuwe extra $ 15 miljoen aan financiering sluit de Splashtop unicorn financieringsronde af op $ 65 miljoen.

"Splashtops moderne benadering van remote access maakt echt een verschil in hoe, waar en wanneer mensen de digitale middelen kunnen gebruiken die ze nodig hebben om te werken, te leren en vermaakt te worden", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Deze laatste fondsenwerving zal ons helpen onze versnelde mondiale uitbreiding te ondersteunen door ons merk te versterken, meer talent aan te trekken en onze aanwezigheid als bedrijf uit te breiden."

Splashtop werd opgericht in 2006, begon in 2015 winstgevend te worden en is sindsdien snel gegroeid. Splashtop heeft nu meer dan 30 miljoen gebruikers, ondersteunt wereldwijd meer dan 800 miljoen sessies en heeft een huidige groei van 160% met een winst van 60%.

Volgens Jai Das van Splashtop-investeerder Sapphire Ventures bevestigt dit de uitzonderlijke prestaties en laat het zien dat Splashtop een perfect voorbeeld van een flexibel bedrijf is dat een snelle groei, indrukwekkende klanttevredenheidsscores en aantrekkelijke winstmarges heeft laten zien.

"Terwijl we doorgaan en blijven groeien, zullen we steeds weer streven naar innovatie en de beste producten en diensten leveren om onze klanten overal blij te maken", aldus Mark Lee, medeoprichter en CEO van Splashtop.

Je kunt meer leren over de financiering van Splashtop en zijn weg naar de unicorn-status in Splashtop's CEO's blog.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert software en diensten voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.splashtop.com voor meer informatie.