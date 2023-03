Splashtop brengt on-demand ondersteuning op afstand voor Sonim-apparaten

Het Sonim support team kan nu op afstand Sonim apparaten benaderen, ondersteunen en controleren met behulp van de Splashtop On-Demand Support (SOS) service die geïntegreerd is in de Sonim SCOUT app.



Splashtop, de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, is een samenwerking aangegaan met Sonim (Nasdaq: SONM) om de technologie voor ondersteuning op afstand van Splashtop te integreren in de SCOUT-app van het bedrijf. Via de app zal het Sonim supportteam op afstand het scherm van de robuuste mobiele apparaten van het bedrijf kunnen zien en bedienen op het moment dat de gebruiker ondersteuning vraagt om problemen snel op te lossen, zonder kosten voor de klant.

De SCOUT-applicatie maakt deel uit van SonimWare, een onlangs gelanceerde uitgebreide set softwaretools, applicaties en hulpprogramma's die klaar staan om ondernemingen en organisaties te helpen het beheer en de productiviteit van hun mobiele ecosystemen te verbeteren.

De Splashtop technologie-integratie met Sonim ondersteunt de Sonim XP3, XP5s, en XP8 Android toestellen en beschikt over veel van dezelfde topfuncties en functionaliteit die te vinden zijn in Splashtop's remote support oplossingen, waaronder:

Toegang met sessiecode - Eindgebruikers openen gewoon de Sonim SCOUT app op hun Sonim apparaat en starten de Support-functie om hun unieke sessiecode op te halen, waarna ze de code aan hun Sonim support technicus geven die deze gebruikt om op afstand en veilig toegang te krijgen tot het apparaat van de eindgebruiker.

Hoge prestaties - Met snelle toegang op afstand kan de technicus het Sonim-apparaat op afstand in real-time zien en bedienen.

Robuuste beveiliging - Alle sessies op afstand worden beschermd door beveiligingsfuncties, waaronder TLS en 256-bit AES versleuteling, waardoor gegevensbeveiliging en naleving van industriële voorschriften gewaarborgd zijn.

"Samenwerken met Splashtop was voor Sonim een gemakkelijke keuze omdat we ondersteuning op afstand wilden bieden aan SonimWare", aldus Jay Maniar, Vice President Product - Enterprise XPerience bij Sonim Technologies. "Ze maken niet alleen een product van wereldklasse waarmee we onze klanten beter van dienst kunnen zijn, maar ze blijven dat product ook innoveren om aan de steeds veranderende behoeften van medewerkers te voldoen."

"We zijn verheugd om samen te werken met Sonim om onze best-in-class technologie voor ondersteuning op afstand aan Sonim-apparaten te leveren", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "Sonim-gebruikers zullen profiteren van een tool voor ondersteuning op afstand die de kosten verlaagt en de klanttevredenheid verbetert."

De Sonim SCOUT app is gratis beschikbaar op alle Sonim apparaten. Voor meer informatie over SonimWare en Sonim SCOUT, klik hier. Voor meer informatie over Splashtop Remote Support, klik hier.

