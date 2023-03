Remote Access Software Leader Splashtop benoemt CiELO Technologies als Value-Added Distributeur om aanwezigheid in India uit te breiden

Dit partnerschap bevordert de wereldwijde uitbreiding van Splashtop en breidt CiELO's portfolio uit met oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor bedrijven en onderwijsinstellingen in India.

SAN JOSE, Californië, maandag 28 september 2020 - Splashtop Inc., een wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, en CiELO Technologies, een leverancier van IT-diensten en beveiligingsoplossingen, hebben vandaag een partnerschap aangekondigd om de uitbreidingsplannen van Splashtop in India te versnellen.

Dit jaar is de omzet van Splashtop wereldwijd met meer dan 50% gegroeid, met nieuwe kantoren in Amsterdam en Singapore en nieuwe samenwerkingsverbanden in Latijns-Amerika en nu ook in India. CiELO Technologies, een gevestigde IT-dienstverlener in India, constateerde een behoefte in de markt aan een veilige en kosteneffectieve oplossing voor toegang op afstand, vooral sinds de COVID-19 pandemie. Dit strategische partnerschap komt voor beide bedrijven op een gunstig moment.

"We hebben een enorme vraag gezien van bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen naar onze oplossingen voor externe toegang", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop Inc. "Professionals kunnen thuis werken, IT kan op afstand computers en mobiele apparaten ondersteunen en studenten kunnen afstandsonderwijs volgen met computertoegang op afstand. We zochten een partner zoals CiELO Technologies, die zich richt op het leveren van betrouwbare IT-oplossingen aan bedrijven in India. Ik kijk uit naar de synergie die deze samenwerking zal brengen. ”

"Terwijl organisaties werken aan het opzetten van een nieuwe norm van werken op afstand, hebben ze een veilige maar gemakkelijke manier nodig voor werknemers en studenten om toegang te krijgen tot externe computerbronnen vanuit de veiligheid van hun huis", zegt Sanket Deshpande, Managing Director CiELO Technologies. “Ik ben verheugd om Splashtop aan ons aanbod toe te voegen, aangezien we al aanzienlijke belangstelling zien vanuit verschillende industrieën. De volgende generatie technologie van Splashtop werkt beter dan traditionele oplossingen zoals VPN. Splashtop heeft ook een ter plekke oplossing die meer controle biedt aan klanten die dit nodig hebben. "

Over CiELO Technologies

CiELO Technologies is een Value-Added Distributor (VAD) van IT-beveiligingsproducten, met hoofdkantoor in India en bestrijkt India en de EMEA-regio. CiELO is distributeur van grote toonaangevende technologieleveranciers, en blijft waarde toevoegen aan het aanbod van de leverancier door middel van pre- en post-sales diensten, en professionele adviesdiensten over cyberbeveiliging aan kanaalpartners in de hele regio. CiELO Technologies blijft ernaar uitkijken een van de Meest Vertrouwde Distributeurs (MTD) te zijn voor verkopers, wederverkopers en klanten.

Over Splashtop

Gevestigd in Silicon Valley, Splashtop Inc. levert de beste waarde en de beste oplossingen voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand voor zakelijke professionals, MSP's, IT-afdelingen en helpdesks. Splashtop is een populair alternatief voor VPN/RDP, VDI/DaaS, en andere software voor toegang op afstand. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten wereldwijd van Splashtop producten.