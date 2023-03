Splashtop kondigt ondersteuning aan voor externe toegang tot Linux-computers vanaf elk ander apparaat

Splashtop gebruikers kunnen nu hun Linux computers op afstand benaderen en bedienen vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaten.

San Jose, Californië, 7 januari 2020 - Splashtop Inc., de wereldleider in oplossingen voor externe toegang, samenwerking en externe ondersteuning, ondersteunt nu officieel externe toegang tot Linux-computers via de bekroonde externe desktop-oplossingen van Splashtop.

Abonnees van de zakelijke kernproducten van Splashtop kunnen nu hun Linux computers op afstand benaderen en bedienen vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaat. Via de Splashtop Business App kunnen gebruikers met een paar klikken een sessie op afstand naar hun gewenste Linux-computer starten.

Remote Desktop voor Linux met Splashtop

Splashtop maakt toegang op afstand tot computers zonder toezicht mogelijk met de Splashtop Streamer. Zodra de Splashtop Streamer op een computer is geïnstalleerd, kan een gebruiker op elk moment op afstand verbinding maken met die computer. Behalve dat de Splashtop Streamer nu Linux ondersteunt, kan hij ook geïnstalleerd worden en toegang op afstand mogelijk maken voor Windows, Mac en Android toestellen.

In een sessie op afstand kunnen gebruikers in realtime de controle over hun Linux-computers overnemen, bestanden of toepassingen openen en ondersteuning bieden. Splashtop biedt snellere en veiligere toegang op afstand tot Linux computers dan VNC programma's.

Splashtop-oplossingen voor Linux Remote Desktop

Onbeheerde toegang op afstand tot Linux-computers is beschikbaar in de volgende Splashtop-oplossingen:

Splashtop Business-toegang - voor zakelijke professionals en kleine teams die externe toegang tot hun computers nodig hebben vanaf elke computer, tablet of smartphone.

Splashtop Remote Support - voor MSP's en IT die altijd externe toegang tot hun beheerde computers nodig hebben om ondersteuning op afstand te bieden.

Splashtop SOS (SOS + 10 en SOS Unlimited) - voor helpdesks en ondersteuningsteams die bemande, on-demand ondersteuning op afstand moeten bieden aan de computers, tablets en mobiele apparaten van hun klanten.

"Door afstandsbediening naar Linux te ondersteunen, bevorderen we onze missie om de apparaten van de wereld toegankelijker te maken," zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "Linux is een populair besturingssysteem op de werkplek. Met Splashtop zullen zakelijke professionals het gevoel hebben dat ze voor hun Linux-computer zitten terwijl ze op afstand werken. MSPs en IT-teams efficiënter kunnen werken en meer apparaten kunnen beheren, omdat onze best-value remote support producten toegang bieden tot onbeheerde Windows, Mac, Android en Linux machines."

Beschikbaarheid

Elke nieuwe of huidige abonnee van Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS +10 of SOS Unlimited pakketten kan de Splashtop Streamer inzetten op hun Linux computers voor onbeperkte toegang op afstand. Gratis proeven voor elke oplossing zijn beschikbaar op de Splashtop website.

De Splashtop Linux Streamer ondersteunt officieel Ubuntu versies 16.04 en 18.04, maar kan ook gebruikt worden met andere Linux distributies die momenteel niet ondersteund worden. Meer informatie over toegang op afstand tot Linux met Splashtop: https://www.splashtop.com/linux

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP's in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop on-demand supportoplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com