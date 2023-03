Splashtop kondigt het eerste realtime hulpmiddel voor visuele ondersteuning voor iOS- en Android-apparaten aan

Helpdesks, MSP's, IT-beheerders en app-ontwikkelaars kunnen klanten op afstand helpen met een live weergave van de schermen van hun iOS, Android en andere apparaten.

San Jose, Californië (PRWEB) 24 mei 2017

Splashtop, de wereldleider op het gebied van schermtoegang, ondersteuning en samenwerking tussen apparaten, lanceert vandaag Splashtop On-Demand Ondersteuning (SOS), een eerste oplossing voor ondersteuning op afstand met realtime schermdeling van iOS-schermen via elk netwerk, evenals als hoogwaardige externe weergave en bediening van Android-apparaten.

Met SOS kan het personeel van de klantenservice en het ondersteunend personeel onmiddellijk en in real time het scherm van hun klanten zien, ongeacht de gebruikte apparaten. Helpdesks, MSP's, IT-beheerders en mobiele app-ontwikkelaars kunnen het mobiele scherm samen met de gebruiker bekijken en nauwkeurig en efficiënt hulp bieden.

Hoewel dit concept niet nieuw is voor pc's en Macs, biedt Splashtop de eerste beschikbare oplossing die deze mogelijkheid naar iOS-apparaten voor de massamarkt brengt, en het werkt in verschillende apps en in de instellingen/ configuratieschermen. Nu mobiele apparaten een groot deel van alle zakelijke transacties uitmaken, kan het de klantervaring en -tevredenheid voor helpdesks, MSP's, IT-afdelingen en software-/ app-ontwikkelaars aanzienlijk verbeteren, terwijl de tijd die wordt besteed aan telefoontjes van klanten wordt verminderd.

"Veel IT-afdelingen en MSP's staan voor de uitdaging om iOS- en Android-gebruikers real-time te ondersteunen over het internet," aldus Mark Lee, Splashtop CEO. "SOS is de enige kant-en-klare oplossing in de sector voor het realtime delen van iOS-schermen over het internet."

Belangrijke nieuwe functies in Splashtop On-Demand Support (SOS) zijn onder andere:

Op afstand live de schermen van iOS- en Android-smartphones en -tablets van klanten bekijken om problemen met hun mobiele apparaat te helpen oplossen

Samsung smartphones en tablets op afstand bedienen

Op afstand demonstreren en ondersteunen van mobiele bedrijfsapplicaties

Verheffen tot Windows admin-privilege voor interactie met User Account Control (UAC) en het uitvoeren van handelingen op admin-niveau.

De externe live view-technologie in Splashtop On-Demand Ondersteuning biedt twee duidelijke voordelen ten opzichte van andere oplossingen voor ondersteuning op afstand op de markt

Alternatieve oplossingen ondersteunen alleen het delen van statische screenshots van het iOS-scherm met de technicus. Met SOS bekijkt de technicus het scherm van het apparaat in real time met de klant via internet.

Om het delen van schermen van intern ontwikkelde zakelijke iOS apps voor training of ondersteuning te ondersteunen, is vaak een iOS SDK wrapper van de leverancier nodig. Dit veroorzaakt aanzienlijke ontwikkelings- en QA-overhead en betrouwbaarheidsrisico's. Splashtop livestreamt de complete iOS-ervaring in real-time zonder kostbare app wrapping of SDK's. Alle intern ontwikkelde iOS apps kunnen direct worden ondersteund.

“Ik vind het geweldig dat ik kan zien wat de gebruiker ziet op zijn iOS-scherm. Het helpt zoveel meer om de gebruiker instructies te geven om hun probleem op te lossen. Dat is zoveel beter dan de oplossing die ik eerder gebruikte ”, zegt Lars M. Schreiber van L'AVENIR eK. “De moordenaar-functie is zonder twijfel de live-schermweergave met AirPlay op iOS. Veel van mijn klanten gebruiken iPhones en iPads en met TeamViewer kon ik nooit echt helpen omdat de gebruiker niet kon uitleggen wat hij/ zij zag. Nu kan ik het ook zien. De mogelijkheid om Android-apparaten op afstand te bedienen is een luxe bonus ”, voegde hij eraan toe.

Splashtop On-Demand Ondersteuning is een aanvullende aanvulling op bestaande MDM/ EMM-oplossingen zoals VMWare AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune en andere.

Prijzen en beschikbaarheid

Splashtop On-Demand Support is onmiddellijk beschikbaar via de Splashtop website voor een introductieprijs van $199 per jaar per gelijktijdige technicuslicentie. Na de introductiespecial wordt de normale prijs $299 per jaar per technicus. Aankopen tijdens de introductieperiode vergrendelen de lagere prijs voor toekomstige verlengingen en extra licenties. Elke technicus kan tot 10 gelijktijdige sessies uitvoeren vanaf zijn werkstation. Speciale beperkte tijdaanbiedingen voor bestaande SOS-klanten en Splashtop Remote Support Plus-klanten zijn beschikbaar door contact op te nemen met Splashtop Sales via sales@splashtop.com of 1-408-886-7177. Speciale MDM / EMM add-on enterprise prijzen zijn ook beschikbaar.

Een gratis, volledig functionele proefversie is beschikbaar op https://www.splashtop.com/sos.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits-, ondersteunings- en samenwerkingservaring. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten.

Splashtop heeft de prestigieuze award "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science, de award "Best of CES" van LAPTOP Magazine en is finalist van Red Herring 100 North America. Splashtop-carrierpartners zijn AT&T, NTT DOCOMO, KDDI en SoftBank, evenals vele wederverkopers. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.