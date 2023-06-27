Splashtop kondigt het eerste realtime hulpmiddel voor visuele ondersteuning voor iOS- en Android-apparaten aan

Splashtop kondigt de eerste realtime visuele supporttool in de branche aan voor iOS- en Android-apparaten
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Helpdesks, MSPs, IT-beheerders en app-ontwikkelaars kunnen klanten op afstand helpen met een liveweergave van hun iOS-, Android- en andere apparaatschermen
San Jose, Californië (PRWEB) 24 mei 2017 - Splashtop, de voorloper op het gebied van cross-device screen access, support en samenwerking, lanceert vandaag Splashtop On-Demand Support (SOS), de eerste remote supportoplossing in de branche met real-time-schermdeling van iOS-schermen via elk netwerk, evenals hoogwaardige remote view en control van Android-apparaten.
SOS stelt klantenservice- en supportpersoneel in staat om direct een realtime beeld te krijgen van de schermen van hun klanten, ongeacht welke apparaten worden gebruikt. Helpdesks, MSPs, IT-beheerders en ontwikkelaars van mobiele apps kunnen samen met de gebruiker het mobiele scherm bekijken en nauwkeurig en efficiënt hulp bieden.
Hoewel dit concept niet nieuw is voor pc's en Macs, biedt Splashtop de eerste beschikbare oplossing die deze mogelijkheid naar iOS-apparaten voor de massamarkt brengt, en het werkt in verschillende apps en in de instellingen/ configuratieschermen. Nu mobiele apparaten een groot deel van alle zakelijke transacties uitmaken, kan het de klantervaring en -tevredenheid voor helpdesks, MSP's, IT-afdelingen en software-/ app-ontwikkelaars aanzienlijk verbeteren, terwijl de tijd die wordt besteed aan telefoontjes van klanten wordt verminderd.
"Veel IT-afdelingen en MSPs staan voor de uitdaging om iOS- en Android-gebruikers in realtime via internet te ondersteunen", zegt Mark Lee, CEO van Splashtop. "SOS is de enige kant-en-klare oplossing in de branche die real-time iOS-schermdeling via internet mogelijk maakt."
Deze belangrijkste nieuwe functies biedt Splashtop On-Demand Support (SOS) onder meer:
Bekijk op afstand live de schermen van iOS- en Android-smartphones en -tablets van klanten om problemen met hun mobiele apparaten op te lossen.
Bedien Samsung smartphones en tablets op afstand.
Demonstreer en ondersteun zakelijke mobiele applicaties op afstand.
Verhoog tot Windows-beheerdersrechten om te communiceren met Gebruikersaccountbeheer (UAC) en bewerkingen op beheerdersniveau uit te voeren.
De externe live view-technologie in Splashtop On-Demand Ondersteuning biedt twee duidelijke voordelen ten opzichte van andere oplossingen voor ondersteuning op afstand op de markt
Alternatieve oplossingen ondersteunen alleen het delen van statische screenshots van het iOS-scherm met de technicus. Met behulp van SOS bekijkt de technicus het scherm van het apparaat in real-time met de klant via internet.
Om het delen van schermen van intern ontwikkelde zakelijke iOS-apps voor training of support te ondersteunen, is vaak een iOS SDK-wrapper van de leverancier vereist. Dit creëert aanzienlijke ontwikkelings- en QA-overhead- en betrouwbaarheidsrisico's. Splashtop livestreamt de volledige iOS-ervaring in realtime zonder dure app-wrapping of SDK's. Alle intern ontwikkelde iOS-apps kunnen direct worden ondersteund.
“Ik vind het geweldig dat ik kan zien wat de gebruiker ziet op zijn iOS-scherm. Het helpt zoveel meer om de gebruiker instructies te geven om hun probleem op te lossen. Dat is zoveel beter dan de oplossing die ik eerder gebruikte ”, zegt Lars M. Schreiber van L'AVENIR eK. “De moordenaar-functie is zonder twijfel de live-schermweergave met AirPlay op iOS. Veel van mijn klanten gebruiken iPhones en iPads en met TeamViewer kon ik nooit echt helpen omdat de gebruiker niet kon uitleggen wat hij/ zij zag. Nu kan ik het ook zien. De mogelijkheid om Android-apparaten op afstand te bedienen is een luxe bonus ”, voegde hij eraan toe.
Splashtop On-Demand Ondersteuning is een aanvullende aanvulling op bestaande MDM/ EMM-oplossingen zoals VMWare AirWatch, MobileIron, Citrix XenMobile, IBM MaaS360, SAP Afaria, Cisco Meraki, Microsoft Intune en andere.
Prijzen en beschikbaarheid
Splashtop On-Demand Support is onmiddellijk beschikbaar op de Splashtop-website voor een beperkte tijd tegen een introductieprijs van $199 per jaar per gelijktijdige techniekerlicentie. Na de introductieaanbieding zal de reguliere prijs $299 per jaar per technicus zijn. Aankopen tijdens de introductieperiode zetten de lagere prijs vast voor toekomstige verlengingen en extra licenties. Elke technicus kan tot 10 gelijktijdige sessies vanaf hun werkstation uitvoeren. Speciale aanbiedingen voor bestaande SOS-klanten en Splashtop Remote Support Plus-klanten zijn beschikbaar door contact op te nemen met Splashtop Sales via sales@splashtop.com of +31 (0) 20 888 5115. Speciale MDM / EMM add-on zakelijke prijzen zijn ook beschikbaar.
Een gratis, volledig functionele proefversie is beschikbaar op https://www.splashtop.com/sos.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de allerbeste cross-screen productiviteits-, support- en samenwerkingservaring. Met Splashtop remote desktop-services hebben mensen vanaf elk apparaat en overal toegang tot hun apps en gegevens. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen naar veel verschillende devices tegelijk mogelijk. Meer dan 25 miljoen gebruikers genieten momenteel van Splashtop-producten, en productiepartners als Acer, ASUS, Dell, Epson, HP, InFocus, Intel, Lenovo, LG, Panasonic, Promethean, Sharp en Toshiba hebben Splashtop gebundeld op meer dan 100 miljoen apparaten.
Splashtop heeft de prestigieuze award "Most Innovative Product" gewonnen van PC World, de award "Best of What's New" van Popular Science, de award "Best of CES" van LAPTOP Magazine en is finalist van Red Herring 100 North America. Splashtop-carrierpartners zijn AT&T, NTT DOCOMO, KDDI en SoftBank, evenals vele wederverkopers. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Ga voor meer informatie naar https://www.splashtop.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
Remote access tot iOS- en Android-apparaten met Splashtop On-Demand Support
"Splashtop On-Demand Ondersteuning is de enige kant-en-klare oplossing in de branche die real-time iOS-schermdeling over het internet biedt."