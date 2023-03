Splashtop en Wacom breiden samenwerking uit met de introductie van verbeterde remote bediening voor interactieve pen display-technologie

Kunstenaars en ontwerpers kunnen overal ter wereld hun creativiteit de vrije loop laten met Wacom dankzij de remote access software van Splashtop, die nu volledig is geoptimaliseerd voor de nieuwste Wacom Pro devices en features, met de performance die creatieve gemeenschap nodig heeft.

CUPERTINO, Californië en PORTLAND, Ore - 18 oktober 2022 - Splashtop, een leider in oplossingen die het werk overal vereenvoudigen en stroomlijnen, en Wacom, de wereldleider en een belangrijke vernieuwer in digitale pendisplaytechnologie, kondigden vandaag tijdens Adobe MAX de nieuwste innovaties aan in connectiviteit op afstand voor de Wacom creatieve gemeenschap.

De bedrijven zijn vorig jaar een samenwerking aangegaan om Wacom-gebruikers en creatieve bedrijven in staat te stellen productief te blijven, samen te werken en ondersteund te worden in het nieuwe tijdperk van flexibel werken en leven. Nu, met de nieuwste integratieverbeteringen van de veilige remote access en supportoplossingen van Splashtop, kunnen Wacom-gebruikers gebruik maken van ongeëvenaarde remote prestaties en een volledig geoptimaliseerde ervaring, inclusief naadloze toegang tot de nieuwste functies en aangepaste instellingen die door de gebruikers zijn ingesteld.

Op Adobe MAX zullen de bedrijven een proof-of-concept presenteren van de nieuwste performanceverbeteringen van Splashtop voor Wacom-gebruikers, dankzij Wacom's Project Mercury-technologie, ontworpen om artiesten op afstand hun meest innovatieve werk overal vandaan te laten uitvoeren met een ervaring die "zo lokaal is als het maar kan". Project Mercury is een eigen technologie van Wacom die belangrijke moeilijkheden oplost voor creatieve mensen die op verschillende plekken werken, zoals het naadloos kunnen gebruiken van Wacom-devices en het gebruik van toepassingsspecifieke instellingen op lokale en externe computers, en nog veel meer.

"Wacom-technologie combineert het gevoel van het gebruik van traditionele media met de voordelen van een volledig digitale workflow", zegt Faik Karaoglu, executive vice president branded business bij Wacom. "Met Splashtop's remote werkoplossingen voor mediaprofessionals krijgen Wacom-gebruikers een eersteklas ervaring voor werken op afstand, die wordt aangedreven door technologie die is ontwikkeld door Wacom met de behoeften van kunstenaars als hoogste prioriteit."

Wacom's interactieve pendisplay-technologie biedt de precisie en controle die kunstenaars nodig hebben, met speciale functies zoals de intuïtieve en natuurlijk aanvoelende drukgevoelige pen met tiltherkenning die traditionele media nabootst. De verbeterde integratie van Splashtop geeft artiesten op afstand een meer natuurlijke en makkelijkere manier om alle functies van Wacom te kunnen gebruiken zonder dat dit ten koste gaat van de performance. Bovendien herkent Splashtop alle aangepaste instellingen van de gebruiker en zet deze over naar hun pennen en tablets, waardoor een naadloze ervaring op afstand ontstaat.

Het creëren van een remote ervaring die kan voldoen aan de behoeften van de creatieve gemeenschap vereist een extreem lage latency en een hoge framerate. In nauwe samenwerking met Wacom heeft Splashtop een architectuur gecreëerd die de algemene ervaring en prestaties van het op afstand werken met een tablet en pen optimaliseert en 4K-resolutie biedt met 60 frames per seconde.

"We naderen een tijd waarin er geen verschil meer is in performance tussen werknemers die op kantoor werken en werknemers die thuis werken," aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. "De zeer gespecialiseerde behoeften van de creatieve wereld vragen om een beter geïntegreerde oplossing en als leider in pencomputing is Wacom voor ons de perfecte partner om de behoeften van de media- en entertainmentgemeenschap te blijven ondersteunen."

Professionele kunstenaars en ontwerpers hebben zware toepassingen en toegang tot terabytes aan gegevens nodig vanaf hun krachtige lokale werkstations. Naast de integratiemogelijkheden van Wacom, bieden Splashtop's beveiligde oplossingen op afstand productietechnici toegang tot en gebruik van resource-intensieve softwaretoepassingen voor videobewerking, spelontwikkeling, lipsynchronisatie, en grafische rendering, beeldhouwen en andere post-productie activiteiten door op afstand verbinding te maken vanaf elke plek, met elk apparaat. Het is geoptimaliseerd voor diverse hardware, waaronder de nieuwste grafische kaarten, GPU's, van Nvidia, Intel en AMD. Extra functies zijn onder meer microfoondoorvoer, lokale en externe geluidsuitvoer, en geplande toegang voor teams en freelancers, waardoor naadloze samenwerking mogelijk is en maximale kwaliteit wordt geleverd.

Splashtop is het eerste remote softwarebedrijf dat een diepe integratie biedt met Wacom via de cloud en on-premise oplossingen van het bedrijf. Adobe MAX deelnemers die geïnteresseerd zijn in een live demonstratie van Wacom's Project Mercury technologie via Splashtop's verbinding op afstand, kunnen stand #608 bezoeken. Voor meer informatie over de oplossingen van Splashtop voor media en entertainment professionals of om beta-gebruiker te worden, neem contact op met Splashtop.com. Ga voor meer informatie over Wacom's interactieve beeldschermen en pentechnologie naar Wacom.com.

Over Splashtop

Splashtop is een leider in oplossingen die de work-anywhere wereld vereenvoudigen en stroomlijnen. Haar oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-ondersteuning leveren een ervaring die net zo snel, eenvoudig en veilig is als voor een machine op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit bij 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com

Over Wacom

www.wacom.com.