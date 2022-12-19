Studenten in staat stellen computers op de campus overal op afstand te gebruiken
1 april 2021
Luister naar Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Technician bij het Confederation College, die vertelt hoe hun studenten op afstand toegang krijgen tot Windows- en Mac-computers op de campus, om vanaf elk apparaat taken uit te voeren zoals videobewerking en bekijk een live demonstratie van Splashtop voor remote labs.
SplashTalk with Confederation College - Enabling Remote Computer Labs with Splashtop