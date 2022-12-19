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Participating in a Splashtop virtual conference or webinar

Studenten in staat stellen computers op de campus overal op afstand te gebruiken

1 april 2021

Luister naar Jason Deadman, Computer Services Helpdesk Technician bij het Confederation College, die vertelt hoe hun studenten op afstand toegang krijgen tot Windows- en Mac-computers op de campus, om vanaf elk apparaat taken uit te voeren zoals videobewerking en bekijk een live demonstratie van Splashtop voor remote labs.

SplashTalk with Confederation College - Enabling Remote Computer Labs with Splashtop
SplashTalk with Confederation College - Enabling Remote Computer Labs with Splashtop