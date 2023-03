CompTIA verwelkomt Splashtop in het ledenbestand

Splashtop sluit zich aan bij de toonaangevende branchevereniging voor informatietechnologie met expertise in toegang op afstand en technologie voor ondersteuning op afstand

[San Jose, Californië. - 15 juni 2019 -] Splashtop, de wereldwijde leider in oplossingen voor toegang op afstand, samenwerking en ondersteuning op afstand, kondigde vandaag aan dat het Premier Member is geworden van CompTIA, de toonaangevende non-profit handelsvereniging voor de wereldwijde informatietechnologie (IT) industrie.

"Bedrijven als Splashtop zijn de levensader van de tech-industrie, die wereldwijd naar schatting 50 miljoen mensen tewerkstelt en jaarlijks 5 biljoen dollar bijdraagt aan de wereldeconomie," aldus Nancy Hammervik, executive vice president for industry relations bij CompTIA. "Met zijn streven naar innovatie voor klanten, carrièremogelijkheden voor zijn personeel en economische en sociale voordelen voor zijn gemeenschap is Splashtop een sterke aanvulling op onze groeiende ledenlijst."

"We zijn verheugd om ons bij CompTIA aan te sluiten en onze gezamenlijke expertise te gebruiken om de IT-industrie vooruit te helpen," zei Mark Lee, CEO van Splashtop. "CompTIA heeft geweldig werk verricht bij het samenbrengen van de IT-gemeenschap om groei en innovatie te bevorderen, en Splashtop heeft veel te bieden op het gebied van kennis en geavanceerde oplossingen voor de industrie."

Splashtop in de IT-industrie

Splashtop is gespecialiseerd in technologie voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand, speciaal ontworpen voor IT-gebruikers. Splashtop heeft verschillende oplossingen voor toegang op afstand die zijn gebouwd om specifieke IT-gebruiksgevallen aan te pakken, waaronder:

Splashtop Business Access - voor zakelijke professionals en kleine teams die op afstand toegang tot hun computers nodig hebben.

Splashtop Remote Support - voor MSP's en IT die te allen tijde onbewaakte toegang tot hun beheerde computers nodig hebben om ondersteuning op afstand te bieden.

Splashtop SOS - voor helpdesks en ondersteuningsteams die on-demand ondersteuning op afstand moeten bieden aan de apparaten van hun klanten (waaronder computers, tablets en mobiele apparaten) op het moment dat er hulp nodig is.

Splashtop op ChannelCon 2019

Splashtop exposeert op ChannelCon 2019; CompTIA's jaarlijkse bijeenkomst van de top thought leaders van de tech industrie, in Las Vegas, NV van 5-7 augustus. Deelnemers kunnen terecht bij stand #117 in de expositiehal om Splashtop Remote Support softwareoplossingen in actie te zien, te leren hoe ze hun dienstverlening kunnen verbeteren, en te ontdekken hoe ze hun MSP-inkomsten kunnen verhogen door toegang op afstand door te verkopen. Splashtop partners/klanten kunnen zich kosteloos inschrijven voor het evenement door de Splashtop gast-VIP-code CC19SPLASH te gebruiken op https://www.comptia.org/channelcon.

CompTIA-leden hebben toegang tot hulpmiddelen en bronnen om hen te helpen in de voorhoede van de tech-industrie te blijven, waaronder onderwijs en training over de nieuwste innovaties; uitgebreid onderzoek naar de trends in de industrie, hulpmiddelen voor de beste bedrijfspraktijken en andere waardevolle hulpmiddelen voor bedrijfsbeheer. De vereniging biedt ook mogelijkheden voor interactie en netwerken tussen leden, waar bedrijven samenkomen met hun collega's om zakelijke uitdagingen en andere kwesties die van invloed zijn op de sector aan te pakken. Ten slotte is CompTIA de toonaangevende leverancier van leverancier-neutrale vaardigheidscertificaten voor technologieprofessionals over de hele wereld.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert de beste waarde en de beste oplossingen voor externe computertoegang en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop Remote Support diensten stellen IT en MSPs in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop On-Demand Support-oplossingen stellen support- en helpdeskteams in staat om op afstand toegang te krijgen tot zowel computers als iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectieve schermdeling mogelijk, één-op-veel, over apparaten heen. Meer dan 20 miljoen gebruikers genieten van Splashtop producten. Meer informatie op https://www.splashtop.com.

Over CompTIA

De Computing Technology Industry Association (CompTIA) is een toonaangevende stem en pleitbezorger voor het wereldwijde informatietechnologie-ecosysteem van 5 biljoen dollar; en de meer dan 50 miljoen industriële en technische professionals die de technologie die de wereldeconomie aandrijft, ontwerpen, implementeren, beheren en beveiligen. Door onderwijs, training, certificeringen, belangenbehartiging, filantropie en marktonderzoek is CompTIA de spil voor het bevorderen van de technische industrie en haar werknemers. www.comptia.org