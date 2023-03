AK Networks biedt Splashtop's veilige remote access en supportoplossingen exclusief aan in Brazilië

Splashtop breidt wereldwijde aanwezigheid uit met Brazilië als nieuwste markt voor zijn veilige, krachtige software die productief flexibel werken en remote IT-support voor alle devices mogelijk maakt

Cupertino, CA en Sao Paulo, 24 augustus 2022 – Vandaag hebben Splashtop, een marktleider in veilige remote access en supportoplossingen, en AK Networks, een IT-diensten- en consultingbedrijf, een samenwerking aangekondigd, waardoor de volledige productlijn van Splashtop wordt geïntroduceerd bij de klanten van AK Networks in heel Brazilië. Hier mee wordt de wereldwijde aanwezigheid van Splashtop uitgebreid.

Op afstand en hybride werken gaat niet meer verdwijnen. Volgens het rapport The 2021 ISG Provider Lens™ Future of Work - Services and Solutions zijn Braziliaanse bedrijven in de nasleep van de COVID-19 pandemie begonnen met het aanbieden van flexibele werkopties aan hun werknemers en maar weinig bedrijven verwachten een terugkeer van het alleen maar op kantoor werken.

Organisaties, van klein tot groot, moeten hun werknemers in staat stellen om overal te kunnen werken. Splashtop biedt gebruikers veilige remote access tot elk apparaat vanaf overal. Hiermee wordt aan alle behoeften van externe gebruikers bij bedrijven en IT voldaan. Externe en hybride werknemers hebben overal toegang tot hun desktops en IT-afdelingen kunnen op afstand ondersteuning bieden voor elk beheerd of persoonlijk apparaat.

Daarnaast biedt Splashtop remote access tot Internet of Things (IoT)-apparaten, zodat technici op afstand snel een diagnose kunnen stellen en zowel defecte apparaten als de centrale computer die ze aanstuurt, kunnen repareren.Functies zoals Splashtop AR, een augmented reality (AR) remote supporttool, stellen technici op afstand in staat om gemakkelijk technologische problemen op locatie te vinden en snel op te lossen dankzij de mogelijkheid om mobiele camera's te kunnen delen en interactieve AR-annotaties te maken.

"Als technologie niet meer werkt, moet het snel worden gerepareerd — of het nu gaat om de pc van een werknemer, een verkooppunt, een kiosk, etc. Als het een scherm of besturingssysteem heeft, biedt Splashtop technici op afstand een eenvoudige, veilige en effectieve manier om downtime te minimaliseren en ervoor te zorgen dat de technologie consistent werkt," aldus Grant Murphy, VP Americas Sales bij Splashtop. "AK Networks is een fantastische partner, en we zijn blij dat ze onze veilige remote access en supporttools aan hun klanten in heel Brazilië gaan aanbieden."

"Splashtop biedt de veiligste en best presterende remote access-oplossingen. Dit zijn de twee belangrijkste features en vereisten voor onze klanten", aldus Sergio Fabossi, directeur van AK Networks. "We zijn blij dat we hun producten exclusief kunnen aanbieden aan onze klanten die op zoek zijn naar remote access-oplossingen."

Bezoek AK Networks voor meer informatie over het kopen van Splashtop-oplossingen in Brazilië.

Over Splashtop

Splashtop is een marktleider in veilige remote access en support. Onze oplossingen voor flexibel werken, leren en IT-support bieden een ervaring die even snel, eenvoudig en veilig is als op een computer op locatie. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit en 60fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle apparaten en besturingssystemen; en onmiddellijke wereldwijde support met directe toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten.

Wie zijn AK Networks

AK Networks is een nationaal, dynamisch bedrijf met ruime ervaring in hoogcomplexe IT-infrastructuurprojecten bij nationale en internationale ondernemingen. AK Networks, opgericht in 2006, richt zich op het aanbieden van innovatieve oplossingen door middel van partnerschappen met start-ups uit verschillende landen, vooral gericht op op IT-security, infrastructuur, cloud en networking. AK heeft verschillende succesvolle cases ontwikkeld met deze oplossingen bij klanten als Bradesco, C&A, XP Investimentos, PagSeguro, Ascenty, UOL, Equinix, en anderen.