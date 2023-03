1 Remote Desktop Leader Splashtop werkt samen met Amahi

Nieuw productaanbod breidt toegang op afstand uit van pc's en Macs naar Media Server en NAS, waardoor programma's en gegevens altijd en overal toegankelijk zijn

SAN JOSE, Californië - 6 februari 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device samenwerking en toegang op afstand, kondigde een partnerschap aan met Amahi om afstandsbediening en toegang tot Amahi mediaservers mogelijk te maken. Meer dan 12 miljoen Splashtop-gebruikers hebben hun pc's en Macs veranderd in persoonlijke clouds, die hun favoriete programma's en gegevens naar mobiele apparaten sturen. Nu, met het Amahi partnerschap, hebben gebruikers ook naadloos toegang tot media content en documenten die zijn opgeslagen en gebackupt op hun Amahi-powered media server en NAS apparaten.

"Ons doel is om onze gebruikers volledige toegang te geven tot alle computerbronnen vanaf hun mobiele apparaten, altijd en overal," zegt Mark Lee, president en medeoprichter van Splashtop, Inc. "Samen met Amahi, de toonaangevende DIY home server en NAS oplossing, hebben we nu een robuuste, betrouwbare persoonlijke cloud voor onze gebruikers gecreëerd."

"Veel Amahi-gebruikers hebben om Splashtop-ondersteuning gevraagd en we zijn verheugd om met Splashtop samen te werken om de beste persoonlijke cloudoplossing van dit moment te leveren", aldus Carlos Puchol, oprichter en CEO van Amahi. “Splashtop stelt Amahi-gebruikers in staat om op afstand en overal razendsnel gemakkelijk toegang te krijgen tot hun bronnen. Of het nu om hun desktop te gebruiken, video's af te spelen, op internet te surfen of voor het gebruik van media-apps zoals XBMC of Plex is, Splashtop biedt gebruikers verreweg de beste prestaties."

Splashtop is 10 keer sneller dan traditionele VNC, ondersteunt gelijktijdige audio- en videosynchronisatie en ondersteunt veilige, naadloze toegang op afstand via firewalls en netwerken, zonder port forwarding. Splashtop Streamer bèta is beschikbaar in de App Store van Amahi op https://www.amahi.com/apps/splashtop.

Amahi is een toonaangevend digitaal mediaserverplatform voor woningen en kleine bedrijven. Het draait als een media- en app-server op een speciale computer of NAS. Amahi zorgt voor entertainment, opslag en computerbehoeften en helpt slimme gebruikers hun video's, opgenomen TV en muziek op te slaan, te organiseren en af te leveren op media-apparaten in het netwerk. Deel ze lokaal of veilig over de hele wereld met VPN-apps of Splashtop. Amahi is uit te breiden met een groot aantal met één klik te installeren apps. Het kan headless draaien of met een desktop (vereist voor Splashtop).

Kijk voor meer informatie over Splashtop 2 op https://www.splashtop.com/splashtop2. Kijk voor meer informatie over Splashtop op https://www.splashtop.com; volg de bedrijfsblog op https://www.splashtop.com/blog, op Facebook op https://www.facebook.com/Splashtop en op Twitter bij @Splashtop.

Kijk voor meer informatie over Amahi op https://www.amahi.com. Kijk voor de app store van Amahi op https://www.amahi.com/apps. Volg Amahi op Facebook op https://www.facebook.com/amahi en op Twitter op @amahi of op Amahi's blog op https://blog.amahi.org.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Vandaag de dag genieten meer dan 12 miljoen gebruikers van het gemak van Splashtop Remote Desktop, genoemd in de Apple App Store's Top 25 best verkopende iPad Apps aller tijden. Splashtop biedt superieure prestaties en gebruiksgemak voor iOS, Android, RIM, Windows en MAC gebruikers die altijd en overal op afstand toegang willen tot hun desktops, apps en gegevens.

Ga voor meer informatie over Splashtop https://www.splashtop.com.

Over Amahi

Amahi levert de toonaangevende mediaserversoftware voor particulieren en kleine bedrijven. Amahi is open source-software die kan worden geïnstalleerd op een speciale computer of NAS, en het biedt een van de grootste winkels met één-klik-installatie-apps voor mediaserver- en NAS-apparaten. Amahi is een startup in de seed-stage in Sunnyvale, Californië.

