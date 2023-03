Nr. 1 Remote Desktop Leader Splashtop introduceert Configureerbare Snelkoppelingen & Gamepad - Mogelijkheid om Toetsenbord Snelkoppelingen, Muisbesturingen en Virtuele Joysticks te maken en te optimaliseren voor je Favoriete Apps.

Ingebouwde Remote App Profiles omvatten Microsoft Office, Media Players, Browser en Games; gemakkelijk uitbreidbaar om anderen te ondersteunen.

MACWORLD-SAN FRANCISCO en SAN JOSE, Californië - 31 januari 2013 - Splashtop Inc., de wereldwijde leider in cross-device samenwerking en toegang op afstand, kondigde de Configurable Shortcuts & Gamepad add-on aan voor zijn Splashtop 2 app iPad en Android apparaten. Splashtop 2 zakelijke en persoonlijke gebruikers zullen hun tabletervaring kunnen aanpassen door sneltoetsen, virtuele joysticks en muisbesturingen te maken voor snellere en meer naadloze toegang op afstand met hun Macs en PC's. Deze nieuwe add-on maakt deel uit van Splashtop 2 die wordt getoond in stand 758 op MacWorld en kan door Splashtop 2-klanten worden gedownload op iTunes.

Volgens een recent onderzoek onder Splashtop-gebruikers gebruiken mensen Splashtop over het algemeen om op afstand toegang te krijgen tot een breed scala aan apps, waaronder kantoortoepassingen, browsers, gaming- en media-apps. Met dit in het achterhoofd heeft Splashtop de add-on Configurable Shortcuts & Gamepad gemaakt om mensen een betere en eenvoudigere manier te bieden om hun apps op hun mobiele apparaten te bedienen en gebruiken.

"Meer dan 12 miljoen mensen waarderen de mogelijkheden voor externe toegang van Splashtop 2 en Splashtop for Business", aldus Mark Lee, president en medeoprichter van Splashtop, Inc. "Met de add-on Configurable Shortcuts & Gamepad brengen we niet alleen elk apparaat samen, waar dan ook, maar het stelt gebruikers ook in staat om de manier waarop ze toegang hebben tot en hun interactie met hun favoriete apps, entertainment en gegevens aan te passen - voor nog meer gemak."

Professionele werknemers, studenten, leraren en eigenlijk iedereen die onderweg is, zullen waarderen hoe Configureerbare Snelkoppelingen & Gamepad de mogelijkheid biedt om op het scherm virtuele snelkoppelingen te maken naar de meest gebruikte functies en ook virtuele muisbesturingen om nog sneller te kunnen werken. Er zijn profielen ingebouwd voor populaire programma's als Microsoft Office, Media Player, QuickTime Player, browsers en Mac OS X.

Belangrijkste kenmerken

Mogelijkheid om aangepaste virtuele joystick met knoppen voor gamepads te maken

Aanpasbare sneltoetsen en muisbesturingen voor de meest gebruikte apps

Ingebouwde productiviteitsprofielen voor Microsoft Office (inclusief PowerPoint-diavoorstellingen), Media Player, QuickTime Player, browsers, Mac OS X en Windows 8.

Ingebouwde spelprofielen voor Diablo III , Pro Evolution Soccer 2012, en binnenkort meer.

Prijzen en beschikbaarheid

De add-on Configurable Shortcuts & Gamepad voor Splashtop 2 is beschikbaar voor een abonnement van $ 0,99/maand of $ 9,99/jaar en is te koop via de Splashtop 2-app voor iPads en Android-apparaten.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste cross-screen productiviteits- en samenwerkingservaring, die smartphones, tablets, computers, tv's en cloud overbrugt. Vandaag de dag genieten meer dan 12 miljoen gebruikers van het gemak van Splashtop Remote Desktop, genoemd in de Apple App Store's Top 25 best verkopende iPad Apps aller tijden. Splashtop biedt superieure prestaties en gebruiksgemak voor iOS, Android, RIM, Windows en MAC gebruikers die altijd en overal op afstand toegang willen tot hun desktops, apps en gegevens.

Voortbouwend op de BYOD/CYOD-trends is Splashtop for Business een veilige, krachtige remote desktop-oplossing die is ontworpen om binnen enkele minuten personeel te mobiliseren, met volledige naleving van het IT-beleid van het bedrijf. Het biedt een gecentraliseerde console op locatie voor het bewaken, beheren, activeren/deactiveren en controleren van externe toegang van applicaties en gegevens door werknemers via computers en clouds. Veel organisaties gebruiken Splashtop for Business als een snellere, kosteneffectievere manier om compatibiliteitsproblemen met mobiele VPN's en RDP over WAN-prestatieproblemen aan te pakken, en om bestaande VDI (virtuele desktopinfrastructuur) op te schalen en te versnellen naar mobiele kenniswerkers. Splashtop werkt ook samen met leveranciers van mobiel apparaatbeheer (MDM), systeemintegrators, leveranciers van beveiligingsnetwerken en serviceproviders om flexibele SaaS en lokale oplossingen voor bedrijven te leveren.

Met Splashtop Whiteboard kunnen leraren en studenten hun iPad, Android tablet, B&N NOOK of Amazon Kindle Fire veranderen in een mobiel interactief whiteboard tegen een fractie van de kosten van een traditioneel digibord. Leerkrachten kunnen samenwerken, aantekeningen maken en leerplannen en inhoud in vele formaten, waaronder Flash, delen met alle leerlingen terwijl ze door de klas lopen. Anywhere Access Pack is een Splashtop 2 add-on waarmee gebruikers naadloos toegang krijgen tot hun computers via 3G/4G, internet en firewalls, met behulp van onze Splashtop Bridging Cloud(tm), een wereldwijde infrastructuur van relay servers in de VS, Europa en Azië. Splashtop Bridging Cloud levert de beste beveiliging, betrouwbaarheid en wereldwijde prestaties.

Storm Ventures, DFJ, NEA en SAP Ventures investeerden in Splashtop en dat zorgt voor een frisse wind door mobiliteit en cloud computing - met verbeterde productiviteit en samenwerking door gebruikers te koppelen aan apps, gegevens en services op elk apparaat. Ga voor meer informatie over Splashtop naar https://www.splashtop.com.

Perscontact:

Dottie O'Rourke

(650) 344-1260

Splashtop@TECHMarket.com