#Splashtop Remote Desktop, de belangrijkste iPad app, is nu geoptimaliseerd voor Android Honeycomb Tablets met NVIDIA Tegra 2 Chips.
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App voor hoge prestaties bij het afspelen van audio en video
16 juni 2011 - San Jose, CA - Splashtop® Inc., de wereldwijde leider in instant-access computing, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn best verkopende iPad app, Splashtop Remote Desktop, naar Android tablets brengt. De nieuwe en verbeterde app is geoptimaliseerd voor Android Honeycomb tablets met NVIDIA Tegra 2 chips, zoals de Acer Iconia Tab A500, LG G-Slate en Motorola XOOM, om er maar een paar te noemen. De Asus Transformer wordt zelfs vooraf geleverd met de app. Nu kunnen gebruikers genieten van eenvoudige, één-klik toegang van hun Android tablet tot hun volledige desktop computer (PC of Mac) met volledige video en audio ondersteuning.
De app, Splashtop Remote Desktop HD, belooft prestatieverbeteringen te leveren, wat resulteert in een zeer lage latentie of vertraging tussen de hostcomputer en het clientapparaat, of de gebruiker nu bestanden raadpleegt of in bed naar een actiefilm kijkt.
Enkele extra voordelen zijn:
Geoptimaliseerd voor dual-core Tegra 2-chip - geschikt voor het afspelen van video/audio tot 30 fps
Verbeterde interactiviteit met lagere latentie voor gaming
Ondersteun volledige interactieve PowerPoint/Keynote-animaties, -video en -audio
Verbeterde aanraakbewegingen voor Honeycomb-tabletresoluties
"Door de afgelopen weken nummer één te zijn in de iPad App Store, hebben we Angry Birds boos gemaakt", zegt Mark Lee, CEO en mede-oprichter van Splashtop. “Met de optimalisatie voor Honeycomb en Tegra 2 willen we hetzelfde bereiken op Android Market. Al ben ik best wel dol op Angry Birds."
Splashtop Remote werkt met de meeste smartphones en populaire tablets en kan verbinding maken met computers met Windows 7, Vista, XP of Mac OS X 10.6 of hoger. Het bestaat uit twee componenten: een app die op het mobiele apparaat draait en de gratis Streamer die op de computer draait. Ga voor meer informatie over Splashtop Remote naar: www.splashtop.com/remote. Splashtop Remote Desktop HD kan in de Android Market gedownload worden.
Over Splashtop
Splashtop Inc. (voorheen bekend als DeviceVM, Inc.) is opgericht in 2006 met als doel de computerervaring te optimaliseren zodat mensen overal snel toegang hebben tot inhoud en toepassingen. Het Splashtop OS product, voor het eerst geïntroduceerd in 2007, is een bekroond instant-on platform waarmee gebruikers enkele seconden na het aanzetten van hun PC online kunnen gaan, e-mail kunnen openen en met vrienden kunnen chatten. Met Splashtop Remote Desktop, de best betaalde iPad-app in de Apple App Store, kunnen gebruikers hun volledige computerervaring genieten vanaf een smartphone of een tablet, terwijl ze niet bij hun computer zijn. Splashtop Whiteboard bouwt voort op Splashtop Remote door annotatiemogelijkheden toe te voegen. Splashtop Remote is nu beschikbaar in de Apple App Store, Android Marketplace, Amazon Appstore en de webOS App Store.
Tegenwoordig zijn op Splashtop gebaseerde producten beschikbaar op meer dan 60 miljoen pc's en mobiele apparaten van toonaangevende fabrikanten als Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG en Sony. Splashtop heeft talrijke prijzen ontvangen, waaronder de prestigieuze "Most Innovative Product" prijs van PC World, de "Best of What's New" prijs van Popular Science, en de "Best of 2011 CES" prijs van LAPTOP Magazine. Splashtop Inc. heeft zijn hoofdkantoor in San Jose en kantoren in Beijing, Hangzhou, Shanghai en Taipei. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com.
Mediacontact:
Splashtop PR Team
Nuttige links:
Splashtop Home: www.splashtop.com
Splashtop Remote: www.splashtop.com/remote
Splashtop Whiteboard: www.splashtop.com/whiteboard