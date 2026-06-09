Waarom RADIUS nog steeds belangrijk is
RADIUS is al meer dan twee decennia een hoeksteen van veilige netwerktoegang. Het authenticeert stilletjes gebruikers die verbinding maken met Wi-Fi, VPN's en bekabelde netwerken bij bedrijven, universiteiten en datacenters over de hele wereld.
Maar de manier waarop we verbinding maken, is veranderd. Netwerken strekken zich nu uit over kantoren, cloudomgevingen en rondreizende gebruikers. Authenticatieverzoeken gaan vaak via niet-vertrouwde paden — soms zelfs via openbare internetverbindingen — waar traditionele RADIUS, ontworpen voor eenvoudigere, gesloten netwerkomgevingen, begint te tonen dat het verouderd is.
Om bij te blijven, hebben organisaties hetzelfde bewezen RADIUS-framework nodig, maar dan met sterkere transportbeveiliging. Dat is precies wat RadSec, of RADIUS via TLS, biedt.
Wat is RadSec?
RadSec is een evolutie van RADIUS die authenticatie-, autorisatie- en accountinggegevens verzendt via versleutelde TLS-verbindingen in plaats van via niet-versleutelde UDP.
Wanneer een RADIUS-client, zoals een draadloze controller of VPN-gateway, met een RADIUS-server communiceert via RadSec, zetten beide zijden een wederzijds geauthenticeerde TLS-tunnel op. Binnen die tunnel wordt elk RADIUS-pakket versleuteld en op integriteit gecontroleerd.
Deze eenvoudige verandering in vervoer heeft grote voordelen:
Referenties en beleidsregels blijven privé.
Pakketten kunnen niet worden gewijzigd of vervalst.
Verbindingen zijn betrouwbaar en traceerbaar via TCP.
RadSec voldoet ook aan de beveiligings- en interoperabiliteitsvereisten van moderne roamingframeworks zoals eduroam en enterprise multi-site Wi‑Fi, waarbij authenticatieverzoeken meerdere of niet-vertrouwde domeinen kunnen doorkruisen.
Waarom RadSec nu belangrijk is
Traditionele RADIUS via UDP is snel en lichtgewicht, maar mist encryptie, pakketintegriteit en betrouwbaarheid. Het is afhankelijk van MD5-hashing — een standaard die al jaren als verouderd wordt beschouwd. In de huidige gedistribueerde zero-trust-omgevingen is dat niet langer voldoende.
RadSec pakt deze zwakke punten aan door de betrouwbaarheid van TCP te combineren met de encryptie en wederzijdse authenticatie van TLS. Het resultaat is een moderne, op standaarden gebaseerde basis voor veilige, gefedereerde netwerktoegang — een basis die authenticatiegegevens privé, gevalideerd en end-to-end verifieerbaar houdt.
RadSec is vooral belangrijk voor:
Hybride en omgevingen met meerdere locaties waar RADIUS-aanvragen tussen datacenters of cloudregio's reizen.
Onderwijs- en onderzoeksnetwerken die vertrouwen op roaming-identiteitsframeworks zoals eduroam.
Organisaties die een zero-trust-architectuur implementeren, waarbij elke verbinding moet worden geauthenticeerd en versleuteld.
De uitdaging: de complexiteit van het zelf doen
Ondanks de voordelen kan het handmatig implementeren van RadSec een uitdaging zijn. Dit vereist:
Beheren en roteren van certificaten op alle RADIUS-clients en -servers.
TLS-tunnels tussen locaties opzetten en onderhouden.
Firewall- en poortconfiguraties voor op TCP gebaseerde communicatie beheren.
Voor veel DevOps- en IT-teams vormt de complexiteit van het opzetten en onderhouden van RadSec-infrastructuur een obstakel — zelfs als ze de noodzaak van beveiliging inzien.
Hoe cloudgebaseerde RADIUS het vereenvoudigt
Moderne, cloudgebaseerde RADIUS-services lossen dit probleem op door authenticatie met RadSec standaard ingebouwd te bieden. In plaats van handmatig tunnels en certificaatketens te configureren, verbinden teams hun access points, VPN's of controllers met een beheerd RADIUS-eindpunt dat al versleuteld TLS-transport ondersteunt.
Foxpass Cloud RADIUS brengt bijvoorbeeld het volgende samen:
RadSec (RADIUS over TLS) voor veilige overdracht.
Certificaatgebaseerde authenticatie (EAP-TLS) om wachtwoorden te elimineren.
Identiteitsgebaseerde toegangscontrole gekoppeld aan Microsoft Entra ID, Google Workspace, Okta en andere providers.
Fijngranulaire VLAN- en beleidshandhaving voor netwerksegmentatie volgens het least-privilege-principe.
Geïntegreerd certificaatlevenscyclusbeheer via MDM's (Intune, Jamf, Kandji, Addigy) of Foxpass’s BYOD-certificaatinstallatieprogramma.
Gedetailleerde auditing en logging ter ondersteuning van SOC 2-, HIPAA-, PCI DSS- en ISO 27001-compliance.
Kort gezegd: de voordelen van RadSec zijn ingebouwd, zonder de operationele last van het zelf onderhouden van servers of tunnels.
Waarom het belangrijk is voor zero-trust-netwerken
Zero-trust-architecturen steunen op drie fundamenten
Sterke identiteitsverificatie voor elke verbinding.
Versleuteld transport voor al het authenticatieverkeer.
Fijnmazige autorisatie op basis van context en least privilege.
RadSec ondersteunt alle drie. Gecombineerd met op identiteit en certificaten gebaseerde toegang zorgt dit ervoor dat elke Wi-Fi- of VPN-sessie wordt geauthenticeerd, geautoriseerd en versleuteld voordat een apparaat verbinding maakt met het netwerk.
De kern
RadSec vertegenwoordigt de natuurlijke evolutie van RADIUS voor een gedistribueerde zero-trustwereld. Het behoudt wat werkt — gestandaardiseerde AAA �— en vervangt tegelijkertijd verouderde aannames over netwerkgrenzen.
Als je nog steeds legacy RADIUS via UDP gebruikt, is overstappen op een cloudgehoste RADIUS-service met ingebouwde RadSec de eenvoudigste manier om je authenticatielaag naar moderne beveiligingsstandaarden te brengen.
Foxpass Cloud RADIUS levert die mogelijkheid automatisch, zodat je TLS-beveiligde, identiteitsgestuurde netwerktoegang in minuten in plaats van maanden kunt inschakelen.
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