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A close-up of a PKI certificate document with a gold seal labeled PKI and a black fountain pen resting on it. The certificate has a decorative blue border.

PKI-certificaten vs. het gebruik van gebruikersnaam en wachtwoord

Foxpass Team
4 minuten leestijd
Bijgewerkt
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Er zijn maar weinig dingen belangrijker voor een bedrijf dan digitale beveiliging. Medewerkers moeten veilig en efficiënt kunnen inloggen op hun accounts, apparaten en netwerken, en alles moet worden beschermd tegen indringers of kwaadwillenden. PKI-certificaten zijn een veelgebruikt hulpmiddel voor cyberbeveiliging, maar niet iedereen weet wat ze zijn, hoe ze werken of hoe ze zich verhouden tot traditionele wachtwoorden.

Public Key Infrastructure (PKI) is een systeem waarmee je gegevens kunt versleutelen en ondertekenen voor beveiligingsdoeleinden. PKI-certificaten authenticeren op hun beurt digitaal de identiteit van een gebruiker om veilig gebruik van een account, apparaat of dienst te waarborgen. PKI biedt een veiligere manier voor een bekende gebruiker om veilig verbinding te maken met zowel openbare systemen, zoals webpagina’s, als privésystemen zoals VPN’s, Wi‑Fi® en andere vormen van systemen voor multifactorauthenticatie (MFA).

Gebruikersnamen en wachtwoorden raken voor moderne bedrijven steeds meer verleden tijd. Tegelijkertijd worden PKI-certificaten steeds gangbaarder en kosteneffectiever, waardoor bedrijven meer reden hebben om de standaard gebruikersnaam en het wachtwoord als authenticatiemechanisme overboord te gooien.

Screenshot of a PKI certificate

Inloggegevens zijn makkelijk te hacken

Hoewel wachtwoorden en vergelijkbare inloggegevens een goed begin zijn, vraagt goede beveiliging om meer. Een account met maar één beveiligingslaag kan erg kwetsbaar zijn voor buitenstaanders en bots die binnen enkele minuten wachtwoorden kunnen raden.

PKI-certificaten gebruiken daarentegen encryptie van industriekwaliteit en het standaard Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Dit biedt een eenvoudige en veilige manier voor apparaatregistratie en daaropvolgende authenticatie die niet zo gemakkelijk gehackt of gestolen kan worden als een wachtwoord.

PKI vermindert situaties die door menselijke fouten ontstaan

Menselijke fouten zijn een van de lastigste kwetsbaarheden om je tegen te verdedigen, en hackers weten dat. Daarom zien we een toename in aanvallen die gericht zijn op individuen, zoals phishing of man-in-the-middle (MITM)-aanvallen. Deze man-in-the-middle-aanvallen vinden plaats wanneer een buitenstaander communicatie tussen twee partijen onderschept. Als een medewerker bijvoorbeeld per ongeluk op een link in een phishingmail klikt, kan de MITM toegang krijgen tot het e-mailaccount en zelfs het apparaat.

Met PKI daarentegen zijn er meerdere beveiligingsniveaus dankzij de combinatie van een openbare en een privésleutel. Dus zelfs als een aanvaller toegang krijgt tot de publieke sleutel, zijn die inspanningen nutteloos, omdat ze de private sleutel nodig hebben om de gegevens te decoderen en het bericht te begrijpen.

Verminder IT-gerelateerde problemen met Wi‑Fi®

In situaties zonder PKI-certificaten en SCEP kan iedereen de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Wi-Fi®-netwerk aan iemand anders doorgeven. Dit leidt tot een situatie waarin onbekende gebruikers je netwerk kunnen blijven gebruiken zonder dat je het weet of daarvoor toestemming hebt gegeven.

PKI-certificaten vervangen Wi-Fi®-wachtwoorden volledig en geven alleen netwerktoegang aan een geselecteerde groep gebruikers. Foxpass's SCEP als onderdeel van onze Advanced RADIUS helpt bijvoorbeeld je geselecteerde gebruikers om hun apparaten eenvoudig in te schrijven, zodat je kunt bijhouden welke gebruikers toegang hebben tot je Wi-Fi®-netwerk.

Naast het eenvoudig verlenen van netwerktoegang kun je ook eenvoudig de toegang van elke gebruiker intrekken door zijn/haar SCEP-certificaat in te trekken vanuit de Foxpass Console.

Bedrijven van elke omvang kunnen hun Wi-Fi®-netwerken snel beveiligen met Foxpass’s Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP). Het wordt volledig beheerd en is eenvoudig te implementeren, zodat organisaties hun netwerken met minimale moeite kunnen beschermen.

Bovendien verlopen Foxpass SCEP-certificaten pas na 5 jaar, terwijl gewone certificaten elk jaar verlopen, en kunnen ze daardoor de IT-teams elk jaar gedoe besparen.

Met een PKI-beheer-/SCEP-systeem zoals dat van Foxpass houd je je Wi-Fi®-netwerk beschermd, zonder je medewerkers of IT-team te hinderen. Voor meer informatie plan je een demo of neem je contact op met een vertegenwoordiger via help@foxpass.com.

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