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Foxpass
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Screenshot of the Microsoft Intune admin center showing the Devices > Configuration section. The “New Policy” option is highlighted under the Policies tab.

Foxpass: een veilig, snel en betaalbaar alternatief voor FreeRADIUS

Sla gebruikersprofielen op en beheer ze zonder doe-het-zelfcomplexiteit en verborgen kosten. Krijg een volledig beheerde, zero-trust-ready RADIUS die in minuten, niet weken, integreert met je IdP en MDM.

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Waarom teams verder kijken dan FreeRADIUS

FreeRADIUS is een krachtige open-source RADIUS-server, maar de risico’s kunnen zwaarder wegen dan de voordelen. Het configureren, hosten en onderhouden van FreeRADIUS kan veel tijd kosten, specialistische kennis vereisen en risico's met zich meebrengen als het verkeerd is geconfigureerd.

Een beheerde cloudservice zoals Foxpass neemt die last daarentegen weg, terwijl de belangrijkste voordelen behouden blijven.

  • Complexe setup en implementatie: FreeRADIUS krijgt vaak kritiek omdat het te veel “knoppen” en configuratiebestanden heeft. Organisaties met beperkte interne expertise kunnen moeite hebben met het beheer en de implementatie ervan.

  • Lange time-to-value: Een typische doe-het-zelfopzet voor FreeRADIUS duurt 2–4 weken, zelfs voor ervaren beheerders. Kun je echt zo lang wachten?

  • Doorlopend onderhoud: FreeRADIUS vereist maandelijkse patches, monitoring, back-ups en onderhoud van hoge beschikbaarheid, waardoor IT-teams er nóg een taak bij krijgen.

  • Verborgen kosten lopen op: FreeRADIUS is niet gratis. De installatie kan tussen de $15–20K kosten, plus $14.8–20.8K/jaar aan onderhoud (ex‑PKI/MDM).

  • Integratieproblemen: Het integreren van Wi-Fi-toegangspunten met FreeRADIUS en het integreren daarvan met een identiteitsprovider en oplossingen van derden (zoals Microsoft Entra ID of Google Workspace) kan omslachtig zijn. Endpoints moeten ook de juiste RADIUS-protocollen hebben en correct worden geconfigureerd om ervoor te zorgen dat de volledige setup goed werkt.


A man with dark hair and glasses sits at a desk, working on a computer in a dimly lit room with a blue glow. He appears focused, wearing a light shirt, with computer monitors and chairs visible in the background.

Waarom Foxpass de betere keuze is

Foxpass biedt een in de cloud gehoste RADIUS-oplossing die je de voordelen van FreeRADIUS geeft zonder de operationele last of kosten, geleverd als een veilige, beheerde cloudservice met zero-trust-beveiliging.

  • Binnen enkele minuten waarde realiseren: Wij nemen het zware werk uit handen, zodat je je netwerk snel kunt beveiligen.

  • 99,99% uptime & geen single point of failure: Foxpass heeft ingebouwde hoge beschikbaarheid en wereldwijde redundantie. Wanneer je hulp nodig hebt, staat ons ervaren supportteam 24/7 voor je klaar.

  • IdP- & MDM-integraties: Integreer naadloos met Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF en meer.

  • Klaar voor zero trust: Bescherm je netwerk met identiteits- en certificaatgebaseerde authenticatie via Wi‑Fi en VPN.

  • Ondersteuning bij compliance: Foxpass helpt je te voldoen aan je beveiligingseisen met activiteiten die zijn afgestemd op SOC 2 en auditvriendelijke toegangscontroles, ondersteund door de beveiligingsframeworks van Splashtop.


Functie voor functie: Foxpass vs. FreeRADIUS

Implementatie & beheer

  • Foxpass: Beheerde cloud-RADIUS met snelle uitrol, hoge beschikbaarheid en monitoring inbegrepen.

  • FreeRADIUS: Zelf-gehoste infrastructuur, configuraties, beschikbaarheid, monitoring en patching zijn jouw verantwoordelijkheid.

Totale eigendomskosten

  • Foxpass: Beschikbaar via een voorspelbaar abonnement, inclusief upkeep en onderhoud.

  • FreeRADIUS: $15–20K installatie + $14.8–20.8K/jaar onderhoud.

Integraties

  • Foxpass: Native IdP/MDM-synchronisatie om verbinding te maken met je Wi‑Fi, VPN en endpoints.

  • FreeRADIUS : Handmatige configuratie van IdP/AP/eindpunt brengt een hoger risico op misconfiguratie met zich mee.

Beveiligingspositie

  • Foxpass: Certificaat- en identiteitsgebaseerde autorisatie, cloudbeveiligingsaudits en zero-trust-afstemming.

  • FreeRADIUS: De beveiliging hangt af van je configuratie, patchfrequentie en monitoring.


A woman sits at a desk with a laptop, smiling while working. She has headphones around her neck. Behind her are two monitors displaying code. A coffee cup and notepad are also on the desk.

Resultaten waar IT-beveiligingsleiders om geven

Kijk verder dan functielijstjes. Optimaliseer voor meetbare resultaten met Foxpass.

  • Verlaag het risico: Elimineer vooraf gedeelde sleutels (PSK's) met 802.1X + RADIUS, identiteitsgebaseerde toegang en sterke certificering.

  • Versnel uitrol: Vermijd doe-het-zelfprojecten van meerdere weken en ga binnen enkele minuten live.

  • Lagere TCO: Vervang kapitaaluitgaven en beheertijd door een voorspelbaar abonnement.

  • Vereenvoudig audits: Gecentraliseerd beleid en logboeken ondersteunen SOC-2 en interne controles.


A computer screen displays the Foxpass EAP-TTLS configuration page, showing network security settings with options for accepted EAP types, username, password, and verification fields. The interface has a dark theme.

Hoe Foxpass werkt in je stack

Foxpass is ontworpen voor moderne IT-teams. Het is ontwikkelaarsvriendelijk, gebaseerd op standaarden en eenvoudig te beheren, zodat je je netwerk kunt beschermen zonder je IT-afdeling extra te belasten.

  • Koppel je IdP: Beheer netwerktoegang op grote schaal door gebruikers/groepen te synchroniseren vanuit Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin.

  • Schrijf apparaten in: Gebruik certificaatgebaseerde authenticatie en integreer met Intune, Jamf, Kandji, Mosyle en meer. Of schakel wachtwoordloze BYOD-authenticatie in met Foxpass BYOD Certificate Installer.

  • Bescherm toegang: Dwing 802.1X af voor Wi‑Fi en VPN en pas op rollen gebaseerde beleidsregels toe om onbevoegde gebruikers buiten de deur te houden.

  • Monitor en bewijs: Houd je netwerk in de gaten met cloudlogging en zichtbaarheidsstatus.


Beveilig je netwerk zonder hoge kosten of complexiteit

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Onderscheidingen en prijzen

White text on a dark gray background reads Member of Microsoft Intelligent Security Association. Below, the Microsoft logo appears next to the words Microsoft Security.
A badge labeled Winter 2026 with the G2 logo and the text Best Support Mid-Market in bold letters, featuring a teal accent at the bottom.
Shield-shaped badge with WINTER 2026 at the top, the G2 logo in the corner, and bold text reading Momentum Leader in the center. Bottom edge features red, orange, and yellow stripes.
A badge with the G2 logo and text: Winter 2026 Users Most Likely To Recommend on a white background with a purple border at the bottom.
A badge with Winter 2026 at the top and the G2 logo. Below, bold text reads High Performer on a white background with yellow, orange, and red stripes at the bottom edge.
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