Foxpass: een veilig, snel en betaalbaar alternatief voor FreeRADIUS
Sla gebruikersprofielen op en beheer ze zonder doe-het-zelfcomplexiteit en verborgen kosten. Krijg een volledig beheerde, zero-trust-ready RADIUS die in minuten, niet weken, integreert met je IdP en MDM.
Waarom teams verder kijken dan FreeRADIUS
FreeRADIUS is een krachtige open-source RADIUS-server, maar de risico’s kunnen zwaarder wegen dan de voordelen. Het configureren, hosten en onderhouden van FreeRADIUS kan veel tijd kosten, specialistische kennis vereisen en risico's met zich meebrengen als het verkeerd is geconfigureerd.
Een beheerde cloudservice zoals Foxpass neemt die last daarentegen weg, terwijl de belangrijkste voordelen behouden blijven.
Complexe setup en implementatie: FreeRADIUS krijgt vaak kritiek omdat het te veel “knoppen” en configuratiebestanden heeft. Organisaties met beperkte interne expertise kunnen moeite hebben met het beheer en de implementatie ervan.
Lange time-to-value: Een typische doe-het-zelfopzet voor FreeRADIUS duurt 2–4 weken, zelfs voor ervaren beheerders. Kun je echt zo lang wachten?
Doorlopend onderhoud: FreeRADIUS vereist maandelijkse patches, monitoring, back-ups en onderhoud van hoge beschikbaarheid, waardoor IT-teams er nóg een taak bij krijgen.
Verborgen kosten lopen op: FreeRADIUS is niet gratis. De installatie kan tussen de $15–20K kosten, plus $14.8–20.8K/jaar aan onderhoud (ex‑PKI/MDM).
Integratieproblemen: Het integreren van Wi-Fi-toegangspunten met FreeRADIUS en het integreren daarvan met een identiteitsprovider en oplossingen van derden (zoals Microsoft Entra ID of Google Workspace) kan omslachtig zijn. Endpoints moeten ook de juiste RADIUS-protocollen hebben en correct worden geconfigureerd om ervoor te zorgen dat de volledige setup goed werkt.
Waarom Foxpass de betere keuze is
Foxpass biedt een in de cloud gehoste RADIUS-oplossing die je de voordelen van FreeRADIUS geeft zonder de operationele last of kosten, geleverd als een veilige, beheerde cloudservice met zero-trust-beveiliging.
Binnen enkele minuten waarde realiseren: Wij nemen het zware werk uit handen, zodat je je netwerk snel kunt beveiligen.
99,99% uptime & geen single point of failure: Foxpass heeft ingebouwde hoge beschikbaarheid en wereldwijde redundantie. Wanneer je hulp nodig hebt, staat ons ervaren supportteam 24/7 voor je klaar.
IdP- & MDM-integraties: Integreer naadloos met Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, OneLogin, Microsoft Intune, JAMF en meer.
Klaar voor zero trust: Bescherm je netwerk met identiteits- en certificaatgebaseerde authenticatie via Wi‑Fi en VPN.
Ondersteuning bij compliance: Foxpass helpt je te voldoen aan je beveiligingseisen met activiteiten die zijn afgestemd op SOC 2 en auditvriendelijke toegangscontroles, ondersteund door de beveiligingsframeworks van Splashtop.
Functie voor functie: Foxpass vs. FreeRADIUS
Implementatie & beheer
Foxpass: Beheerde cloud-RADIUS met snelle uitrol, hoge beschikbaarheid en monitoring inbegrepen.
FreeRADIUS: Zelf-gehoste infrastructuur, configuraties, beschikbaarheid, monitoring en patching zijn jouw verantwoordelijkheid.
Totale eigendomskosten
Foxpass: Beschikbaar via een voorspelbaar abonnement, inclusief upkeep en onderhoud.
FreeRADIUS: $15–20K installatie + $14.8–20.8K/jaar onderhoud.
Integraties
Foxpass: Native IdP/MDM-synchronisatie om verbinding te maken met je Wi‑Fi, VPN en endpoints.
FreeRADIUS : Handmatige configuratie van IdP/AP/eindpunt brengt een hoger risico op misconfiguratie met zich mee.
Beveiligingspositie
Foxpass: Certificaat- en identiteitsgebaseerde autorisatie, cloudbeveiligingsaudits en zero-trust-afstemming.
FreeRADIUS: De beveiliging hangt af van je configuratie, patchfrequentie en monitoring.
Resultaten waar IT-beveiligingsleiders om geven
Kijk verder dan functielijstjes. Optimaliseer voor meetbare resultaten met Foxpass.
Verlaag het risico: Elimineer vooraf gedeelde sleutels (PSK's) met 802.1X + RADIUS, identiteitsgebaseerde toegang en sterke certificering.
Versnel uitrol: Vermijd doe-het-zelfprojecten van meerdere weken en ga binnen enkele minuten live.
Lagere TCO: Vervang kapitaaluitgaven en beheertijd door een voorspelbaar abonnement.
Vereenvoudig audits: Gecentraliseerd beleid en logboeken ondersteunen SOC-2 en interne controles.
Hoe Foxpass werkt in je stack
Foxpass is ontworpen voor moderne IT-teams. Het is ontwikkelaarsvriendelijk, gebaseerd op standaarden en eenvoudig te beheren, zodat je je netwerk kunt beschermen zonder je IT-afdeling extra te belasten.
Koppel je IdP: Beheer netwerktoegang op grote schaal door gebruikers/groepen te synchroniseren vanuit Entra ID, Google Workspace, Okta of OneLogin.
Schrijf apparaten in: Gebruik certificaatgebaseerde authenticatie en integreer met Intune, Jamf, Kandji, Mosyle en meer. Of schakel wachtwoordloze BYOD-authenticatie in met Foxpass BYOD Certificate Installer.
Bescherm toegang: Dwing 802.1X af voor Wi‑Fi en VPN en pas op rollen gebaseerde beleidsregels toe om onbevoegde gebruikers buiten de deur te houden.
Monitor en bewijs: Houd je netwerk in de gaten met cloudlogging en zichtbaarheidsstatus.
Beveilig je netwerk zonder hoge kosten of complexiteit