Bij Foxpass zijn we altijd op zoek naar nieuwe manieren om te verbeteren. We zijn dan ook enthousiast om officieel een aantal nieuwe functies aan te kondigen die we de afgelopen maanden hebben uitgerold.
Foxpass-cache
We hebben onze cache gelanceerd! Met de Foxpass Cache kun je een cachingsysteem op je eigen servers draaien dat dient als back-upauthenticatiesysteem als je hosts problemen hebben om onze servers te bereiken.
Als je de oorspronkelijke aankondiging hebt gemist of meer wilt weten, lees hier.
Aangepaste tijdelijke toegangstijden
Je kunt nu exacte einddatums en -tijden instellen voor tijdelijke groeps- en hostgroep-lidmaatschappen. Het afdwingen van het principe van minimale rechten en Zero Trust Security is nu eenvoudiger dan ooit.
Je kunt deze nieuwe instelling uitproberen op de pagina's Groups en Host Groups.
Wachtwoordwijzigingen beperken
Je kunt nu wachtwoordwijzigingen voor gebruikers beperken. Je kunt gebruikers er bijvoorbeeld van weerhouden om wachtwoorden vaker dan eens per 24 uur te wijzigen, zodat kwaadwillenden niet eenvoudig een wachtwoordreset kunnen afdwingen.
Beheerders kunnen nog steeds gebruikerswachtwoorden instellen, ongeacht wanneer deze voor het laatst zijn gewijzigd. Je kunt naar de pagina Authentication Settings gaan om deze functie in te schakelen.
Foxpass-authenticatie - gedelegeerde authenticatie
Als je bedrijf Foxpass-authenticatie gebruikt om in te loggen, kun je nu gedelegeerde authenticatie toevoegen aan je LDAP- en RADIUS-systemen. Je kunt authenticatie delegeren aan Okta, Bitium, OneLogin of een andere LDAP-server, en je gebruikers gebruiken nog steeds hun Foxpass-wachtwoord om in te loggen op de console.
Je kunt gedelegeerde authenticatie configureren op de pagina Authentication Settings.
Zelfservice buiten het domein
‘Niet-domein’-gebruikers van buiten je organisatie kunnen nu inloggen op de console met hun Foxpass-wachtwoord. Ze kunnen onze selfservicetools gebruiken om hun wachtwoorden te wijzigen, hun SSH-sleutels te uploaden en meer.
Vereisten voor de lengte van SSH-sleutels
Je kunt nu een beleid voor de lengte van SSH-sleutels afdwingen, waarbij sleutels een minimale lengte van 2048 of 4096 bits moeten hebben. Nieuwe geüploade sleutels met een kortere lengte worden geweigerd.
Je kunt naar de pagina Configuratie gaan om beperkingen in te stellen.
Aangepaste Home LDAP-directory
We hebben de mogelijkheid toegevoegd om in je LDAP-integraties een aangepaste homedirectory in te stellen, naast de standaard “/home/[username].” Je kunt je LDAP-configuratie bijwerken vanaf de pagina Configuratie.
Binnenkort beschikbaar
Sudoers
Als je SUDOers-bestanden gebruikt om sudo-machtigingen op je hosts te beheren, voegen we de mogelijkheid toe om SUDOers via onze LDAP-interface te beheren. Als je het bètaprogramma voor deze functie wilt uitproberen, neem dan contact met ons op via onze livechat of mail ons op help@foxpass.com.
OneLogin-synchronisatie
We voegen volledige ondersteuning toe voor OneLogin-synchronisatie voor gebruikers en groepen. Je kunt deze synchronisatiefunctie gebruiken om gebruikers, groepen en groepslidmaatschappen in Foxpass automatisch te importeren en bij te werken. Let op: als je groepssynchronisatie wilt inschakelen, moet gebruikerssynchronisatie eerst zijn ingeschakeld.
Upgrade je beveiliging
Klaar om ongeëvenaarde toegangsbeveiliging naar je netwerk te brengen? Klik hier om te ontdekken hoe Foxpass je kan helpen kostbare beveiligingsfouten te voorkomen: