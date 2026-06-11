Bij Splashtop en Foxpass blijven we altijd innoveren, dus we zijn blij om officieel een aantal nieuwe functies aan te kondigen die we de afgelopen maanden hebben uitgerold!
Managed Service Providers
Als je IT of infrastructuur beheert voor een extern bedrijf, ondersteunen we nu de mogelijkheid om andere organisaties vanuit onze interface te beheren. Dit maakt het makkelijker dan ooit om alles vanaf één scherm te consolideren en te beheren, vooral als je meerdere organisaties ondersteunt.
Neem via onze livechat of via help@foxpass.com contact met ons op om je account als reseller of MSP in te stellen. Dan ontgrendelen we de mogelijkheid om nieuwe organisaties toe te voegen en te beheren.
Groepsbeheerders
Je kunt nu niet-beheerders aanwijzen als groepsbeheerders voor LDAP-groepen. Deze gebruikers kunnen permanente of tijdelijke leden toevoegen aan alle groepen die ze beheren, wat meer flexibiliteit en controle over groepen en machtigingen biedt.
Om groepsbeheerders te gaan gebruiken, voeg je eenvoudig een gebruiker toe als beheerder op de pagina Groups. De gebruiker ziet dan in de zijbalk een optie om groepen te beheren.
Aangepaste sessies
Je kunt aangepaste sessietime-outs instellen voor je gebruikers, zodat gebruikers niet langer blijven dan gewenst. Ga gewoon naar de pagina Configuration en stel de tijdslimiet in onder “Aangepaste sessievervaltijd.”
Nadat de sessie is verlopen, moeten gebruikers zich opnieuw aanmelden bij Foxpass. De standaard time-out voor de sessie is 2 weken.
Informatie over groepslidmaatschap
Je gebruikers kunnen nu op het dashboard zien van welke groepen ze lid zijn.
Huawei Radius-attributen
Op veler verzoek hebben we Huawei-specifieke kenmerken toegevoegd voor RADIUS-attributen. Als je andere vendorspecifieke attributen wilt zien, laat het ons weten via onze live chat of via help@foxpass.com.
Binnenkort beschikbaar
Update van gebeurtenislogboeken en logregistratie
We voegen heel binnenkort meer logfuncties toe! De eerste is gebeurtenislogboekregistratie, waarmee alle inlogpogingen, het aanmaken en verwijderen van gebruikers, wijzigingen in groepslidmaatschap en meer worden vastgelegd. We voegen ook meer details toe aan onze LDAP- en RADIUS-logboeken, zoals bindertype en IP-adres.
Sudoers
Als je SUDOers-bestanden gebruikt om sudo-machtigingen op je hosts te beheren, voegen we de mogelijkheid toe om SUDOers via onze LDAP-interface te beheren. Als je het bètaprogramma voor deze functie wilt uitproberen, neem dan contact met ons op via onze livechat of mail ons via help@foxpass.com.
Verbeteringen aan de gebruikersinterface
We werken hard aan het vernieuwen van de gebruikersinterface om die sneller, responsiever en makkelijker te navigeren te maken. Er komt binnenkort een grondige vernieuwing van de UI aan.
Bedankt voor het lezen en maak er een geweldig 2018 van!
-Foxpass-team