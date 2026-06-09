Toen ik Foxpass acht jaar geleden oprichtte, was het mijn doel om beveiligingsfuncties op ondernemingsniveau beschikbaar te maken voor bedrijven van elke omvang. Met jouw hulp hebben we dat doel kunnen bereiken. Met onze productlijn voor identiteits- en role-based access control -producten voor netwerken en servers hebben we de beveiliging voor honderden klanten verbeterd.
Ik ben ontzettend blij te kunnen aankondigen dat Foxpass is overgenomen door Splashtop, de leider in veilige Remote Access en Remote Support. Toen ik Mark en de andere medeoprichters voor het eerst ontmoette, was het duidelijk dat onze visies op één lijn lagen en dat we dezelfde passie deelden om klanten blij te maken.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er verandert niet veel, het hele team gaat mee naar Splashtop. Je blijft dezelfde gezichten zien in salesgesprekken en supportchats. En met de ondersteuning van Splashtop kan Foxpass enkele langverwachte verbeteringen aan onze producten doorvoeren en de eersteklas ondersteuning blijven bieden die je van ons gewend bent.
Ik ben erg trots op wat het Foxpass-team, vroeger en nu, heeft bereikt. Ik ben je, onze klanten, dankbaar dat jullie ons onderweg hebben gesteund met jullie klandizie, jullie feedback en, het allerbelangrijkst, jullie vertrouwen. Deze overname markeert het begin van een nieuw hoofdstuk dat zal leiden tot betere producten, betere ondersteuning en betere beveiliging voor onze huidige en toekomstige klanten.
Met vriendelijke groet,
Aren Sandersen
Oprichter, Foxpass
Over Splashtop
Splashtop is toonaangevend in oplossingen die de work-anywhere-wereld vereenvoudigen en stroomlijnen. De oplossingen voor flexibel werken, media en entertainment, leren en IT-ondersteuning bieden een ervaring die net zo snel, eenvoudig en veilig is als wanneer je voor een machine op locatie zit. Splashtop levert hoge prestaties met 4k-kwaliteit bij 60 fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en compliance; één applicatie voor toegang en support voor alle apparaten en besturingssystemen; en directe wereldwijde support met rechtstreekse toegang tot een expert. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die bij 85% van de Fortune 500-bedrijven, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Splashtop.com