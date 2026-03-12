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SMB TechFest

16 juli 2020 – Online virtueel event

SMB TechFest

Splashtop zal dit jaar samen met MSPs, IT-professionals, technologieserviceproviders, bedrijfseigenaren en meer deelnemen aan SMB TechFest.

Splashtop zal dit jaar samen met MSPs, IT-professionals, technologieserviceproviders, bedrijfseigenaren en meer deelnemen aan SMB TechFest. We zullen  Splashtop Remote Support en Splashtop SOS laten zien, alsmede u bekendmaken met de beste methoden om onze tools te gebruiken in elke remote support gebruikssituatie, of deze nu beheerd of onbeheerd is. Kom langs bij onze stand in de virtuele expohal om te kijken naar de sessie van Italo Nava over remote access voor MSPs.

MKB TechFest | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS