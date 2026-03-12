MKB TechFest

Splashtop zal dit jaar samen met MSPs, IT-professionals, technologieserviceproviders, bedrijfseigenaren en meer deelnemen aan SMB TechFest.
Splashtop zal dit jaar samen met MSPs, IT-professionals, technologieserviceproviders, bedrijfseigenaren en meer deelnemen aan SMB TechFest. We zullen Splashtop Remote Support en Splashtop SOS laten zien, alsmede u bekendmaken met de beste methoden om onze tools te gebruiken in elke remote support gebruikssituatie, of deze nu beheerd of onbeheerd is. Kom langs bij onze stand in de virtuele expohal om te kijken naar de sessie van Italo Nava over remote access voor MSPs.