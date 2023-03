Splashtop zal dit jaar virtueel deelnemen aan MSP's, IT-professionals, technologieserviceproviders, bedrijfseigenaren en meer op SMB TechFest. We zullen onze Splashtop Remote Support en Splashtop SOS en de beste methoden rondom onze tools delen om er het meeste gebruik van te maken in elk geval van ondersteuning op afstand, of het nu onbeheerd of bewaakt is. Kom langs bij onze stand in de virtuele tentoonstellingshal om de sessie van Italo Nava over toegang op afstand voor MSP's te bekijken.

MKB TechFest | Splashtop-ondersteuning op afstand | Splashtop SOS