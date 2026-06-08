Splashtop is enthousiast om voor de tweede keer aanwezig te zijn op de Managed Services Summit Live (MSS Live III)!
Splashtop is verheugd om voor de tweede keer te exposeren op Managed Services Summit Live (MSS Live III)! Alexander Draaijer wordt geïnterviewd door MSS Live Summit voorzitter John Garratt over 'Veranderende Omgevingen' tijdens het evenement. Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren om MSP's en IT-professionals de mogelijkheid te geven computers te ondersteunen en beheren met onbeperkte toegang op elk moment, monitoring en managementfuncties in te stellen en on-demand ondersteuning te bieden voor computers en mobiele apparaten.