Splashtop is verheugd om voor de tweede keer te exposeren op Managed Services Summit Live (MSS Live III)! Alexander Draaijer wordt tijdens het evenement geïnterviewd door MSS Live Summit Chair John Garratt over "Changing Environments". Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren om MSP's en IT-professionals in staat te stellen computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en beheermogelijkheden in te stellen en on-demand ondersteuningstoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten.

Splashtop Ondersteuning op afstand | Splashtop SOS