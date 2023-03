JumpCloud Office Hours

Maak op 29 mei 2020 van 11.30 tot 12.30 uur ET contact met Splashtop- en JumpCloud-experts, plus uw mede-IT-beheerders, voor een discussie over het gebruik van JumpCloud SSO met Splashtop. Victor C., Splashtop Program Management Director, zal presenteren hoe gebruikers van Splashtop Business Access Pro en Splashtop SOS hun JumpCloud-inloggegevens kunnen gebruiken om hun Splashtop-accounts te verifiëren. Veilige eenmalige aanmelding via JumpCloud verbetert het gebruiksgemak doordat gebruikers toegang hebben tot hun apps met één ID en wachtwoord dat voldoet aan de nalevings- en beveiligingsvereisten van hun organisatie.

JumpCloud SSO-integratie met Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS