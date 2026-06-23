JumpCloud Office Hours

Kom in contact met experts van Splashtop en JumpCloud, plus je mede IT-beheerders, voor een discussie over hoe je JumpCloud SSO met Splashtop kunt gebruiken.
Kom in contact met experts van Splashtop en JumpCloud, plus je mede IT-beheerders, op 29 mei 2020 van 11:30 tot 12:30 ET, voor een discussie over hoe je JumpCloud SSO met Splashtop kunt gebruiken. Victor C., Splashtop Program Management Director, zal presenteren hoe gebruikers van Splashtop Business Access Pro en Splashtop SOS hun JumpCloud-gegevens kunnen gebruiken om hun Splashtop-accounts te verifiëren. Beveiligde Single Sign-On via JumpCloud verbetert het gebruiksgemak door gebruikers in staat te stellen toegang te krijgen tot hun apps met één ID en wachtwoord die voldoen aan de compliance- en beveiligingseisen van hun organisatie.
JumpCloud SSO-integratie met Splashtop | Splashtop Business Access Pro | Splashtop SOS