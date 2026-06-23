Freshworks’ Experience IT
26 maart 2020 – Wereldwijd Online Evenement
Doe mee aan Experience IT, een serie met video-interviews, met on-demand interviews met toonaangevende ITSM-beoefenaars.
Doe met ons mee bij Experience IT, een videoserie met interviews, met interviews op aanvraag met toonaangevende ITSM-praktijkmensen. Het online evenement beslaat drie pijlers—IT Strategie Essentials, IT Humaniseren en IT Productiviteit Ontgrendelen—en is gratis voor jou beschikbaar. Splashtops medeoprichter en CTO, Phil Sheu, vertelt ons over het opbouwen van een omni-channel service delivery ervaring voor klanten en hoe zijn team dit doet.
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