Doe mee met Experience IT, een serie video-interviews met on-demand interviews met toonaangevende ITSM-professionals. Het online evenement beslaat drie sporen—IT Strategy Essentials, Humanizing IT en Unlocking IT Productivity—en is gratis voor u beschikbaar. De mede-oprichter en CTO van Splashtop, Phil Sheu, zal met ons praten over het bouwen van een omni-channel serviceleveringservaring voor klanten en hoe zijn team dit doet.

Ervaar IT | Freshdesk-integratie | Freshservice-integratie | Splashtop SOS