ChannelNext Virtual: uw cyberbeveiligingsbedrijf opschalen

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ChannelNext Virtueel: Uw Cybersecurity Bedrijf Opschalen

19 mei 2021 – Online

Splashtop Remote Support

Doe mee met Splashtop op het ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business evenement!

Volg samen met Splashtop het ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business-event! In deze paneldiscussie wordt ingegaan op onderwerpen als de voor- en nadelen van het intern opzetten van securitymaatregelen. Kijk naar een korte presentatie van Vivian Dang over waarom Splashtop de veiligste remote access-oplossingen voor MSPs biedt.

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