ChannelNext Virtual: uw cyberbeveiligingsbedrijf opschalen

ChannelNext Virtueel: Uw Cybersecurity Bedrijf Opschalen
19 mei 2021 – Online
Doe mee met Splashtop op het ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business evenement!
Volg samen met Splashtop het ChannelNext Virtual: Scaling Your Cybersecurity Business-event! In deze paneldiscussie wordt ingegaan op onderwerpen als de voor- en nadelen van het intern opzetten van securitymaatregelen. Kijk naar een korte presentatie van Vivian Dang over waarom Splashtop de veiligste remote access-oplossingen voor MSPs biedt.