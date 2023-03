Splashtop kijkt ernaar uit om voor de eerste keer ASCII MSP Connect Live te sponsoren! Dit tweedaagse evenement is een interactief virtueel netwerkevenement gevuld met MSP's. Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren om MSP's en IT-professionals in staat te stellen computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en beheermogelijkheden in te stellen en on-demand ondersteuningstoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten.

