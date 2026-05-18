Splashtop kijkt ernaar uit om voor de eerste keer ASCII MSP Connect Live te sponsoren!
Splashtop kijkt ernaar uit om voor de eerste keer ASCII MSP Connect Live te sponsoren! Dit tweedaagse event is een interactief virtueel netwerkevent met veel MSP's. Ons team zal Splashtop Remote Support en Splashtop SOS presenteren, waarmee MSP's en IT-professionals in staat zijn computers met onbeheerde toegang op elk moment te ondersteunen en te beheren, monitoring- en managementmogelijkheden in te stellen en on-demand supporttoegang te verlenen tot computers en mobiele apparaten.