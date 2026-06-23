Splashtop is enthousiast om voor de tweede keer als Adobe Video & Audio Partner op Adobe MAX te exposeren!
Splashtop is enthousiast om voor de tweede keer als Adobe Video & Audio Partner op Adobe MAX te exposeren! Splashtop zal onze populaire Splashtop Business Access oplossing demonstreren die je in staat stelt om op afstand toegang te krijgen tot je Mac- of Windows-computer om Adobe-software uit te voeren vanaf elke andere computer, Chromebook of mobiel apparaat. Verkrijg op afstand toegang tot je high-end werkstations en voer taken uit zoals videobewerking of animatiecreatie, alsof je voor de computer zit.
Adobe Max 2021 | Splashtop maakt remote toegang tot Adobe Creative Cloud Video Applications mogelijk