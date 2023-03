Splashtop is verheugd om voor de tweede keer te exposeren op Adobe MAX als Adobe Video & Audio Partner! Splashtop presenteert onze populaire Splashtop Business Access- oplossing waarmee u op afstand toegang kunt krijgen tot uw Mac- of Windows-computer om Adobe-software uit te voeren vanaf elke andere computer, Chromebook of mobiel apparaat. Krijg op afstand toegang tot uw high-end werkstations en voer taken uit zoals videobewerking of het maken van animaties, alsof u achter de computer zit.

Adobe Max 2021 | Splashtop maakt externe toegang tot Adobe Creative Cloud-videotoepassingen mogelijk