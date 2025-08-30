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IT team member utilizing Splashtop Remote Support for performing updates on a Windows Server

Windows 7 en Windows Server 2008 End of Life- Gebruik Splashtop om alle apparaten te zoeken die een OS-update nodig hebben

Splashtop Team
4 minuten leestijd
Bijgewerkt
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IT-afdelingen en MSPs kunnen met Splashtop Remote Support een lijst met hun beheerde computers en servers downloaden, zodat gemakkelijk te zien is op welk besturingssysteem elk apparaat draait.

Nu de EOL (End of Life) van Windows 7 & Windows Server 2008 nadert op 14 januari 2020, is het belangrijk voor IT-teams en MSPs om te weten welke van hun computers en servers nog een van de oude besturingssystemen draaien, zodat ze de beslissing kunnen nemen of ze moeten upgraden, vervangen of onderhouden.

Hoewel pc's die draaien op Windows 7 en servers die draaien op Windows 2008 na de deadline nog steeds zullen functioneren, zal Microsoft geen software-updates, beveiligingspatches of technische ondersteuning meer bieden aan apparaten die op deze besturingssystemen draaien.

Als je een MSP of IT-professional bent, dan weet je dat dit een enorme aansprakelijkheid kan zijn voor jou en je klanten, omdat machines die op oude besturingssystemen draaien vatbaarder worden voor virussen en malware. Als je dat nog niet hebt gedaan, is het van cruciaal belang dat je ervoor zorgt dat al je beheerde apparaten worden bijgewerkt naar nieuwere besturingssystemen.

Als je in deze situatie zit, kun je je gestrest voelen door de EOL. Met zoveel klanten en machines om je zorgen over te maken bovenop je gebruikelijke werklast, kan het moeilijk zijn om alles in goede banen te leiden.

Hierdoor kunnen MSPs en IT-afdelingen met een paar eenvoudige acties met Splashtop Remote Support, gemakkelijk problemen oplossen, zaken organiseren en in goede banen leiden.

Hoe exporteer je een lijst van de besturingssystemen waarop je apparaten draaien met Splashtop?

Met Splashtop Remote Support kunt u snel een inventarislijst exporteren van alle computers en servers die onder uw account worden beheerd. Hierdoor kunt u zien op welk besturingssysteem elk apparaat draait. U kunt deze lijst eenvoudig filteren om alle machines te vinden die een update nodig hebben.

Hier volgt een kort stap-voor-stap proces over hoe je deze functie kunt gebruiken om de stress weg te nemen en precies uit te zoeken welke machines bijgewerkt moeten worden.

Stap 1 - Log in op je Splashtop account in de webconsole

Op de Splashtop-webconsole vindt u alles wat u nodig hebt om uw gebruikers, apparaten en beheerde computers/ servers georganiseerd te houden.

Screenshot of the Splashtop login page with fields for email address and password, a blue Log in button, and links for Forgot password? and Create Splashtop Account.

Stap 2 - Kies onder het tabblad "Beheer" voor "Alle computers".

Op de pagina 'Alle computers' ziet u een lijst met al uw beheerde apparaten. Dit zijn alle apparaten waarop uw Splashtop Streamer is geïnstalleerd.

Screenshot of the Splashtop web interface showing the Management menu expanded, with All Computers highlighted in red. The left sidebar includes computer device icons and names.

Stap 3 - Klik onderaan de pagina op "Export" en selecteer dan "Systeem/Hardware Inventaris".

A computer screen shows a table with device names and versions. At the bottom left, a blue Export ... link is highlighted with a red rectangle. The page footer displays Copyright © 2020 Splashtop Inc.

Als je de Systeem/Hardware Inventarislijst downloadt, krijg je een CSV-bestand dat je kunt openen in Excel. Zoals je hieronder kunt zien, toont dit bestand elk beheerd apparaat rij voor rij, met "Besturingssysteem" als een van de kolommen in het blad.

A spreadsheet displays computer inventory details; the Operating System column is highlighted, listing versions like Microsoft Windows 10 Pro, Windows 7 64-bit, and Windows 8.1 Pro. Data in other columns is partially blurred.

Stap 4 - Sorteren of zoeken naar alle apparaten die draaien op een besturingssysteem dat zijn EOL nadert

Je kunt de lijst gemakkelijk filteren om alleen computers met Windows 7 of servers met Windows Server 2008 te tonen. Je kunt zelfs een draaitabel maken om het aantal computers per OS-versie te tellen.

spreadsheet of computer name and operating system

Voila, nu weet u precies welke beheerde apparaten nog op Windows 7 of Windows Server 2008 draaien.

Verschillende andere Splashtop functies kunnen je helpen om het updateproces te beheren. Met de groeperingsfunctie kun je bijvoorbeeld al deze apparaten groeperen, zodat je ze gemakkelijk kunt vinden of op afstand kunt benaderen vanuit je account.

Je kunt ook de toegangsrechten van je gebruikers bewerken om medewerkers aan bepaalde machines toe te wijzen en hen verantwoordelijk te maken voor het bijwerken van het OS.

Lees meer over Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support geeft u snelle, betrouwbare en veilige externe toegang tot uw eindpunten. Maak op elk moment verbinding vanaf elk apparaat, zelfs zonder een eindgebruiker, om ondersteuning te bieden. Elk jaar schakelen duizenden MSP's en IT-teams over naar Splashtop om de beste tools voor ondersteuning op afstand te krijgen.

Naast handige functies zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, chatten, opnieuw opstarten op afstand, sessie-opname, computer- en gebruikersbeheer en meer, kunt u ook extra monitoring- en managementfuncties krijgen.

Deze extra functies omvatten system inventory, configureerbare alerts, Windows-updates, remote command, eventlogs bekijken, acties plannen, endpoint-beveiligingsstatus, onbeheerde Android-toegang en meer.

En niet te vergeten, Splashtop kan je tot 80% besparen op je jaarlijkse kosten in vergelijking met andere tools voor toegang op afstand zoals TeamViewer of LogMeIn.

Probeer deze functies nu met een gratis proefperiode van Splashtop Remote Support. Er is geen creditcard of verplichting vereist om aan de slag te kunnen.

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