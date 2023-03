We verwelkomen de nieuwe Chief Marketing Officer en VP Sales, Americas van Splashtop

Om onze ontwikkeling als bedrijf voort te zetten, heeft Splashtop de allereerste Chief Marketing Officer (CMO), Michelle Burrows, en de allereerste Vice President Sales voor Amerika, Grant Murphy, aangenomen.

Ons besluit om deze twee nieuwe functies toe te voegen aan ons directieteam erkent zowel wat Splashtop al heeft bereikt als wat we moeten doen om nog beter te worden. In het afgelopen jaar hebben we 65 miljoen dollar aan nieuwe financiering ontvangen, waardoor onze waardering het niveau van de unicorn van 1 miljard dollar heeft overschreden; we hebben een hoge groei aangehouden en zijn sinds 2015 winstgevend gebleven; we hebben ons wereldwijde bereik vergroot; en we hebben een verbluffende algemene gebruikersbeoordeling van 97 gekregen van Capterra.

Deze twee functies zijn cruciaal voor het bereiken van onze doelstellingen van voortdurende groei en verbetering als bedrijf. Het was dus belangrijk dat we de beste mensen voor deze functies zouden vinden. Ik ben ervan overtuigd dat we de juiste keuzes hebben gemaakt.

Om deze twee belangrijke toevoegingen aan de Splashtop-familie officieel te introduceren, heb ik met hen beiden gesproken over waarom ze bij Splashtop willen werken en hoe ze hun nieuwe rol denken in te vullen.

Mark Lee: Allereerst welkom bij Splashtop! Kun je iets vertellen over hoe je Splashtop ziet en waarom je graag bij ons wilde komen werken?

Michelle Burrows: Bedankt, Mark. Zodra ik me serieus begon te verdiepen in de huidige activiteiten van Splashtop, werd het duidelijk dat het bedrijf zich op een buigpunt bevindt. Met sterke oprichters, uitstekende producten, een hechte en warme cultuur en grote en tevreden klanten is Splashtop klaar om echt van de grond te komen, en ik ben enthousiast om deel uit te maken van het groeitraject van het bedrijf!

Grant Murphy: Splashtop groeide enorm tijdens de pandemie en bood de juiste technologie op het juiste moment voor de plotselinge sprong in werk op afstand die wereldwijd plaatsvond. Nu is het tijd voor het bedrijf om zich stroomopwaarts in de markt uit te breiden en grotere middelgrote ondernemingen te bereiken, en een meer proactieve verkoopaanpak toe te passen. Zoals Michelle al zei, is dit een opwindende tijd om bij Splashtop te komen werken.

Mark: Wat zijn jullie fundamentele filosofieën over jullie rollen als hoofd marketing en hoofd sales?

Michelle: Marketeers zijn thought leaders en storytellers over waarom en hoe mensen onze oplossingen gebruiken. Ik zie marketing als strategisch voor het hele bedrijf - vanaf de allereerste interactie die een potentiële klant met ons heeft, tot en met het hele klanttraject. Ons merk en wie we zijn als bedrijf, samen met hoe onze oplossingen organisaties helpen effectiever te werken, moeten in elk contactmoment naar voren komen.

Grant: Mijn persoonlijke verkoopfilosofie is dat het belangrijk is om een leuke verkooporganisatie te hebben. Verkoop is zeer stressvol, maar als je plezier hebt, kun je de opwinding opwekken die nodig is om de verkoopdynamiek in stand te houden. En natuurlijk bedoel ik plezier dat gepaard gaat met verantwoording.

Mark: Ik weet dat jullie allebei veel nadruk leggen op het koesteren van je teams. Kun je iets vertellen over dat aspect van je vak?

Michelle: Je kunt geen opmerkelijke dingen doen zonder opmerkelijke mensen, dus ik ben heel doelbewust bezig om de juiste mensen aan boord te krijgen, ervoor te zorgen dat ze allemaal op de juiste plaats in het team zitten en aan de juiste dingen werken, en vervolgens alle wegversperringen weg te nemen die hen ervan zouden kunnen weerhouden hun beste werk te doen.

Grant: Voor het type verkoopaanpak dat een bedrijf als Splashtop nodig heeft, is het belangrijk dat de verkopers in mijn team een aangeboren nieuwsgierigheid hebben, zodat ze de mogelijkheden van de producten en de behoeften van de klanten kunnen begrijpen, en hoe ze die op elkaar kunnen afstemmen om onze verkoopdoelstellingen te bereiken.

Mark: Jullie beginnen tegelijkertijd in functies die moeten samenwerken. Hoe benaderen jullie allebei de relatie tussen marketing en sales?

Michelle: Vroeger dacht men bij marketing aan de mensen die leads binnenbrachten en die over het hek naar de verkoop gooiden, of die optraden als sales party planners. Maar dat is niet hoe het nu werkt, aangenomen dat het ooit echt zo was. Tegenwoordig moeten marketing en verkoop een cirkel vormen, geen lijn. Ik heb jaren geleden in de verkoop gewerkt, en ik weet hoe het is om elke maand of elk kwartaal op nul te beginnen, met de volgende reeks quota in het verschiet. Ik vind dat marketing net zo verantwoordelijk moet zijn voor de verkoopcijfers als het verkoopteam.

Grant: Ik ben het met Michelle eens dat het essentieel is dat verkoop en marketing op één lijn zitten en dezelfde boodschap uitdragen, zodat we samen het bedrijf vooruit kunnen helpen. Ik wil ook een veel voorkomende misvatting rechtzetten die mensen hebben over de verkoop, namelijk dat we hard werken en hard feesten aan de bar. Ik wil dat beeld graag veranderen in hard werken en hard feesten met de kinderen, want de balans tussen werk en privé is zo belangrijk.

Michelle: Dat is zo waar, Grant. Ik leerde een paar jaar geleden uit de eerste hand over de balans tussen werk en privé, toen ik een VP Marketing functie aannam bij een Fortune 50 bedrijf. Ik dacht dat ik professioneel was aangekomen, maar ik voelde me gewoon uit balans. Het is dus belangrijk dat we erkennen dat we ook buiten ons werk allemaal verantwoordelijkheden hebben.

Mark: OK, hier is een leuke vraag voor jullie allebei. Wat denk je dat je professionele superkracht is?

Grant: Ik denk dat ik een paar dingen in de verkoop heel goed doe. Ten eerste ben ik goed in het uitzoeken hoe de vierkante pin van een klant in het ronde gat van een bedrijf past - de behoeften van de klant afstemmen op wat het bedrijf aanbiedt. Het tweede is het motiveren van mensen. Mijn ideale situatie is wanneer ze, in plaats van dat ik het team meesleep, mij gewoon in de boot zetten en duwen.

Michelle: Ik denk dat mijn belangrijkste superkracht mijn vermogen zou zijn om het juiste team samen te stellen om bedrijven naar hun volgende stap te brengen. Zoals ik al eerder zei: je kunt geen opmerkelijke dingen doen zonder opmerkelijke mensen. Het andere waar ik goed in ben, en wat ik in mijn carrière een aantal keren heb gedaan, is wat ik transformationele marketing noem, wat inhoudt dat je een bestaand bedrijf een aantal niveaus verhoogt. Het gaat erom merk-, vraag- en productmarketing samen te laten werken aan hetzelfde doel.

Mark: Een ander ding dat jullie gemeen hebben, is dat jullie allebei de eerste externe werknemers van Splashtop zijn - Michelle uit Denver en Grant uit Dallas. Wat vind je ervan om op afstand te werken?

Michelle: Ik heb een groot deel van mijn carrière op afstand gewerkt, ook over de continenten heen. Ik voel me dus erg op mijn gemak bij het werken in verschillende tijdzones. Tegelijkertijd vind ik het belangrijk om relaties op te bouwen met de mensen in mijn team, dus ik zal wat tijd persoonlijk doorbrengen bij Splashtop - met die informele gesprekken die moeilijker te voeren zijn tijdens geplande Zoomgesprekken, maar die zo belangrijk zijn om elkaar echt te leren kennen.

Grant: Opnieuw zitten Michelle en ik op één lijn! Ik werk al sinds 2001 op afstand, al zal ik zeggen dat onboarding op afstand een ongebruikelijke manier is om te beginnen. Ik ben ook van plan tijd door te brengen in het nieuwe en grotere hoofdkantoor van Splashtop in Cupertino. Maar het is leuk om het werken op afstand op directieniveau te modelleren, gezien de business waar Splashtop in zit.

Mark: Bedankt voor jullie tijd en namens iedereen bij Splashtop: hartelijk welkom. En ik kijk ernaar uit om met jullie samen te werken om ons bedrijf naar nog grotere hoogten te stuwen.