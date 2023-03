Top 5 Software Tools voor Hybride Werkers

In 2020 en 2021 zijn veel kantoorwerkers met succes overgestapt op een thuiswerkroutine. Nu veel bedrijven hun werknemers weer op kantoor verwelkomen, worden hybride werkregelingen snel de sleutel tot productiviteit. Volgens dit recente artikel van Gartner, zal 45% van de werknemers tegen 2022 gebruik maken van hybride opstellingen om 2 tot 3 dagen per week thuis te werken.

Wat is de drijvende kracht achter de succesvolle overstap naar permanent hybride werk? Een schat aan softwaretools die speciaal zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat kenniswerkers gefocust kunnen blijven, kunnen samenwerken en aan de hoogste werknormen kunnen voldoen – ongeacht de locatie.

De 5 soorten softwaretools die de grootste invloed hebben op het succes van hybride werk zijn de volgende:

Projectmanagement

Realtime communicatie

Samenwerking

Teambewaking & Beheer

Toegang vanop afstand

Al deze 5 softwaretools ondersteunen de meest succesvolle hybride werknemers. U zult snel begrijpen waarom, wanneer u onze korte samenvatting van elk hieronder leest.

Kritische softwaretools voor hybride werknemers

Projectmanagement

Vaak nemen hybride werknemers deel aan meerdere projecten waarbij verschillende belanghebbenden betrokken zijn die verantwoordelijk zijn voor afzonderlijke taken, waardoor het voor iedereen een uitdaging is om alles bij te houden. Het wordt nog moeilijker om georganiseerd te blijven als sommige teamleden zich op afstand bevinden.

Projectmanagementtools volgen projectdraaiboeken in real-time via online dashboards. Werknemers die niet op kantoor zijn, krijgen de zekerheid dat ze weten welke taken aan hen zijn toegewezen, wanneer taken moeten worden voltooid, door wie, en wat de status is van alle andere taken in het project.

De beste tools voor projectbeheer zijn onder meer ProofHub, Trello, monday.com en Workfront.

Realtime communicatie

Om de leden van al uw teams op de hoogte te houden, moet u ervoor zorgen dat alle communicatielijnen open en gemakkelijk toegankelijk zijn. Toegankelijkheid is de sleutel om te voorkomen dat mensen achterop raken, omdat het voorkomt dat ze een gesprek missen wanneer ze thuis zijn of op een andere afgelegen locatie.

Real-time communicatietools stellen hele teams in staat om berichten te plaatsen binnen relevante groepen, waardoor hybride werkers kunnen bijdragen aan een gesprek, of kunnen bijpraten over eerdere berichten - zelfs als ze niet in real time beschikbaar waren. Veel tools in deze categorie wonnen snel aan populariteit door hybride werkers in staat te stellen face-to-face discussies te voeren via door het internet gehoste telefoongesprekken of videochats.

Tot de beste realtime communicatietools behoren Slack, Teams en Zoom.

Samenwerking

Wanneer teamleden op verschillende locaties werken, voldoet samenwerking via e-mail niet aan de real-time behoeften. Met samenwerkingssoftware kunnen hybride medewerkers bijdragen aan gedeelde bestanden, overeenstemming bereiken over kritieke kwesties en voortdurend vooruitgang boeken in real time.

Populaire samenwerkingstools zijn onder meer Asana, Google Drive, Microsoft Teams en Confluence.

Teambewaking & Beheer

Deze mogelijkheid is in 2020 en 2021 van vitaal belang gebleken voor managers. Als u een manager bent die op afstand moet werken, of als leden van uw team zowel op kantoor als thuis werken, moet u ervoor kunnen zorgen dat iedereen in uw team betrokken is en kan bijdragen.

Met deze tools kunt u uw team onderzoeken op hun betrokkenheid en snel feedback krijgen over hoe zij over hun werk denken. Sommige tools vertellen u zelfs hoe actief uw team is door toetsenbord-, muis-, app- en andere gebruiksstatistieken bij te houden. Dergelijke tools helpen u om uw team gemotiveerd te houden, terwijl ze u ook waarschuwen wanneer een teamlid achterop raakt. Softwaretools voor teambewaking en -beheer zijn onder meer Hubstaff, Officevibe en JotForm.

Remote Access Software

Er zijn weinig dingen meer frustrerend voor hybride werknemers dan geweigerd te worden omdat ze niet op kantoor zijn, als ze toegang moeten hebben tot een belangrijk bestand of belangrijke software op hun werkcomputer.

Software voor remote access maakt werkcomputers overal en altijd toegankelijk voor hybride werknemers. U en uw team kunnen veilig toegang krijgen tot kantoorcomputers vanuit huis en andere locaties (bijv. cafés, hotels, luchthavens) en ze gebruiken alsof u er echt achter zit. U kunt elk bestand openen en elke toepassing gebruiken zoals u dat op kantoor zou doen wanneer u op afstand inlogt vanaf elk ander apparaat.

De beste tool voor externe toegang voor hybride werk is Splashtop Enterprise.

Splashtop Business Access is de beste remote access-software voor hybride werk. Meer dan 200.000 bedrijven en 30 miljoen mensen over de hele wereld gebruiken Splashtop al als drijvende kracht achter hun hybride werksucces en genieten van talrijke voordelen, waaronder:

Veilige remote access op elk moment tot werkcomputers, zelfs na normale werkuren.

Toegang tot Windows, Mac en Linux computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android of Chromebook apparaat.

Productiviteitsverhogende hulpmiddelen waarmee je bestanden tussen computers kunt overzetten, documenten op afstand kunt afdrukken, je scherm kunt delen en nog veel meer.

Productief op afstand werken alsof u persoonlijk op kantoor bent met uw computer.

Beheer van meerdere gebruikers en computers onder je Splashtop account.

“Splashtop is zeer betaalbaar, eenvoudig, snel te installeren op uw computer en maakt het heel gemakkelijk om op afstand veilig toegang te krijgen tot uw zakelijke desktop, waar u ook bent. Ik ben zo dankbaar voor de remote service van Splashtop. Het maakt mijn leven gemakkelijker!” – Christine Gray, Grayd-A Metal Fabricators

Bezoek onze Splashtop voor extern en hybride werk- pagina voor meer informatie over hoe Splashtops remote access-oplossingen uw gebruiksscenario's voor hybride werk mogelijk kunnen maken.