Top 10 Tips voor veilig werken op afstand

We zijn het er allemaal over eens dat het weren van externe medewerkers van het bedrijfsnetwerk de enige zekere manier is om uw organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen. Als een aanvaller niet binnen kan komen, kan hij immers niet bij uw waardevolle data. Dat is wat Splashtop remote access zo waardevol maakt voor uw veiligheid: het biedt externe toegang zonder externe gebruikers toegang te geven tot het netwerk van uw organisatie.

Uit een recent onderzoek van Tenable blijkt dat 74% van de organisaties recente cyberaanvallen met bedrijfsgevolgen toeschrijft aan kwetsbaarheden in de technologie voor werk op afstand. Maar hoe zit het met de beveiliging van de thuisnetwerken en apparaten van je telewerkers?

Het gebrek aan zicht op de thuisnetwerken van uw werknemers blijft een groot probleem, aangezien zij nu buiten de gecontroleerde beveiligingsomgeving werken. De wachtwoorden die ze gebruiken om toegang te krijgen tot hun externe computer en de bedrijfsgegevens die ze gebruiken tijdens externe sessies, worden beschikbaar voor iedereen die hun thuisnetwerk binnendringt. Er zijn maatregelen die uw medewerkers kunnen nemen om hun thuisnetwerk te beveiligen.

Zelfs de meest bewuste externe werknemer heeft vast een paar van deze beveiligingstips voor thuisnetwerken over het hoofd gezien. Deel de volgende tips met al uw externe medewerkers om ervoor te zorgen dat ze niet kwetsbaar zijn voor een inbreuk op hun thuisnetwerk.

Tip 1: Update je router en Wi-Fi.

Wijzig de standaardinstellingen en gebruik complexe wachtwoorden voor je breedband router en Wi-Fi netwerk. Kies dan een algemene naam voor je Wi-Fi-thuisnetwerk (SSID), beter nog, verberg je SSID en verwijder de merknaam van de apparatuur. Werk tenslotte de software van de router bij en zorg ervoor dat de Wi-Fi versleuteld is met moderne protocollen (bijv. WPA3) terwijl oudere protocollen (bijv. WEP [Wired Equivalency Privacy] en WPA [Wi Fi Protected Access]) zijn uitgeschakeld.

Tip 2: Werk je software regelmatig bij.

De meeste moderne software kan automatisch op nieuwe updates controleren. U moet er echter voor zorgen dat dit ook gebeurt. Als er geen automatische updates kunnen plaatsvinden voor specifieke software, vervangt u die software of koopt u software die alle geïnstalleerde software-updates op uw thuiscomputer identificeert en centraal beheert. Omdat hackers nieuwe aanvalsmethodes blijven bedenken, worden deze regelmatige software-updates steeds belangrijker om ze af te weren. Updates bieden kritieke patches en beveiligingsoplossingen voor nieuw ontdekte bedreigingen en kwetsbaarheden.

Tip 3: Verwijder onnodige diensten en software.

Het is verbazingwekkend hoeveel onnodige (en beveiligingsrisico's vormende) software en diensten worden meegeleverd met een nieuwe laptop. Ze staan bekend als 'bloatware' en vertragen de prestaties van apparaten en maken uw netwerk en apparaten kwetsbaarder voor aanvallen. Een snelle Google-zoekopdracht legt uit wat elke bloatware-app of -service doet. Verwijder wat u niet nodig heeft, en dat zijn de meeste. Als u een ouder apparaat gebruikt, weet u ook welke services u wel en niet gebruikt. Dat maakt het nog gemakkelijker om te kiezen welke u zou moeten verwijderen. Houd er ten slotte rekening mee dat 'Deze app stoppen' niet hetzelfde is als 'Deze app verwijderen'. U moet ze verwijderen.

Tip 4: Gebruik geen standaard fabrieksinstellingen van hardware en software.

Om ervoor te zorgen dat problemen gemakkelijk kunnen worden opgelost en hun producten voor consumenten gebruiksvriendelijk zijn, worden de producten van de meeste hardware-/softwareleveranciers geleverd met standaard fabrieksinstellingen die de beveiliging negeren. Het draait allemaal om gemak. Wijzig de standaardinstellingen om kwetsbaarheden te verminderen en te beschermen tegen indringers.

Tip 5: Wijzig de standaard inlogwachtwoorden en gebruikersnamen.

De meeste netwerkapparaten zijn vooraf geconfigureerd met standaard beheerderswachtwoorden om de installatie te vereenvoudigen. Deze zijn niet alleen onveilig, ze zijn ook vaak gemakkelijk te vinden via Google. Hackers weten dit en krijgen gemakkelijk toegang tot thuisnetwerken dankzij ongewijzigde wachtwoorden

Tip 6: Gebruik sterke wachtwoorden.

Een lang wachtwoord is een sterk wachtwoord. Volgens IronTech Security kan een hacker die 'brute force'-technieken gebruikt, het wachtwoord onmiddellijk hacken als een wachtwoord slechts vier of vijf tekens lang is. Terwijl het het bij een wachtwoord met 18 tekens (zelfs als het alleen maar cijfers zijn) tot 9 maanden duren voordat een hacker de code kraakt. Gebruik dus lange wachtwoorden met minder voor de hand liggende reeksen en gebruik nooit hetzelfde wachtwoord op meer dan één plaats, zodat als een hacker een van uw accounts kraakt, uw andere veilig blijven.

Tip 7: Gebruik up-to-date antivirussoftware.

Gerenommeerde antivirussoftware (AV) is een belangrijke maatregel om te beschermen tegen bekende kwaadaardige bedreigingen. Het kan automatisch verschillende soorten malware, zoals virussen, wormen en ransomware, detecteren, in quarantaine plaatsen en verwijderen. Veel AV-programma's zijn zeer eenvoudig te installeren en te gebruiken. Schakel automatische updates van virusdefinities in om ervoor te zorgen dat u bijblijft met de nieuwste bedreigingen. Schakel ten slotte de extra beveiligingsfuncties van de software in, zoals ouderlijk toezicht, e-mailbeveiliging en het blokkeren van schadelijke websites. De scan zal uw computer waarschijnlijk vertragen. Neem dan een pauze, drink een kop koffie, ga wandelen, maar stop de scan niet.

Tip 8: Vergrendel uw scherm als u niet achter uw computer zit.

Het nieuwe normaal van werken op afstand betekent dat veel mensen hun thuiscomputer langer aan laten staan. Zorg ervoor dat u uw scherm vergrendelt wanneer u niet achter uw computer zit, vooral als u jongere kinderen, bezoek en/of huisgenoten heeft. Deel uw werkcomputer met niemand.

Tip 9: Installeer firewalls op al uw apparaten.

Apparaatgebaseerde (of hostgebaseerde) firewalls inspecteren en filteren het inkomende en uitgaande netwerkverkeer van een computer. Deze worden geleverd met de meeste moderne devices, dus zorg ervoor dat u ze aanzet. Windows- en Linux-besturingssystemen worden geleverd met een ingebouwde, aanpasbare en veelzijdige firewall.

Tip 10: Maak regelmatig een back-up van uw gegevens.

Maak regelmatig back-ups van alle waardevolle informatie die op uw apparaat is opgeslagen. U kunt back-upservices in de cloud of USB-opslag gebruiken. Misschien geeft u de voorkeur aan de USB-manier om alles letterlijk in huis te houden. Toch kan een back-uptoepassing van derden het proces vereenvoudigen en automatiseren voor degenen die niet ijverig genoeg zijn om consistent te blijven. Versleutel tot slot uw back-up om uw informatie te beschermen.

Als het gaat om werken op afstand, is thuis waar de veiligheid begint.

Neem de tijd om deze eenvoudige, maar vaak over het hoofd geziene beveiligingsmaatregelen met je externe werknemers te delen. Door ze te volgen kun je het succes van je strategie voor werknemers op afstand vergroten en het aanvalsoppervlak van de thuisnetwerken van je werknemers aanzienlijk verkleinen, zodat zowel zij als je organisatie veilig blijven voor moderne cyberaanvallen. Kijk voor meer informatie over het creëren van een veilige en productieve werkomgeving op afstand naar Splashtop's Coronavirus Remote Work Resource Center.

