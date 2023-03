Top 10 redenen om te upgraden van Splashtop Personal naar Splashtop Business

Splashtop Personal is een geweldige manier om overal in huis via je thuisnetwerk en vanaf al je apparaten toegang te krijgen tot je computer. Bekijk je computer vanaf je smartphone op de bank of speel een computerspel vanaf je tablet in bed. Splashtop maakt het gemakkelijk. Je kunt ook van buiten je thuisnetwerk toegang krijgen tot je thuiscomputers met het optionele Anywhere Access Pack abonnement.

Maar wat als u uw Splashtop-ervaring naar een hoger niveau wilt tillen? Een upgrade naar Splashtop Business-Toegang biedt u alles wat u nodig heeft voor externe toegang tot uw thuis- en werkcomputers, en een aantal fantastische extra functies.

Bekijk deze redenen om over te stappen naar Splashtop Business-Toegang

Toegang tot je werk-/bedrijfscomputers en je thuiscomputers - Splashtop Personal is alleen gelicentieerd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Koop Splashtop Business voor een licentie voor toegang tot zowel je werk- als je thuiscomputers. Remote access tot computers buiten uw thuisnetwerk - Splashtop Personal is gratis voor gebruik in uw thuisnetwerk. Met Splashtop Business Access heeft u overal toegang tot uw computers. Als u alleen overal toegang wilt tot uw thuiscomputers, is een ander alternatief het Anywhere Access Pack voor Personal voor €15.49 per jaar. Gratis Splashtop iOS apps - Bij Splashtop Personal zijn er kosten verbonden aan de iPad en iPhone apps. Met Splashtop Business zijn alle apps gratis. Chrome Browser plug-in - Splashtop Business ondersteunt een gratis Chrome Browser plug-in waarmee je naast toegang vanaf je andere apparaten ook toegang hebt tot je computers vanuit de Chrome browser op Windows, Mac, Linux of een Chromebook. Priority Support - Krijg sneller antwoord op je vragen of hulp wanneer je die nodig hebt. Online, per e-mail of via de telefoon. Bestandstranser - Bestanden overzetten tussen computers Afdrukken op afstand - bestanden op een computer op afstand afdrukken naar een lokale printer Computer- en gebruikersbeheer - Webconsole voor het beheer van lijsten en groepen gebruikers en computers in bedrijfssituaties, activiteitenregistratie. Je kunt computers ook op afstand wakker maken en op afstand herstarten. Maak verbinding met meer computers - Heb je veel computers die je wilt benaderen? Met Splashtop Business heb je toegang tot maximaal 10 werk- en thuiscomputers. Premiumfuncties - Maak gebruik van annotaties (whiteboardachtige functies om over uw scherm te tekenen), custom shortcuts en gamepad (bedieningselementen op het scherm die handig zijn voor schermnavigatie en gaming). Deze zijn gratis inbegrepen bij Splashtop Business of beschikbaar voor €15.49 per jaar in het Productivity Pack voor Splashtop Personal.

Gratis proefperiode

Belangrijk: als je momenteel betaalde abonnementen op Personal Edition hebt (Anywhere Access Pack of Productivity Pack), heb je die niet meer nodig nadat je je op Business-Toeganghebt geabonneerd. Zorg ervoor dat u die oude abonnementen annuleert in de app store waar u zich op hebt geabonneerd of via uw my.splashtop.com-console als u rechtstreeks bij Splashtop hebt gekocht.

