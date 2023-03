Voorlopers in cybersecurity: Q&A met Mark Lee en Sramana Mitra

De CEO en Chief Evangelist van Splashtop, Mark Lee, schuift aan bij Sramana Mitra, oprichter en CEO van One Million by One Million (1Mby1M), voor een Q&A over de geschiedenis van Splashtop en cybersecurity. Hieronder staan enkele hoogtepunten van het interview door Sramana Mitra op haar blog gekopieerd.

Sramana Mitra: Wat doe je precies en kun je me iets meer over Splashtop vertellen?

Mark Lee: Splashtop is mijn tweede startup. De eerste en deze huidige heb ik opgericht met drie andere MIT-studenten: Robert Ha, Thomas Deng en Philip Sheu. Alledrie goede vrienden van me.

We kennen elkaar al 30 jaar.

Toen mijn 3 medeoprichters en ik in 2006 begonnen, heette het bedrijf DeviceVM.



Vervolgens zijn we overgestapt naar de ontwikkeling van een browser OS. We hebben voorspeld dat Chrome Book en Chrome OS groot zouden worden en we waren de eersten die een browser OS voor pc OEMs hebben ontwikkeld. Dat was onze eerste business. We zijn rond 2010 overgestapt op remote access en remote support.

Sindsdien hebben we het bedrijf door laten groeien tot waar we nu zijn. We hebben net in januari onze Unicorn financieringsronde afgerond. Het is een lange reis geweest met veel ups en downs, maar we zijn alle vier nog samen als goede vrienden en medeoprichters.

Sramana Mitra: Dat is geweldig. Gefeliciteerd. Kun je me iets vertellen over waarom de klanten graag jullie producten gebruiken? Welke problemen lossen jullie op?

Mark Lee: Ons hoofdthema is werken opafstand, leren opafstand en support op afstand. Ik zou zeggen dat dit de drie meest voorkomende gebruikssituaties zijn. Onze focus heeft altijd met name op de Mkb-markt gelegen.

Mensen in een lockdown hebben toegang tot hun kantoorcomputers nodig. We zijn terug te vinden in veel kantoren en klinieken van artsen, tandartsen en accountants. Accountants hebben bijvoorbeeld remote access tot hun QuickBooks nodig. Allemaal gebruiken ze ons product om op afstand te kunnen werken.

COVID heeft ook onze groei versneld. Ons bedrijf groeide vorig jaar met 170%.

Met name op het gebied van leren op afstand zijn de afgelopen zeven maanden meer dan 250 hogescholen en basisscholen, MIT, Harvard, Stanford, UCLA, USC en andere community colleges klant bij ons geworden. Ze hebben allemaal fysieke computerlokalen en ze moeten studenten in staat stellen om toegang te krijgen tot deze computers, waarop gespecialiseerde software zoals Adobe, AutoCAD, enzovoort draait.

Daarnaast is er remote support. Als werknemers allemaal thuis werken, moet de IT al deze mensen op afstand kunnen ondersteunen. Hetzelfde geldt voor leraren, die ook zijn thuis en tegen problemen kunnen aanlopen.

De IT van de school moet ook op afstand kunnen werken. Er zijn zoveel scholen en zoveel devices van studenten die af en toe hulp nodig hebben bij het oplossen van problemen. We hebben alledrie die markten zien groeien.

Sramana Mitra: Hoe groot is de concurrentie voor wat jullie aanbieden?

Mark Lee: Voor de coronacrisis hebben we voornamelijk met LogMeIn en TeamViewer geconcurreerd. We zijn er de afgelopen jaren in geslaagd ze te vervangen, omdat onze producten beter werken en gemakkelijker te gebruiken zijn.

Onze producten zijn sneller, beter en kosteneffectiever. We zijn ook gemakkelijk om zaken mee te doen en we bieden zeer sterke klantenondersteuning. Onze 97 algemene gebruikersbeoordeling van Capterra reviewers van derden is veel hoger dan die van onze concurrenten. De mensen houden van ons product.

Dat is de reden waarom de helft van de mensen die ons product proberen, het uiteindelijk ook koopt. Het is daarnaast een selfservice-aanpak. Tijdens de coronacrisis raakte alles in een stroomversnelling, maar we zagen ook dat veel bedrijven met onze oplossing hun VPN vervingen of omzeilden.

Van oudsher gebruiken de meeste bedrijven VPN en RDP. VPN geeft te veel privileges aan de eindgebruiker thuis. Als u eenmaal bent verbonden met een VPN, loopt u de kans om via apparaten thuis, die kunnen worden geïnfecteerd met malware, het bedrijfsnetwerk te infecteren.

Ook is de performance een groot probleem met VPN. Stel u voor dat u verbonden bent met een VPN, dan wordt al uw activiteit omgeleid naar uw bedrijfsnetwerk. Tijdens bijvoorbeeld een Zoom-meeting, wordt al het videoverkeer naar uw bedrijfsnetwerk geleid, voordat dit het internet op gaat.

Het is een groot probleem en een grote uitdaging voor bedrijfsnetwerken om zoveel mensen tegelijk aan te kunnen bij Zoom-meetings. Met Splashtop worden uw Zoom, Salesforce en alle andere sessies niet naar uw bedrijfsnetwerk geleid zoals bij een VPN. U gebruikt enkel de applicatie op uw computer thuis. Slechts wanneer u toegang heeft tot bedrijfsmiddelen, gebruikt u Splashtop-applicaties die speciaal voor dat verkeer zijn bedoeld. Dit maakt het voor de IT veel gemakkelijker om alles te monitoren en te beveiligen.

Toch zou ik niet willen zeggen dat we VPN moeten vervangen, omdat VPN nog steeds waardevol is in andere toepassingen. VPN is echter nooit ontworpen voor remote access. Het is niet goed schaalbaar en kent veel beveiligingsuitdagingen. In de markt ontwikkelt zich een andere kijk op vertrouwen, een andere oplossing in dit ecosysteem om de tekortkomingen van de huidige VPN-oplossingen aan te pakken.

