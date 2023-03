Belastingseizoen 2020 overleven

Ben je klaar voor belastingseizoen 2020?

We zouden willen dat we konden zeggen dat het het mooiste seizoen van het jaar is, maar we weten allebei dat dat niet zo is.

Voor duizenden accountants, althans ongeveer 664.532 van hen, is het belastingseizoen een periode van 3½ maand waarin ze aanzienlijk meer tijd doorbrengen met collega's dan met hun gezin. Voor de meeste accountants kunnen de uren oplopen tot wel 65 declarabele uren per week.

Een accountant zei:

"Ik werk 75-80 uur per week tijdens het belastingseizoen... 14 dagen per week..."

Jakkes.

Het is dus geen verrassing dat accountantskantoren worstelen met retentie, met verloop wel 20 procent, wat in de VS kan oplopen tot meer dan 600 BILJOEN! Voor zelfstandige accountants leidt burn-out meestal tot bedrijfsfaillissementen. Dat is waarschijnlijk de reden waarom tot 20% van de zelfstandige boekhouders faalt.

Het goede nieuws? >>> HET HOEFT NIET ZO TE ZIJN.

Met goed tijdmanagement kan het belastingseizoen ook een "heerlijk" seizoen van het jaar zijn. Oké, misschien niet geweldig, maar zeker leuker. Laten we onderzoeken hoe.

In het afgelopen decennium heeft de vooruitgang van de technologie de ontwikkeling mogelijk gemaakt van verbazingwekkende software, waarmee boekhoudkundigen veel tijd kunnen besparen en daardoor minder uren hoeven te werken!

Hoe weten we dat?

>> Bij Splashtop bieden we enkele van de beste oplossingen voor toegang op afstand voor boekhoudkundige professionals. We hebben niet voor niets meer dan 20.000.000 gebruikers.

Met Splashtop Business-Toegang kunnen accountants veilig bestanden op afstand delen en printen.

Je zou kunnen beweren dat je gewoon de oude heen en weer e-mailtruc kunt gebruiken om bestanden te delen, maar we raden het ten zeerste af omdat dit niet veilig is.

Naast het op afstand delen en afdrukken van bestanden, biedt Splashtop Business-Toegang boekhoudprofessionals naadloze toegang tot hun kantoorcomputers vanaf elk apparaat en overal. Dit betekent dat u kunt werken in een stressvrije omgeving waar u thuis bent, minder uren verspild aan reizen naar klanten hoeft te doen, werk buiten de normale uren kunt doen en toch productief kunt zijn terwijl u onderweg bent.

Waarom accountants van Splashtop houden?

Gebruiksgemak - Een 10-jarige zou het kunnen gebruiken

Eenvoudige inzet op alle apparaten - Ja, dat geldt ook voor je telefoon!

Veilige bestandsoverdracht dankzij encryptie op overheidsniveau - Dit betekent dat de gegevens van jou en je klant te allen tijde veilig zijn.

Betaalbare prijzen - Abonnementen beginnen bij slechts €4.58 per maand!

Sluit je aan bij onze 20+ miljoen gebruikers, en begin slimmer te werken, niet harder :)

