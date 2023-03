Los De Computerproblemen Van Uw Familie Op Met Remote Access

Het zijn de feestdagen en dat betekent tijd met familie. Voor iedereen met technisch beperkte familieleden betekent dat weken of zelfs maanden van opgespaarde vragen en problemen die opgelost moeten worden. Je wilt ze niet afsnijden van de buitenwereld, maar je wilt ook niet je hele bezoek bezig houden met hun tech to-do lijst.

Wat als we u zouden vertellen dat er een manier is om hun computerproblemen het hele jaar door op afstand op te lossen? U krijgt uw plezier tijdens de feestdagen weer helemaal terug met Splashtop remote access.

Met een remote access-oplossing kunt u problemen voor uw ouders in realtime oplossen. Dit maakt een einde aan de verwarrende en vaak onaangename telefoontjes waarbij iemand u zonder de kennis om het duidelijk uit te leggen, probeert te vertellen wat er mis gaat.

Hoewel sommige besturingssystemen ingebouwde remote access-opties bieden, zijn er veel redenen om Splashtop te gebruiken.

Oeps, oma gebruikt een ander besturingssysteem

Wanneer uw gezin allemaal vergelijkbare apparaten gebruikt, kan het gemakkelijk zijn om te helpen, omdat zowel Windows als Mac ingebouwde remote access-tools hebben. Maar wat gebeurt er als uw oma weigert van systeem te wisselen, omdat ze gewend is aan het systeem dat ze sinds de jaren 90 heeft? Met een speciale remote access-tool, zoals Splashtop, heeft u toegang tot de devices van uw familie van alle merken en met alle besturingssystemen

Zet jezelf in de bestuurdersstoel met toegang op afstand

Als je ooit hebt geprobeerd om papa via FaceTime door een probleem heen te praten, heb je waarschijnlijk gewenst dat je het apparaat gewoon zelf kon bedienen. Met toegang op afstand tot zijn computer kan dat! Niet meer: "Draai de camera om zodat ik het scherm kan zien," "Wacht, ga terug naar boven - dat moest ik zien," of, "Nee, nee, je moet op de knop onderaan het scherm klikken. De bodem!" Als je toegang hebt tot zijn computer, kun je precies zien wat je moet zien en precies klikken waar je moet klikken.

U hoeft niet eens achter een computer te zitten. Met Splashtop heeft u op afstand toegang tot Windows-pc's en Macs vanaf uw smartphone, tablet of een andere computer. Het enige dat u hoeft te doen, is de Splashtop-app installeren op de apparaten waartoe u toegang wilt. Bekijk deze Splashtop Business Access-demo om te zien hoe gemakkelijk het is om mee te werken.

Handige Splashtop functies zijn onder andere:

Afdrukken op afstand

Veilige Bestandsoverdracht

Groepsweergave

Robuuste beveiliging

Extra bonus: U heeft tijdens de feestdagen ook vanaf elk apparaat toegang tot uw eigen computer!

In Geval van Nood

In sommige situaties is remote access met de optie voor onbeheerde toegang meer dan alleen gemakkelijk. U heeft bijvoorbeeld een bankvolmacht gekregen voor een oom. Zonder remote access zou u een lange rit moeten maken en moeten proberen om het juiste wachtwoord voor zijn account te vinden. Met remote access heeft u binnen vijf minuten toegang tot zijn computer vanaf uw eigen device. Van daaruit kunt u inloggen op zijn bankrekening en zijn hypotheek betalen.

Splashtop wordt geleverd met ingebouwde beveiligingsfuncties zoals MFA om ervoor te zorgen dat alleen jij (en bevoegde gebruikers) toegang hebben tot de externe computer. Jouw veiligheid is onze hoogste prioriteit.

Wanneer Oplichters en Hackers Voor de Deur Staan

We leven in een wereld waar oplichters niet alleen op digibeten jagen, maar op iedereen. Een remote access-oplossing kan ook helpen om uw ouders te beschermen tegen een aantal van die oplichtingspraktijken. Wanneer u remote access tot hun computer heeft, kunt u antivirussoftware installeren en belangrijke bestanden veilig rechtstreeks met hen delen in plaats van via e-mail of een USB stick. Met de toenemende cybercriminaliteit, is het extra belangrijk om de veiligheid van uw dierbaren te waarborgen.

Uitstekende Klantenservice (Voor Als Uzelf Ondersteuning Nodig Heeft)

Als technische helpdesk van de familie weet u dat dingen soms niet goed werken en dat uzelf soms ook wat extra hulp kan gebruiken. Wanneer dat gebeurt, wilt u een goed ondersteund product met een gemakkelijk bereikbare klantenservice. Splashtop is er voor u met de beste klantenondersteuning in zijn klasse. We helpen u bij elk probleem en zorgen ervoor dat u binnen de kortste keren weer rond de kerstboom zit.

Geef Uw Gezin (En Uzelf) Remote Access Cadeau

Zelfs als uw ouders of andere familieleden redelijk technisch onderlegd zijn, roepen ze nog steeds uw hulp in bij problemen. Soms gaat het probleem niet weg door de stekker er even uit te trekken en er weer in te doen. Voor alles, van het delen van bestanden tot afdrukken op afstand, kunt u rekenen op Splashtop. Bespaar dit jaar iedereen veel zorgen en geef uw familie remote access cadeau.

Bespaar uzelf veel zorgen deze feestdagen, probeer Splashtop Business Access vandaag nog!

Gratis proefperiode