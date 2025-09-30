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Female IT testing Splashtops Mirroring360 on an ipad PRO

Met Mirroring360 kun je je iOS-scherm (iPad, iPhone, iPod) draadloos spiegelen aan een computer zonder dat je kabels of Apple TV's nodig hebt.

Splashtop Team
1 minuten leestijd
Bijgewerkt
Ga aan de slag met Splashtop
Hoogwaardige oplossingen voor remote access, remote support en endpointmanagement.
Gratis proefperiode

Beste Splashtop-gebruikers,
Nu is er een spannend nieuw Splashtop-product!  Mirroring360 stelt je in staat om je iOS-scherm (iPad, iPhone, iPod) draadloos te spiegelen naar een computer zonder dat je kabels of Apple TV's nodig hebt. Installeer gewoon Mirroring360 op je computer, selecteer het vervolgens vanuit het AirPlay-menu op je iPad en begin met delen! Met je computer verbonden met een projector of interactief whiteboard kan nu iedereen je werk en apps zien.  Of combineer Mirroring360 met Splashtop Classroom, je kunt het iOS-scherm doorsturen naar elk apparaat in de vergaderruimte of via het internet, scripts en taken met annotaties!

Start uw gratis proefperiode vandaag

Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode van 14 dagen https://www.mirroring360.com

Gaat u naar de toonaangevende onderwijsconferentie ISTE 2014 (International Society for Technology in Education) in Atlanta?

Kom bij deze stands kijken naar Mirroring360 en Splashtop Classroom:

AT&T - Booth 3348 - Woon de Splashtop sessie zondag 12:30 - 1:30 uur bij om te luisteren naar Thomas Deng, Splashtop medeoprichter.

HoverCam - Stand 1854 - zie Splashtop in actie met 's werelds eerste SuperSpeed USB 3.0 documentcamera, SOLO 8!

Nogmaals bedankt voor al uw steun
-Splashtop Team

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