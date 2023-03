Met Mirroring360 kun je je iOS-scherm (iPad, iPhone, iPod) draadloos spiegelen aan een computer zonder dat je kabels of Apple TV's nodig hebt.

Beste Splashtop-gebruikers, Nu is er een spannend nieuw Splashtop-product! Met Mirroring360 kunt u uw iOS-scherm (iPad, iPhone, iPod) draadloos spiegelen naar een computer zonder dat u kabels of Apple TV's nodig hebt. Installeer Mirroring360 op uw computer, selecteer het vervolgens in het AirPlay-menu op uw iPad en begin met delen! Met uw computer aangesloten op een projector of interactief whiteboard, kan nu iedereen uw werk en apps zien. Of combineer Mirroring360 met Splashtop Classroom, je kunt het iOS-scherm omleiden naar elk apparaat in de vergaderruimte of via internet, 1-naar-veel met annotaties!

Begin vandaag je gratis proefperiode van 14 dagen https://www.mirroring360.com

Ga je naar de toonaangevende onderwijsconferentie ISTE 2014 (International Society for Technology in Education)in Atlanta?

Kom bij deze stands kijken naar Mirroring360 en Splashtop Classroom:

AT&T - Booth 3348 - Woon de Splashtop sessie zondag 12:30 - 1:30 uur bij om te luisteren naar Thomas Deng, Splashtop medeoprichter.

HoverCam - Stand 1854 - zie Splashtop in actie met 's werelds eerste SuperSpeed USB 3.0 documentcamera, SOLO 8!

Nogmaals bedankt voor alle steun,-Splashtop Team