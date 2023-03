Maak kennis met het team - Nityasha Wadalkar

Deze week richten we de schijnwerpers op Nityasha Wadalkar, onze Senior Product Marketing Manager. We zijn zeer blij met haar in ons team.

Vraag: Hoe was je eerste jaar bij Splashtop?

A: Sinds oktober 2019, dus nu ruim 1,5 jaar. Hmm...het voelt veel langer! We zitten hier in een snelle omgeving, dus ik heb het gevoel dat ik hier veel meer heb bereikt dan dat ik ergens anders zou hebben gedaan.

Vraag: Wat vind je het leukst aan het werken bij Splashtop?

A: Er zijn veel dingen die ik leuk vind aan het werken bij Splashtop. Ik noem deze 3 dingen in het bijzonder: de cultuur waarin men elkaar aanmoedigt en waarin je de empowerment en kameraadschap vanuit de leiding voelt. Daarnaast het wervingsproces, dat met een vooruitziende blik geweldige, getalenteerde nieuwe collega's oplevert en ten slotte de vrijheid en ondersteuning om nieuwe ideeën te implementeren.

Wat vind je leuk aan productmarketing?

A: Ik heb een ingenieurs- en MBA-diploma en vind het geweldig dat ik (enkele) vaardigheden van allebei kan toepassen in de productmarketing voor onze softwareoplossingen. Bij Splashtop leer ik elke dag nieuwe dingen dankzij de verscheidenheid aan taken en interactie met collega's van verschillende teams. En dat is belangrijk!

Hoeveel talen spreek je?

A: Er worden veel talen gesproken in mijn grote familie. Ik spreek vloeiend Hindi, Marathi en Kannada, maar het beste spreek ik Engels. Op een gegeven moment op de universiteit sprak ik ook nog redelijk vloeiend Duits, maar dat lukt nu niet meer zo goed.

Wat doe je graag buiten je werk?

A: Ik en mijn gezin van 4, houden van reizen en het buitenleven. Ik hike van kleins af aan al in de Himalayas, ik vond duiken in Maleisië echt fantastisch (oh, die prachtige koraalriffen), en meer recentelijk heb ik met een camper rondgereisd en gekampeerd met de kinderen terwijl we onze lijst met nationale parken in de VS afgingen. Ik hou ook van lezen, maar heb daar de laatste tijd te weinig rust voor gevonden!

